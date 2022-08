Solothurn «Ich bin sozusagen im Krankenhaus aufgewachsen»: Die neue Gastkünstlerin im Alten Spital erzählt, was ihre Kunst geprägt hat Die Wienerin Stella Bach hat für drei Monate das Atelier im Alten Spital bezogen. «Das Wasser ist für mich ein Sehnsuchtsort, und ich bin glücklich, hier an der Aare leben zu können», sagt sie. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 08.08.2022, 07.00 Uhr

Stella Bach aus Österreich ist Gastkünstlerin im Alten Spital. Tom Ulrich

Seit einigen Tagen ist die bildende Künstlerin Stella Bach im Rahmen des «Artists-in-residence»-Programms im Alten Spital in Solothurn zu Gast. Drei Monate lang wird Stella Bach hier im Atelier ganz oben im Alten Spital arbeiten und am Ende eine Ausstellung aktueller Werke präsentieren.

Stella Bach, die 1959 in Salzburg geboren wurde, stammt aus einer Familie von Medizinern, sowohl in mütterlicher wie in väterlicher Linie. Sie sagt: «Meine Kindheit war nicht besonders schön, deshalb wollte ich etwas anderes machen als viele meiner Vorfahren.» Trotzdem hat sie das Thema Medizin nie losgelassen, und als sie in der Ausschreibung des Stipendiums vom «Alten Spital» las, war ihr Interesse geweckt:

«Ich bin sozusagen im Krankenhaus aufgewachsen, inmitten von Petrischalen und Mikroskopen.»

Stella Bach arbeitet mit verschiedenen Techniken, zum Beispiel mit digitalen Collagen, die sie über einige Jahre intensiv beschäftigt haben – aber auch mit Zeichnung, Malerei, Kunstbuch, Fotografie und Skulpturen.

Mikroorganismen interessieren sie

Im hellen Atelier über der Aare hängen aktuell bunte Aquarelle von Mikroorganismen mit klingenden Namen wie Lysinibacillus sphaericus oder Ideonella sakaiensis. Letzteres zum Beispiel ist in der Lage, den Kunststoff Polyethylenterephthalat vollständig zu verstoffwechseln. Damit könnte es natürlich auch ökologisch interessant sein. «Mich interessieren solche Mikroorganismen, die seit Millionen von Jahren in Gesteinen auch extreme Temperaturen überleben.»

Stella Bach liest leidenschaftlich wissenschaftliche Literatur zu diesen Themen, wie etwa die Bücher von Lynn Margulis. Auf ihrem Tisch liegt: «Leben – vom Ursprung zur Vielfalt» oder «Die andere Evolution». Margulis vertritt eine alternative These zur Evolution, die Bachs Interesse weckte. Dabei spielt die Symbiose wie die zwischen Bakterien und Pilzen eine wichtige Rolle. «Es ist total spannend zu sehen, wie Pflanzen miteinander kommunizieren», sagt Stella Bach mit ruhiger Stimme.

Bilder in Emotionen verwandeln

Sie wirkt zurückhaltend, sensibel und sachlich; auffallend sind ihre Intelligenz und ihr Interesse, die sie in ihren Bildern in Emotionen verwandelt. Als sie von ihren ökologisch-politischen Aktivitäten in Wien spricht, wie bei Fahnenmeer Artists4future – eine Untergruppe von Fridays for Future – merkt man auch, wie stark sie engagiert ist. Sie ist oft in der Natur, «wenn ich religiös wäre, wäre ich wohl Animistin», meint sie. Und der Mensch bestehe ja eigentlich aus Pflanzen.

Ein anderes Buch auf ihrem Tisch von Alice Schwarzer weist auf einen zweiten Schwerpunkt von Stella Bachs Leben und Arbeit hin: den Feminismus. Starke Bilder findet sie dafür, etwa in der Skulptur «woman mulitasking» von 2012: Eine Frau balanciert Eier nicht nur auf dem Kopf, sondern auch auf Händen, Schultern und Armen. Bach, die sich unter anderem intensiv mit Valie Export auseinandergesetzt hat, erzählt von eigenen Erfahrungen sowohl in der Familie wie auch in ihrer Karriere:

«Als ich mein erstes Kind gebar, kam meine Karriere völlig zum Stillstand; im Gegensatz zu der von männlichen Kollegen, die selbstverständlich beides hatten.»

In Solothurn gefällt es der Wienerin sehr gut bis jetzt. «Das Wasser ist für mich ein Sehnsuchtsort, und ich bin glücklich, hier an der Aare leben zu können.» Die Altstadt sei paradiesisch und gut gepflegt.

Stella Bach sagt, sie freue sich schon darauf, das Kulturleben der Aarestadt zu erkunden. Und am Begrüssungsapéro habe sie schon interessante Leute getroffen. Eine Stadtführung und ein Siebdruck-Workshop sind bereits geplant. In der Schweiz war sie bisher nur in der Therme Vals, da sie Peter Zumthors Werke bewundert, sowie in Zürich und Bern, wo sie auch schon ausstellen konnte.

