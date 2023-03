Kapuzinerkloster Solothurn: Kanton verbietet Gemüseanbau

Solothurn Kapuzinerkloster Solothurn: Zu viel Quecksilber im Boden – Kanton verbietet Gemüseanbau Der Garten des ehemaligen Kapuzinerklosters Solothurn weist laut aktuellem Prüfbericht erhöhte Bodenbelastungen auf. Dies hat Auswirkungen auf die Bewirtschaftung des beliebten Nutzgartens. Online-Redaktion Jetzt kommentieren 24.03.2023, 13.23 Uhr

Das neue Staatsarchiv soll im Untergrund des Klostergartens gebaut und unterirdisch mit der Zentralbibliothek im Hauptgebäude verbunden werden. Bild: zvg

Das Staatsarchiv und die Zentralbibliothek brauchen mehr Platz. Der Kanton prüft deshalb unter anderem das Areal des ehemaligen Kapuzinerklosters Solothurn als möglichen neuen Standort. Zu den dafür notwendigen Abklärungen gehören auch Aussagen zur Bodenqualität. Das Hochbauamt hat daher die ganze Umgebungsfläche gemäss der Verordnung über Belastungen des Bodens prüfen lassen.

Das Resultat: Die Schadstoffbelastungen der Böden im Kapuzinerkloster sind sehr hoch, und es besteht Handlungsbedarf, wie es in einer Medienmitteilung des Kantons vom Freitag heisst.

Aufenthalt für Kinder gefährlich

Die Belastungen der Gartenböden des Klosters überschreiten teilweise die Quecksilberkonzentrationsgrenzwerte für Haus- und Familiengärten. Da Quecksilber leicht durch viele Nahrungs- und Futterpflanzen aufgenommen wird, ist der Gemüseanbau nicht mehr unbedenklich möglich.

Nebst Schwermetallen wurden auch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) identifiziert. Diese entstehen bei unvollständigen Verbrennungsprozessen, können aber auch durch Ablagerungen, zum Beispiel von Teerprodukten, in die Böden gelangen. Auch die vorgefundenen Gehalte an PAK sind nicht unproblematisch. Die Schadstoffsituation insgesamt bedeutet, dass im heutigen Zustand der Gartenbau und der regelmässige Aufenthalt – gerade von Kindern – nicht mehr möglich sind.

Abfälle wurden mitverbrannt

Das Grundstück des Klosters wurde über vier Jahrhunderte vom Kapuzinerorden als Kloster (Gründung im späten 16. Jahrhundert) genutzt. Auf den Grünflächen um die Wohn- und Sakralbauten betrieb die Ordensgemeinschaft zur eigenen Versorgung diverse Gartenanlagen. Grosse Flächen wurden zum Anbau von Nahrungsmitteln genutzt. Insbesondere im zentralen und südlichen Teil des Klosterareals sind die Pflanzbeete bis heute erhalten.

Aus anderen vergleichbaren Nutzungen sei bekannt, dass in alten, intensiv genutzten Gärten problematische Bodenbelastungen vorliegen können, heisst es beim Kanton weiter. Grund dafür sei die Tatsache, dass während dieser langen Nutzungsdauer grosse Mengen an Asche aus der Holzverbrennung (Heizen, Kochen) in den Boden eingebracht worden seien. Oft wurden Abfälle mitverbrannt. In der jüngeren Geschichte wurden verbreitet auch intensiv Düngemittel und Pflanzenschutzmittel eingesetzt.

Keine Krankheitsfälle bekannt

Wie es in der Medienmitteilung heisst, hat der Kanton als Grundeigentümer aufgrund der vorliegenden Resultate entschieden, die Bewirtschaftung des Nutzgartens ab sofort zu verbieten. Er nehme damit seine Sorgfaltspflicht wahr und setze die rechtlichen Vorgaben des Bundes unverzüglich um.

Alle anderen Aktivitäten, ausser der Garten- und Gemüsebau, könnten weiterhin stattfinden. Die problematischen Bereiche sollen unter Einbezug des Amts für Umwelt sowie der Kantonalen Denkmalpflege zeitnah umgestaltet werden.

Stand heute seien keine Krankheitsfälle bekannt, die auf diese Bodenbelastungen zurückgeführt werden müssten, schreibt der Kanton.