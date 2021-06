Solothurn Andere Busführung gefordert: Schon jetzt gibts Gegenwind für den Postplatz Das Komitee «Postplatz statt Potzplatz» will, dass der Bus nach der Umgestaltung des Platzes nicht der Aare entlang fährt und wird einen entsprechenden Antrag an der Gemeindeversammlung stellen. Judith Frei 24.06.2021, 05.00 Uhr

Postplatz: Die Buslinie 6 wird auch nach der Neugestaltung den Platz durchqueren. Fabio Vonarburg

«Ich bin nicht grundsätzlich gegen die Neugestaltung des Postplatzes», erklärt Michael Hug. Er ist Anwohner beim Postplatz und hat das Komitee «Postplatz statt Potzplatz» gegründet. «Ich finde insgesamt toll, was hier entstehen soll», sagt er weiter. Von seiner Wohnung aus sieht er auf den Platz, der immer noch ein Provisorium ist. «Ich wünsche mir auch, dass hier schnell eine Veränderung passiert.»

Wenn der Kreditantrag der Stadt an der Gemeindeversammlung am Dienstag, 29. Juni, angenommen wird, dann würde es tatsächlich schnell gehen. Dann würden im kommenden Oktober oder November die Bauarbeiten beginnen und für 2,7 Millionen Franken der Platz neu gestaltet.



Eine Begegnungszone mit Baumdach

Entstehen soll ein Begegnungsort mit Tempo 20, einem Sitzplatz und dem Zugang zum Wasser mittels einem Holzsteg. Ein «Baumdach» wird das Herzstück des Platzes bilden. Vom Baumdach gelangt man aber nicht direkt ans Wasser. Eine Strasse, die entlang der Aare führt, liegt noch dazwischen. Darauf werden der Bus 6, Velos und Mofas verkehren. «So können Familien doch nicht entspannt verweilen», sagt Hug.

Urs Bertschinger, ehemaliger Mitarbeiter der Denkmalpflege, habe ihn auf die Idee gebracht, dass die Strasse ja im nördlichen Teil des Platzes in der Nähe des Swisscomgebäudes durchgeführt werden könnte. Im Gespräch mit Solothurnerinnen und Solothurnern bemerkte er, dass die Idee auf Anklang stiess. Bis jetzt habe er noch kein überzeugendes Argument gehört, das dagegen spricht. «Ich bin überzeugt, dass dies möglich ist, schon während der Bauarbeiten letztes Jahr ist der Bus so über den Platz gefahren», meint Hug.

Die Stadt will, dass der Bus weiterhin über den Platz führt (links). Michael Hug stellt sich einen «Schlenker» um das Baumdach vor (rechts). Ronald Studer

Daraufhin hat er das Komitee gegründet und einen Flyer gedruckt, der auf sein Anliegen aufmerksam macht. An der Gemeindeversammlung will er den Antrag stellen, die Vorlage zurückzuweisen. Die Stadt soll eine Verlegung der Strasse in nördlicher Richtung prüfen. «Der neue Postplatz soll sich so weit möglich von der Aaremauer in Richtung Nord erstrecken», ist sein Ziel.

Er hat das Gefühl, dass die geplante Busführung die ganze Neugestaltung beeinträchtigen würde. Es gäbe auch schon genügend missglückte Plätze in Solothurn, er denkt dabei an den Amthausplatz, den Dornacherplatz oder den Bahnhofplatz.

«Es ist zwar bedauerlich, wenn es eine weitere Verzögerung gibt, aber noch bedauerlicher wäre, wenn wir uns nachher jahrelang über diese Strassenführung ärgern würden.»

Die Busführung war schon im Gemeinderat ein Thema

Die Busführung über den Postplatz wurde auch schon im Gemeinderat diskutiert: Letzten Sommer hat der Gemeinderat das Projekt «Umgestaltung Postplatz» an das Stadtbauamt zur Überarbeitung zurückgewiesen, da er unter anderem mit der Busführung nicht zufrieden war.

Der Platz soll eine wirkliche Begegnungszone werden und nicht durch den Verkehr zerschnitten werden. Die Busse sollen den Platz umfahren. Daher wurde, nachdem die Arbeiten an der Abwasseranlage abgeschlossen waren, das Provisorium «Potzplatz» und eine Testphase der Busführung der Linie 6 installiert.

Beim Praxistest der Busführung fuhr der Bus nicht über den Platz, sondern verkehrte über die Lagerstasse. Dadurch wurde die Strecke des 6er-Busses um eine Minute länger. Das sei schon zu lange, «Reserven sind auf dieser Strecke keine mehr vorhanden», kann man der Einladung zur Gemeindeversammlung entnehmen.

Der Gemeinderat beschloss daher Anfang Jahr, dass die Busführung vorläufig über den Postplatz bestehen soll. «Mit der Einführung der Stadtbuslinie 1 im Jahre 2027 und dem erweiterten Busangebot wird im Jahre 2035 wieder eine mögliche Umfahrung geprüft», kann man lesen.

Die Velos würden den Fussweg benutzen

Die vom Gemeinderat beschlossene Variante sei das Resultat einer Studie, die 2016 durchgeführt wurde, erklärt das Stadtbauamt. Bei der Studie sei hervorgegangen, dass eine direkte Verkehrsbeziehung – ohne Schlenker um den Platz – zweckmässig sei. Das Baumdach soll zudem nahe beim Gebäude stehen, da die Idee des Baumdachs schon im alten Postgebäude bestanden habe und sie so neu interpretiert wird.

Die neue Führung würde zudem auch praktische Probleme hervorrufen: An der Aare entlang führt die nationale Velowanderroute, bei der stündlich 100-200 Velos durchfahren. Für das Stadtbauamt ist es klar, dass die Velos bei dem Schlenker trotzdem den Fussweg benützen würden.

Unnötige Konfliktzonen würden geschaffen werden

Auch für den Bus würden Probleme entstehen. «Mit der vorgeschlagenen Lösung von Hug fährt der Bus über eine kurze Distanz viele enge Radien, der Bus schwenkt mit Heck und Front in jeder Kurve aus, dabei ist die Sicht für den Buschauffeur stark eingeschränkt», erklärt die Leiterin des Stadtbauamts, Andrea Lenggenhager. So entstehen Konflikte zwischen Langsamverkehr und dem Bus, was die Verkehrssicherheit beeinträchtigen würde.

«Mit dem Gegenvorschlag werden zwei Konfliktzonen geschaffen, nämlich an den Orten, wo der Bus sich wieder in den Verkehrsfluss einfinden muss», ist Lenggenhager überzeugt. Ausserdem müsste die Busspur einspurig sein und Lichtsignale installiert werden. Für die geplanten Veloabstellanlage und Anschlüsse für eine Buvette im nördlichen Teil müsste ein anderer Standort gefunden werden. Bei einer geraden Führung von Bus und Velo entlang der Aare, entfallen diese Konfliktzonen.

Würde der Antrag von Hug angenommen werden, dann würde es Verzögerungen von ein bis zwei Jahren geben und Kosten von 150'000‒200'000 Franken entstehen, warnt Lenggenhager. «Die Variante vom Gegenkomitee müsste verkehrstechnisch im Detail geprüft sowie ein Verkehrsgutachten erstellt werden, um die Verkehrssicherheit zu klären.»