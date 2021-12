15. Kleinkunsttag in Solothurn: Häppchenweise Kulturfutter

Solothurn Häppchenweise Kulturfutter für die Seele – das war der 15. Solothurner Kleinkunsttag Der Rausch der Abwechslung: Zehn Auftritte à zehn Minuten boten viel Unterhaltung. Von einer «fliegenden» Tanzgruppe über einen Ninja-Pyjama bis hin zur Präsentation, was Mozart und Joplin aus dem «Solothurner Lied» gemacht hätten. Lucilia Mendes von Däniken 28.12.2021, 15.31 Uhr

Zum 15. Mal fand der Kleinkunsttag im Kofmehl statt. Im Bild das Trio RoSaTo. Corinne Glanzmann

Moderator Urs-Sepp Troxler – er führte zusammen mit der jungen Elly Suter durch den Abend – brachte es bei der Begrüssung anlässlich des 15. Kleinkunsttages auf den Punkt: Er sagte, dass man nach dem Festtagsschmaus zwar volle Bäuche habe, aber der Kopf bestimmt nichts gegen kulturelle Nahrung habe. Zehn Höhepunkte erwarteten das Publikum in der Kulturfabrik Kofmehl. Schön verpackt in appetitanregende Häppchen à zehn Minuten, die meist leicht verdaulich waren – meist.

Ruedi Stuber, der seit der zehnten Ausgabe für die Programmierung des Anlasses zuständig ist, hat wieder tief in die Trickkiste respektive in die Untiefen seines Netzwerkes gegriffen und eine Mischung aus regional und national, bereits da gewesen und Neuentdeckung, jung und alt, lustig und nachdenklich, eher statisch und sehr bewegt zusammengestellt.

Genial war zum Beispiel die Aufarbeitung des «Solothurner Liedes» des Solothurner Pianisten Mario Ursprung. Er zeigte auf, was Mozart, Scott Joplin oder die Beatles aus dem Stück gemacht hätten. Und dies so fliessend und unterhaltsam, dass seine zehn Minuten im Fluge vorbeigehen.

Mario Ursprung sang und spielte seine eigene Version des «Solothurner Liedes». Corinne Glanzmann

Von wegen fliegen: Was die Tanzgruppe Accademia Balladyum auf die – nicht wirklich für Tanz – ausgerichtete Bühne legte, war mitreissend. Da wurde gelitten, gekämpft, in weichen Wellen und in harten Zuckungen getanzt. Ob in der Gruppe oder als Soloauftritt: Die jungen Frauen zeigen in ihren Darbietungen ganz klar auf, dass auf diesem Tanzniveau die Grenzen zwischen Sport und Kultur mehr als nur fliessend sind.

Der Auftritt der Tanztruppe Accademia Balladyum war mitreissend. Corinne Glanzmann

Sanft, aber nicht weniger mitreissend war der Auftritt des Solothurner Ensembles La Lausch. Vier Stimmen – a cappella gesungen – sorgen für Gänsehaut beim Publikum. Die zwei Solothurnerinnen und zwei Solothurner tragen das Herz definitiv auf der Kehle.

Das Ensemble La Lausch sorgte für Gänsehaut beim Publikum. Corinne Glanzmann

Gesprochenes respektive das geschriebene Wort sind das Zuhause von Tausendsassa Reto Stampfli, der immer mal wieder im Kofmehl auf der Bühne sitzt. Anlässlich des Kleinkunsttages erzählte er die Geschichte vom «Familientürk», die in seinem neuesten Buch zu finden ist. Ergänzt wurde diese Erzählung mit einem Coronagedicht sowie der Geschichte vom Emmentaler Annebäbi, welches mit Ross und Kutsche nach Lyssach zum blau-gelben schwedischen Riesen fährt.

Reto Stampfli erzählte die Geschichte vom «Familientürk». Corinne Glanzmann

Aus der Reihe tanzten zwei Kleinkunst-Portionen. Qualitativ waren sie einwandfrei – wie es von den zwei Interpretinnen nicht anders zu erwarten war. Aber die Inhalte waren nicht ganz so wohl bekömmlich wie andere Beiträge. Die Solothurner Tobs-Schauspielerin Barbara Grimm erzählte in packender Art und Weise vom doch etwas schräg anmutenden Unendlichkeitspilz respektive vom «Mushroom Death Suit» – und liess dazu eine Tänzerin in einem Ninja-Pyjama tanzen.

Tobs-Schauspielerin Barbara Grimm erzählte packend und liess dazu eine Tänzerin in einem Ninja-Pyjama tanzen. Corinne Glanzmann

Die Ostschweizer Poetry-Slammerin Lara Stoll blickte in wortgewandter Manier zurück auf ihre «Corona positiv»-Zeit – und zwar mit vielen Details über die unterschiedlichsten Körpersäfte.

Wortgewandt wie eh und je: Lara Stoll. Corinne Glanzmann

Musikalisch absolut genussreif war Marc Anderegg, der mit seinem Boogie-Woogie die Halle einheizte. Dülü Dubach, spontan eingesprungen für den verhinderten Liedermacher Markus Schönholzer, schmetterte ein Hass- und zwei Liebeslieder mit viel Schwung ins Publikum.

Kurzfristig eingesprungen: Dülü Dubach. Corinne Glanzmann

Und ein Feeling von Operettensommer und Musical-Herzschmerz vermochte das Trio RoSaTo zu vermitteln. Den Abschluss des Kulturhäppchen-Abends machte der Jongleur Kaspar Tribelhorn. Mit seiner Mischung aus Jonglage und Comedy war er das perfekte Bettmümpfeli: unterhaltsam, wohlbekömmlich und wie es sich für die bereits fortgeschrittene Stunde – der Anlass endete kurz vor 23 Uhr – perfekt eignete: ganz sicher nicht schwer aufliegend.

15. Solothurner Kleinkunsttag am 27. Dezember 2021 im Kopfmehl Solothurn. Im Bild Starjongleur Kaspar Tribelhorn. Corinne Glanzmann