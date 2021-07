So begründet der Chef die 4-Tage-Arbeitswoche.

Solothurn «Ich versuche, die beste Firma zu haben»: Das sagt der Chef zur Einführung der 4-Tage-Arbeitswoche Ab Oktober müssen die Mitarbeitenden der Solothurner Agentur seerow einen Tag weniger arbeiten, erhalten aber weiterhin den vollen Lohn. Geschäftsleiter Fabian Schneider über die Beweggründe. Fabio Vonarburg 29.07.2021, 18.19 Uhr

Fabian Schneider, Geschäftsleiter der Firma Seerow. Hanspeter Bärtschi / SZ

«Kann man sich bewerben?», scherzt die Kollegin, als sie hört, dass ein Solothurner Unternehmen die 4-Tage-Arbeitswoche einführt. Zumindest für eine 6-monatige Pilotphase, die im Oktober beginnt. Was heisst dies für die zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 2014 gegründeten Agentur seerow, die digitale Lösungen für ihre Kunden kreiert und deren Büroräumlichkeiten direkt vis-à-vis der Post an der Wengistrasse zu finden ist?

«Für unser Team bedeutet dies, dass alle Mitarbeitenden nur noch an vier Tagen in der Woche arbeiten werden und einen zusätzlichen freien Tag haben», schreibt Geschäftsleiter Fabian Schneider in einer Medienmitteilung. Anstatt 42 Stunden beträgt das Wochenstundensoll 35 Stunden. Und jene, die bislang eine 80-Prozent-Stelle inne hatten, arbeiten ab Oktober in einem 100-Prozent-Pensum. Arbeiten also weiterhin vier Tage. Für sie ist das neue Modell in erster Linie eine Gehaltserhöhung.

Mehr Zeit für Hobbys, mehr Zeit für die Erholung

Der freie Tag, der entweder am Montag oder Freitag bezogen werden kann, ermögliche den Teammitgliedern mehr Zeit für Freunde und Familie, für Hobbys, mehr Zeit um neue Dinge zu lernen und mehr Erholung, begründet die Firma den Entscheid, die hofft, ebenfalls davon zu profitieren. Der Grundgedanke: Erholtere Mitarbeiter sind produktiver, innovativer und kreativer in der Zeit, während sie arbeiten. Die Hoffnung ist auch, dass dadurch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seltener krank sind. Stichwort: psychische Gesundheit.

«Das wird auch mir guttun. Ich bin erholter und kann an den vier Arbeitstagen voll angreifen», führt Fabian Schneider im Gespräch weiter aus, der für viele wohl als der beste aller Chefs klingt. Schneider winkt lachend ab: «Ich versuche, die beste Firma zu haben.» Diese gibt es seit 2014 und zeichnet sich etwa verantwortlich für die ShopIN App der Stadt Solothurn, die seerow im Auftrag der Stadt- und Gewerbevereinigung entwickelt hat. Der derzeit grösste Auftraggeber der Solothurner Agentur ist der Gebäckhersteller Kambly.

«Trotz Corona, oder genau wegen Corona, lauft es derzeit sehr gut»,

erzählt der 33-Jährige. Er spricht von einem hohen «Workload». «Es ist also nicht so, dass wir dies tun, weil wir zu wenig zu tun haben.»

Und so löste das Pilotprojekt bei den Mitarbeitenden nebst Jubel auch Fragen aus: Ist die 4-Tage-Woche für die Firma finanziell tragbar? Führt dies nicht einfach zu einer Vielzahl an Überstunden? Und: Kommt man mit den Aufträgen noch nach?

Geschäftsleiter ist vom Arbeitsmodell überzeugt

Schneider hat keine Zweifel. Er habe sich lange damit auseinandergesetzt, sagt er, der in Solothurn die Kantonsschule besuchte. Und mitten in den Überlegungen kam der Entscheid aus Island. Hier wird für viele Arbeitnehmenden die 35-Stunden-Woche Realität. Dies nachdem jahrelange Versuche gezeigt haben, dass die Produktivität gleich hoch bleibt – ohne eine Zunahme der Überstunden. In der Schweiz gibt es derzeit nur vereinzelt Unternehmen, die auf eine 4-Tage-Woche setzen.

Natürlich müsse man die Arbeitsprozesse fortlaufend verbessern, sagt Schneider. Etwa, dass die Kommunikation intern optimal funktioniert. Dazu gibt es ein Handbuch, indem die Regeln festgelegt sind. Der Chef betont, dass es wichtig ist, dass nun nicht einfach alle an den vier Tagen mehr arbeiten.

«Nur so können wir nach einem halben Jahr feststellen, ob es tatsächlich funktioniert.»

Die Idee ist während Corona gereift. Während der Zeit der Homeoffice-Pflicht habe man die Zusammenarbeit neu kennen gelernt. Auch das Vertrauen sei grösser geworden, so Schneider, der betont: «Ich führe die 4-Tage-Arbeitswoche nur ein, weil ich weiss, dass mein Team die nötige Reife dazu hat.»

Suche nach Fachkräften soll einfacher werden

Dieses Team könnte in den nächsten Monaten noch wachsen. Derzeit hat die Firma drei Stellen ausgeschrieben. Unabhängig vom neuen Arbeitsmodell, berichtet Schneider, der aber keinen Hehl daraus macht, dass er sich für das Recruiting einen positiven Effekt erhofft. Dass es für ihn einfacher wird, im hart umkämpften Feld neue Fachkräfte anzuheuern. «Der Standort Solothurn wird in unserer Branche vielfach als Nachteil angesehen», sagt Schneider, dessen Firma nun für potenzielle Angestellte an Attraktivität gewinnt.

Ein weiterer Blick ins Büro Solothurner Agentur von Fabian Schneider. Hanspeter Bärtschi

Seit der Gründung sei man bemüht, ein motivierendes Arbeitsumfeld zu bieten, erzählt Schneider. Am Geburtstag erhält man einen zusätzlichen freien Tag, den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub gab es bereits vor der gesetzlichen Pflicht, im Büro locken in den Pausen ein Töggeli-Tisch und Spielkonsolen.

«Die 4-Tage-Arbeitswoche ist nur der nächste logische Schritt»,

sagt Schneider, der hofft, dass mit dem Projekt neue Erkenntnisse gewonnen und allenfalls weitere Unternehmen dem Beispiel folgen werden. Er ist überzeugt: Der 4-Tage-Arbeitswoche gehört die Zukunft.