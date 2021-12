Diese Weihnachtsbeleuchtung in Solothurn gefällt nicht allen

Solothurn Hier trennen sich die Geschmäcker: Die Weihnachtsbeleuchtung am Palais Besenval Wunderschön? Oder schmälert es den Anblick auf die Altstadt? Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Palais Besenwal mit der Weihnachtsdekoration. Sie trifft nicht den Geschmack von jedem. José R. Martinez

Was für ein Lichterspektakel an der Solothurner Aare! Die Organisatoren schätzen, dass sie 100'000 Lichterpunkte verwendet haben, um das Palais Besenval und den dazugehörigen Barockgarten in weihnachtlichen Glanz zu versetzen. Gefühlt alles, was nur irgendwie geht, wurde beleuchtet. Das Steingeländer Richtung Aare, die Bäume respektive beinahe alle Äste, auch die akkurat zugeschnittenen Büsche strahlen nun. Teils in verschiedenen Farben. Es ist pompös, was ja eigentlich zu einem Barockgarten passt, dem Zeitalter mit den teils überbordenden und verspielten Dekors.

Den Organisatoren um Martin Brand und Marcel Grindat ist eines ganz sicher gelungen: Man spricht darüber. Das Sujet wird fleissig fotografiert und auf den sozialen Medien geteilt. «Uns freut es natürlich, dass unsere Lichtinstallation den Leuten auffällt», sagt Marcel Grindat. «Wir haben in den letzten Tagen schon verschiedene positive Rückmeldungen dazu erhalten und gesehen, dass auf Instagram und Facebook Fotos gepostet werden.»

Die Gespräche in der Stadt und die Beiträge in den sozialen Medien zeigen einmal mehr – die Geschmäcker sind verschieden. Wobei: Vielen scheint die Beleuchtung zu gefallen. Auch der Autor dieses Textes gesellt sich zu diesem Lager. «Sieht ganz toll aus», schreibt jemand auf Facebook, «cool» ist zu lesen und jemand anderes hält fest: «Ich komme gerne einmal vorbei.» Vorbei? Seit Freitag sind der beleuchtete Barockgarten und das Palais Besenval öffentlich zugänglich und es kann Glühwein getrunken werden.

Es sind aber auch Unkenrufe zu hören. Die Lichtemission wird erwähnt, andere finden, dass die vielen Lichtpunkte den Anblick auf Solothurn schmälern. Die ehrwürdige Altstadt würde in ein Disneyland verwandelt, so Kritiker des Lichtspektakels.

Dass ihr Lichtwerk nicht allen gefällt, sind sich auch die Organisatoren bewusst. «Alle Menschen sind unterschiedlich, somit auch die Geschmäcker», sagt Marcel Grindat und ergänzt: «Somit kann man es nicht allen recht machen.» Ihm persönlich gefalle es. Es passe gut zum Palais und sei einmal etwas anderes. Je nachdem wie die Resonanz ausfalle, könne man auf dem Konzept aufbauen oder halt nicht.

Die Frage kommt auch auf, ab wann eine Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt eigentlich bewilligungspflichtig ist. Zu dieser Frage sagt das Stadtbauamt Folgendes: «Spezifische Vorschriften zu temporären Beleuchtungen in Zusammenhang mit Anlässen gibt es auf kommunaler Ebene nicht.» Temporär, das Wort ist wohl Musik in den Ohren für jene, denen der Blick über die Aare derzeit missfällt. Denn dies hat eine Weihnachtsbeleuchtung im Normalfall an sich. Nach wenigen Wochen ist der Spuk auch schon wieder vorbei und man ist zurück in der für die einen tristen und für die anderen heilen Welt.

