Solothurn Jetzt ist die junge Generation da: Das neue Team der Quartierpolizisten stellt sich vor Seit Anfang Jahr sorgen Erdinç Sisman und Melanie Gasser für Recht und Ordnung in den Quartieren Solothurns. Sie sind die Nachfolge der Quartierpolizisten Beat Zürcher und Martin Nobs. Judith Frei 27.03.2021, 05.00 Uhr

Die neuen Quartierpolizisten Erdinç Sisman und Melanie Gasser. Bild: Hanspeter Bärtschi

Letztes Jahr haben sich die zwei langjährigen Quartierpolizisten, Beat Zürcher und Martin Nobs, in den frühzeitigen Ruhestand verabschiedet. «Ich bin der Nachfolger von Martin Nobs und Melanie hat die Stelle von Beat Zürcher übernommen», erklärt Erdinç Sisman. Seine Kollegin Melanie Gasser steht neben ihm und erklärt: «Ich bin für die Altstadt und das Schützenmatt- und Steinbruggquartier zuständig, Edi für die Vorstadt, die Weststadt und das Steingrubenquartier.»

Dass sie ein grosses Erbe antreten, ist ihnen bewusst.

«Unsere Vorgänger waren sehr beliebt, das erleichtert uns aber einiges»

, sagt Sisman. So besteht schon eine Vertrauensbasis in den Quartieren und sie können leicht an der Arbeit ihrer Vorgänger anknüpfen. Trotzdem war es keine dankbare Zeit, diese Stelle anzutreten. «Wegen Corona konnten wir uns beispielsweise bei den Gastronomen noch nicht persönlich vorstellen», sagt Gasser.

Bei Quartierpolizeiarbeit werden nachhaltige Lösungen gesucht

Für Gasser und Sisman ist der direkte Kontakt mit den Menschen ein Grund, warum sie die Polizeischule besucht haben. «Als Quartierpolizistin hat man viel mit den Menschen zu tun und macht nicht nur schnelle Interventionen, sondern versucht, die Probleme an der Wurzel anzupacken», so Gasser.

Es ginge nicht um Kompromisse, sondern um nachhaltige Lösungen zu finden. «‹Community Policing›, ist ein Konzept, welches ursprünglich aus den USA stammt. Dort ist es auch als ‹Neighborhood Policing› – Nachbarschaftspolizei – bekannt. Das beinhaltet die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Bevölkerung, um gemeinsam unterschiedlichste Probleme zu lösen», erklärt Gasser.

Sisman ergänzt: «In den meisten Fällen können wir mit Gesprächen eine Eskalation vermeiden.» Für den 35-Jährigen ist Kommunikation ein zentraler Punkt seiner Arbeit. Schon von klein auf ist er sich die Mehrsprachigkeit gewohnt. Er ist in Solothurn geboren und in Zuchwil aufgewachsen. Mit seinen Eltern, die ursprünglich aus Ostanatolien kommen, spricht er Türkisch, seine Muttersprache ist jedoch Zazaisch, eine Sprache, die von ungefähr vier Millionen Menschen in der Osttürkei gesprochen wird. Ausserdem spricht er Englisch und Französisch. «Wenn man mit Leuten in ihrer eigenen Sprache reden kann, dann hat man sofort einen anderen Zugang zu ihnen», ist er überzeugt.

Gemeinsam die Polizeischule besucht

Die blaue Uniform tragen zu dürfen, war weder für Gasser noch für Sisman ein Kindheitstraum. Gasser: «Wenn jemand meinem 18-jährigen ‹Ich› gesagt hätte, dass ich Polizistin werden würde, hätte ich das nicht geglaubt.» Beide lachen. Beide haben in Solothurn eine Lehre abgeschlossen – Gasser im Detailhandel und Sisman das KV – und erst Mitte zwanzig haben sie sich entschieden, die Polizeischule zu besuchen.

An der interkantonalen Polizeischule in Hitzkirch im Kanton Luzern haben sie sich kennen gelernt. Sisman hat damals als Polizeiassistent bei der Stadtpolizei Solothurn gearbeitet, Gasser trat später in den Dienst. «Dass wir nicht knapp 20 Jahre alt waren, sondern schon ein wenig älter, als wir die Ausbildung angefangen haben, war ein Vorteil», ist die 33-jährige Polizistin überzeugt.

So haben sie schon damals abschätzen können, was der Polizeiberuf beinhaltet und welche Stärken und Voraussetzungen es dafür braucht. «Ich bin froh, dass ich damals die Entscheidung getroffen habe, ich schätze diesen äusserst abwechslungsreichen Job und bin sehr gerne Polizist und bereue keinen Tag», sagt Sisman, während Gasser bekräftigend mit dem Kopf nickt.

Arbeiten für die schönste Stadt in der Schweiz

«Ich bin ein ‹Stadtmeitschi›», sagt Gasser und lacht. Sie ist in Solothurn aufgewachsen und hat hier ihre Schulzeit und Ausbildung gemacht. Jetzt ist sie in «ihrer» Stadt Polizistin. Dass sie die Stadt und ihre Bewohner kennt, das sei ein Vorteil, ist sie überzeugt. So sei sie gut vernetzt und habe daher ein grosses Vorwissen.

«Solothurn ist für uns eine Herzensangelegenheit»

, sagt Gasser. In einer anderen Stadt als Solothurn zu leben oder zu arbeiten, kommt für beide nicht in Frage. «Verwandte meiner Frau kommen aus Basel, die Stadt gefällt mir auch. Aber: Es gibt keine schönere Stadt in der Schweiz als Solothurn», wirft der zweifache Familienvater ein und beide lachen.

Der digitale Raum wird mehr genutzt

Seit Anfang Jahr sind sie nun Ansprechpersonen für die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt. Sie werden die Arbeit ihrer pensionierten Kollegen fortsetzen. «Wir werden in nächster Zeit mehr in die Digitalisierung stecken», erklärt Gasser. Sie haben bereits jetzt mit einer neu entwickelten App, in Zusammenarbeit mit dem Stadtbauamt, die Frontarbeit erleichtern können. So kann die Patrouille vor Ort auf gewisse Daten direkt zugreifen. «So können wir schneller arbeiten, da wir nicht auf den Polizeiposten zurückfahren müssen, um in einem Ordner zum Beispiel nach Gastwirtschaftspatenten und deren Öffnungszeiten zu blättern», sagt Sisman.

Weiter wollen sie vermehrt den digitalen Raum nutzen. Es sei noch nicht ausgereift, aber in Zukunft sollen auch die sozialen Medien für die Kommunikation eine grössere Rolle spielen.