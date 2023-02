Poster für die Bänke der St. Ursenkathedrale

Solothurn Im Jubeljahr werden die Bänke bequemer: In der St.-Ursen-Kathedrale gibt es neu Polster Zu ihrem 250-Jahr-Jubiläum hat die St.-Ursen-Kathedrale neue Polster für die Kirchenbänke bekommen. Das Team der Solothurner Polsterwerkstatt «Botox» musste bei der Herstellung einiges beachten. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 28.02.2023, 05.00 Uhr

Camouflage: Die Rückenlehnen sind in der St.-Ursen-Kathedrale kaum sichtbar. José R. Martinez

Seit 1773 thront die St.-Ursen-Kathedrale über die Solothurner Altstadt. Und genauso lange schon sitzen die Solothurnerinnen und Solothurner am Sonntagsgottesdienst auf den kunstvoll geschnitzten Eichen- und Nussbaumholzbänken.

Die Firma Botox von Olivier Ziegler stellt Sitzkissen für die St.-Ursen-Kathedrale her: Lernende Raumausstatterin Melanie Bannwart (links), Olivier Ziegler (Mitte) und Innendekorateurin Daniela Parente-Ryf (rechts). Hanspeter Bärtschi

Die vorderen Ratsherrenbänke sind etwas aufwendiger mit Blumen und Reben gestaltet, die Bänke in den hinteren Reihen zieren geschnitzte Muscheln. Zum 250. Jubiläum der Kathedrale wurden nun ebendiese Kirchenbänke, die 2011 bis 2012 zuletzt restauriert wurden, aufgewertet: Sie kriegten Polster an der Rückenlehne, die in den vergangenen Tagen montiert wurde.

Mit dem verbesserten Sitzkomfort wolle man der Öffentlichkeit anlässlich des Jubiläums ein Geschenk machen, sagt Karl Heeb, Präsident der römisch-katholischen Kirchgemeinde Solothurn. Dazu hat die Kirchgemeinde die Solothurner Polsterwerkstatt Botox von Olivier F. Ziegler mit der Herstellung der Polster beauftragt.

Schneider André J. Weber hilft mit. Hanspeter Bärtschi

So wurden die neuen Polster hergestellt

Wer an einem denkwürdigen und denkmalgeschützten Gebäude wie der St.-Ursen-Kathedrale Hand anlegen will, muss dabei einiges beachten. Um in Ruhe und mit genügend Platz arbeiten zu können, wurde eigens für die beiden Polsterinnen oberhalb des Atelier Botox ein kleiner Raum eingerichtet.

Melanie Bannwart, Lernende Raumausstatterin (links), und Innendekorateurin Daniela Parente-Ryf. Hanspeter Bärtschi

Dort waren sie seit Ende September vergangenen Jahres damit beschäftigt, exakt zugeschnittene Schaumstoff-Streifen auf Holzplatten zu kleben, mit Watte und dann mit Stoff zu überziehen, den ein weiterer Mitarbeiter im Atelier bereits vorgenäht hatte.

Der Kunststoff wird auf das Holz geklebt. Hanspeter Bärtschi

Zuletzt wurden die insgesamt 229 Polster mit einem Klettverschluss versehen. Eine so umfangreiche Produktion und dann auch noch mit historischem Hintergrund, das ist nicht Alltag in der Polsterwerkstatt. «Das ist ein Auftrag, den ich wohl nur einmal im Leben mache», meint Ziegler schmunzelnd.

Die Firma Botox von Olivier Ziegler stellte Sitzkissen für die St.-Ursen-Kathedrale her. Hanspeter Bärtschi Lernende Raumausstatterin Melanie Bannwart bei der Arbeit. Hanspeter Bärtschi Die Firma Botox von Olivier Ziegler stellt Sitzkissen für die St.-Ursen-Kathedrale her. Hanspeter Bärtschi Vieles geht nur zu zweit: Lernende Raumausstatterin Melanie Bannwart (rechts) und Innendekorateurin Daniela Parente-Ryf (links). Hanspeter Bärtschi Vieles geht nur zu zweit: Lernende Raumausstatterin Melanie Bannwart (rechts) und Innendekorateurin Daniela Parente-Ryf (links). Hanspeter Bärtschi Die Firma Botox von Olivier Ziegler stellt Sitzkissen für die St.-Ursen-Kathedrale her. Hanspeter Bärtschi

An der Wand im temporären Atelier hängt ein riesiger Plan, der das Innere der Kathedrale abbildet. Darauf ist jede Kirchenbank mit einer eigenen Zahl versehen. Die St.Urs’schen Kirchenbänke sind nämlich alle massgefertigt und haben verschiedene Längen.

Dank dieses Materials sitzt man bald weich. Hanspeter Bärtschi

Das Team um Olivier Ziegler hat daher jede einzelne Kirchenbank ausgemessen und nummeriert, damit jede – ob nun 38 Zentimeter oder 2 Meter 40 lang – das passende Polster mit der dazugehörigen Nummer kriegt. Das sei der wichtigste Schritt im Prozess gewesen, erklärt Polsterin Daniela Parente-Ryf: «Sonst kann man die ganze Produktion am Ende nicht brauchen.»

Lernende Raumausstatterin Melanie Bannwart (rechts) und Innendekorateurin Daniela Parente-Ryf (links). Hanspeter Bärtschi

Dazu komme, dass die Sitzstreifen für das Ölen der Holzbänke zweimal im Jahr entfernt werden müssen – daher verwenden sie den Klettverschluss, erzählt Parente-Ryf. Ebenfalls wichtig: Die Materialien, die allesamt aus der Schweiz stammen, müssen flammenhemmend sein. Auch auf die Farbe der Polster wurde geachtet.

Die Kissen sind heute in der Kathedrale montiert. Hanspeter Bärtschi

Die Auftraggeber haben sich für ein diskretes Eichenbraun entschieden. Vor einigen Tagen wurden die Polster nun montiert, dabei musste jedes einzelne Stück auf den Millimeter genau passen.

Und wer weiss, vielleicht werden von nun an die Besucherinnen und Besucher etwas länger als zuvor sitzen bleiben, um die verschnörkelten Barockelemente des Solothurner Wahrzeichens zu bestaunen.

Die neue Polsterung an den Bänken in der St.-Ursen-Kathedrale. José R. Martinez

