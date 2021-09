Zentralbibliothek Solothurn jetzt mit Café und neuer Strategie

Solothurn Jetzt mit Café und neuer Strategie: Wie die Zentralbibliothek mehr zum Begegnungsort werden will Die Zentralbibliothek Solothurn entwickelt sich: Direktorin Yvonne Leimgruber nimmt zu fünf Veränderungen Stellung. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 15.09.2021, 05.00 Uhr

Neues Café in der Zentralbibliothek: Ab Donnerstag ist sie für die Öffentlichkeit zugänglich. Michel Lüthi

Der Blick in die Zukunft ist selten einfach. Im Falle der Zentralbibliothek Solothurn ist er sogar besonders schwierig. Noch ist offen, wo die Bibliothek in zehn Jahren Zuhause sein wird. So prüfen kantonale Machbarkeitsstudien den Umzug auf das Areal der Kantonsschule sowie eine Lösung am bisherigen Standort an der Bielstrasse.

Trotz dieser Unsicherheit treibt die Zentralbibliothek Solothurn (ZBS) ihre Entwicklung voran. Der Überblick in fünf Punkten:

Dort wo früher ein Teil der Musikbibliothek zu finden war, kann man ab Donnerstag in einem Buch schmökern und einen Kaffee trinken. Und dies erst noch in einem der schönsten Räume, der das Gebäude zu bieten hat. «Die Bibliothek als Begegnungsort wird immer wichtiger», sagt Yvonne Leimgruber, seit 2019 Direktorin der Zentralbibliothek, über die Beweggründe ein Café im sogenannten Zetterhaus zu eröffnen. Im Angebot stehen eine Kaffeemaschine und ein Automat mit Snacks und Getränken. Aus Kostengründen setzt man auf die Selbstbedienung.

Die Idee hinter dem Bibliothekscafé ist auch die bessere Erschliessung des Barockgartens. Doch noch kann nicht draussen Kaffee und Literatur konsumiert werden. Der Grund ist die Einführung der Zertifikatspflicht. «Personell ist es uns nicht möglich, zwei Eingänge zu kontrollieren», sagt Leimgruber, die ergänzt, dass man auch so schon die Öffnungszeiten wegen dem höheren Aufwand hätte verkürzen müssen. So hat der Lesesaal Dienstag bis Freitag derzeit zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet und am Samstag von 9 bis 15.30. Die Ausleihe ist jeweils ab 10 Uhr offen.

Die Direktorin der Zentralbibliothek Solothurn, Yvonne Leimgruber, im neuen Café. Michel Lüthi

«Zehn Jahre und mehr im Voraus zu planen, ist heutzutage nicht mehr möglich», sagt die Direktorin. Die neue Strategie der Zentralbibliothek, die am vergangenen Freitag vom Stiftungsrat verabschiedet wurde, beschränkt sich deshalb bis ins Jahr 2025. Bislang fehlte der Bibliothek ein solches Dokument. «Für mich ist es sehr wichtig, dass man eine konkrete Zielsetzung hat», so Leimgruber. «Dass man weiss, wohin man will, und dass alle am gleichen Strick ziehen.»

Zudem ermögliche dies eine Evaluation des Erreichten. Für die nächsten fünf Jahre hat sich die Zentralbibliothek konkrete Ziele in fünf Themenfeldern gesetzt. Wie etwa die Entwicklung einer neuen Website und der Veranstaltungen für die breite Bevölkerung.

Platzmangel und der Sanierungsbedarf sind in der Bibliothek seit längerem ein Thema. Zudem ist die Bibliothek aus organisatorischen Gründen und zur Erbringung von Dienstleistungen auf räumliche Anpassungen angewiesen, weshalb für das kommenden Jahr Sanierungsarbeiten sowie räumliche Umstrukturierungen vorgesehen sind. Vorausgesetzt der Kantonsrat genehmigt den entsprechenden Kredit.

Geplant ist etwa die Verlegung der Büros der Sondersammlungen und der Umzug der Direktion und Administration. In der Haupthalle soll zudem der Ausleih- und Informationsbereich umorganisiert werden. «So dass die Besuchenden kurz nach dem Eingang am Informationsdesk vorbeikommen», erläutert Leimgruber. Weiter sind gedeckte Veloabstellplätze im Aussenbereich vorgesehen.

Nach Abschluss der geplanten Arbeiten möchte die Zentralbibliothek etwas neues Ausprobieren. Künftig soll es auch ausserhalb der regulären Öffnungszeiten möglich sein, nach einem spannenden Buch zu suchen. Etwa um 7 Uhr morgen oder 21 Uhr abends. «Uns schwebt vor, dass die Benutzerinnen und Benutzer mit dem Bibliotheksausweis Zugang haben, auch wenn wir nicht geöffnet haben», sagt Leimgruber.

Hat man keine Angst vor dem Risiko, etwa von Sachbeschädigungen? Andere Bibliotheken würden dies bereits so handhaben, führt die Direktorin fort. «Sie haben durchwegs gute Erfahrungen gemacht.»

Seit letztem Dezember ist die Zentralbibliothek dem Bibliotheksnetzwerk Swisscovery angeschlossen. Als allgemein-öffentliche Bibliothek unter Hochschulbibliotheken stellen sich der ZBS besondere Herausforderungen, beispielsweise die unumgängliche Aufhebung der Abonnementsgebühren. Dies habe zu einer weiteren Zuspitzung der bereits zuvor angespannten finanziellen Lage geführt, erläutert Leimgruber. «Die bessere Sichtbarkeit haben eine intensivere Nutzung der historischen Bestände bewirkt», hebt sie demgegenüber auf der Positivseite hervor.

Und die Anhebung der Ausleihobergrenze habe besonders im Bereich Kinder und Jugend zu einer starken Zunahme der Ausleihen geführt, ein für die Leseförderung zentraler Aspekt.