Was der HESO-Präsident zur Ausgabe 2021 sagt

Solothurn HESO-Präsident im Interview: «Insgesamt haben wir 6638 Covid-Tests durchgeführt» Trotz tieferer Besucherzahlen zieht HESO-Präsident Urs Unterlerchner ein positives Fazit. Sehr beliebt war die Messe bei Partygängern. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 04.10.2021, 19.25 Uhr

HESO-Präsident Urs Unterlerchner.

Hanspeter Bärtschi

Urs Unterlerchner, die HESO 2021 war ein Wagnis, war sie auch ein Erfolg?

Urs Unterlerchner: Es war sicher ein Erfolg, dass wir sie durchgeführt haben. Wir haben bei allen Aussteller nachgefragt und 95 Prozent würden sich auch im nächsten Jahr wieder anmelden. Diese Zahl ist so hoch wie nie zuvor.

Wie hoch war diese Zahl in früheren Ausgaben?

Zwischen 70 und 80 Prozent. Und jetzt ist diese Zahl viel höher. Das zeigt eben schon, die Aussteller waren zufrieden und glücklich, dass wir überhaupt etwas gemacht haben, dass wir dieses Risiko eingegangen sind. Obwohl viele andere Messen abgesagt wurden. Wir sind froh über dieses Feedback. Denn wir haben nicht gewusst, ob die Leute kommen werden. Wir hatten zwar geringere Besucherfrequenzen, doch jene, die kamen, die kamen bewusst an die HESO und waren interessiert. Damit waren die Aussteller zufrieden und uns fiel ein Stein vom Herzen.

Zu den tiefen Besucherzahlen – gibt es dazu Zahlen?

Wir erfassen keine Besucherzahlen. Wir, wie auch die Aussteller mit jahrelanger Messeerfahrung, haben dafür aber ein gutes Gespür. Am Eröffnungstag waren rund 30 Prozent weniger Besucher vor Ort als in anderen Jahren. Bereits damit wäre ich zufrieden gewesen. Doch an den folgenden Tagen ist die Frequenz stetig gestiegen. Womit wir nicht gerechnet haben, war der deutliche Unterschied zwischen der Nord- und der Südseite der HESO.

Erzählen Sie.

Auf Nordseite (beim Schanzengraben) waren die Frequenzen etwa zehn bis zwanzig Prozent geringer als in den Vorjahren. Auf der Südseite, also Halle 7 und 8, gab es vermutlich einen Drittel weniger Besucherinnen und Besucher als sonst. Offenbar nutzten viele Besucher den Haupteingang auf der Nordseite und sind dann auf dieser Seite geblieben – weil sie hier alles gefunden haben, was sie brauchen.

Waren Aussteller von der Südseite enttäuscht?

Auch hier war der grösste Teil zufrieden. Doch wenn es negative Rückmeldungen gab, dann vor allem hier. Doch wir klagen auf hohen Niveau. Auch in normalen Zeiten sind nicht alle Aussteller zufrieden. Wir haben Aussteller, die haben gleich viel Umsatz gemacht wie 2019 und viele, deren Umsatz nur etwas geringer war. Wo es starke Einbussen gab, das sind die Gastrobetriebe. Wir reden von teils fast 30 Prozent weniger Einnahmen. Um dies anschaulich zu machen: In anderen Jahren war es schwierig, am Freitag oder Samstagabend einen freien Tisch zu finden und es gab lange Warteschlangen. Dieses Jahr gab es freie Plätze.

Woran lag das?

Ich vermute, dass jenes ältere Messepublikum gefehlt hat, welches vorwiegend an die HESO kommt, um zu essen. Das Messepublikum war deutlich jünger als in anderen Jahren. Das merkten wir auch am Nachtleben, das in keinem Verhältnis war. So etwas haben wir noch gar nie erlebt. Wir hatten jeweils am Freitag- und Samstagabend so viele Leute im Schanzengraben wie noch nie zuvor. Es zeigt: Den Leuten fehlt das Zusammensein ohne Maske, ohne Abstand, ohne grosse Einschränkungen. Als ich merkte, dass wir förmlich überrannt werden an den Abenden am Wochenende, da war ich endgültig beruhigt. Ich persönlich war bis zuletzt nicht ganz sicher, ob das Wagnis HESO 2021 auch funktioniert.

Warum?

Weil man es einfach nicht wusste. Wir als Amateure haben gesagt, wir machen das und ganz viele professionelle Eventorganisatoren haben gleichzeitig abgesagt. Dadurch war ich lange verunsichert, ob der Entscheid richtig ist. Ob andere etwas gesehen haben, was wir nicht gesehen haben. Ob wir zu optimistisch waren. Als ich sah, dass die Leute tatsächlich kommen, war die Erleichterung riesengross. Das Schlimmste wäre gewesen, wir führen die HESO durch, aber niemand kommt. Jetzt können wir sagen, es war richtig, die HESO durchzuführen. Es war richtig, dass wir den Gratiseintritt beibehalten haben und dass wir die höheren Aufwände auf uns nehmen konnten, ohne die Standgebühren zu erhöhen.

Heisst das jetzt ein geringerer Gewinn für die Rythalle AG?

Ich bin nicht sicher, ob wir überhaupt unsere Kosten decken können. Aber ich habe dies von Anfang an gesagt: Das finanzielle Ergebnis ist in diesem Jahr sekundär. Das oberste Ziel war die HESO für die Aussteller und die Solothurner Bevölkerung zu organisieren.

Einen grösseren Verlust können Sie auch nicht ausschliessen?

Was ist ein grösserer Verlust? Bei einer Absage der HESO hätte wieder ein Verlust von 240'000 Franken resultiert. Alles, was besser als das ist, ist aus meiner Sicht gut. Wir machen die HESO nicht aus finanziellen Überlegungen. Wir machen sie aus Herzblut für diesen Anlass, aus Herzblut für die Stadt. Irgendjemand musste es sein, der den ersten Schritt Richtung Normalität macht.

Erstmals war die HESO eingezäunt. Wie hat die Eingangskontrolle funktioniert?

Perfekt, ich kann es nicht anders sagen. Dass es so reibungslos funktioniert, konnte ich mir im Vorfeld nicht vorstellen. Ich habe viel mehr Diskussionen erwartet. Aber auch dort hat sich gezeigt, die Taktik von Anfang an strikt zu kontrollieren, war richtig. Jene zwei Personen, die sich nicht daran halten wollten, wurden verzeigt.

Konnten lange Wartezeiten verhindert werden?

Wir hatten 7 Haupteingänge, gesamthaft 15 Eingangsschleusen. Ich habe nie erlebt, dass die Besucherinnen und Besucher mehr als 5 Minuten warteten. Längere Wartezeiten gab es bei den Testcenter auf das Covidzertifikat. Das lag jedoch nicht an uns, sondern am Bundesamtes für Gesundheit, dessen Server mehrmals abstürzte.

Wie beliebt war das Angebot der Testcenter?

Wir haben jeden Tag mehrere hundert Tests durchgeführt, insgesamt 6638. Darunter 9 Positive. Das Angebot wurde also rege genutzt. Auch von solchen, die nicht an die HESO gingen. Deswegen haben wir uns entschieden, das Testcenter in der Stadt bei der Jesuitenkirche eine Woche länger offen zu halten (9 bis 21 Uhr).

Gab es Stimmen im Vorfeld, dass die HESO unverantwortlich sei?

Selbstverständlich. Umso glücklicher sind wir, wenn sich die HESO nicht an den Corona-Fallzahlen im Kanton Solothurn abbildet. Bevor wir in Euphorie verfallen, warten wir diese Woche noch ab.

Sind Sie selber dazugekommen, die HESO zu geniessen?

Nein. Das ist ein Unterschied zu anderen Jahren. Sonst war ich auch als Gast dort, habe geschaut, dass ich mich mit Freunden und Bekannten treffen konnte. Das war in diesem Jahr völlig anders. Am vergangenen Sonntag war es zum ersten Mal in all den Jahren der Fall, dass ich mir am Nachmittag sagen musste, jetzt muss ich nach Hause und zwei Stunden schlafen. Vielleicht bin ich nur älter geworden, aber ich denke, es lag daran, dass es viel aufwendiger war, die HESO unter Coronabedingungen durchzuführen. Nicht nur ich war gefordert. Das gesamte OK hat unglaubliche Arbeit geleistet. Diese Teamleistung hat uns viel abverlangt und gleichzeitig den Zusammenhalt gestärkt.

