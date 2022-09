Solothurn Gute Laune, lauthals mitgesungene Klassiker und Tanzeinlagen: So feiert es sich am ersten Wochenende an der HESO Der Ausgang ist an der HESO zurück. Nach der Pandemie vergnügt sich Jung und Alt wie eh und je in den zahlreichen Lokalen. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 25.09.2022, 16.42 Uhr

Besucher betrachten das Geschehen von oben. Andre Veith

Das Schwingerzelt ist an der HESO zurück. Nach der letztjährigen coronabedingten Abwesenheit steht der Partytempel des Schwingklubs Mümliswil-Ramiswil wieder im Schanzengraben. «Es ist toll, dass das Schwingerzelt zurück ist. Es ist ein cooler Ort für eine lange Partynacht», sagte Leonardo.

Damit spricht der junge Solothurner vielen aus dem Herzen. Denn auch am Samstagabend zog die Schwingerparty junge Leute in Massen an, sodass der Securitas-Mitarbeiter am Eingang reichlich zu tun hatte. Wer hier abfeiern will, muss mindestens 18 Jahre alt sein.

Doch die letztjährige Abwesenheit des Schwingerzelts blieb bei vielen unbemerkt. Wie das traditionsbehaftete Partyzelt feierten auch viele Personen am Samstagabend ihre Rückkehr an die HESO. Wegen der Pandemie hatten diese im letzten Jahr wegen der Zertifikatspflicht noch viele gemieden.

Gute Laune im «Alpenland»

Auch die Konzerte im Nightstyle, vor dem am frühen Abend der Nachwuchs der Tanzschule Balladyum ihr Können unter Beweis stellte, fanden in diesem Jahr wieder statt. Die Konzerte fielen im letzten Jahr den Schutzmassnahmen zum Opfer. «In diesem Jahr kommen viele Personen und die Stimmung beim Konzert von Van Baker ist super. Es ist wieder eine richtige Party», erklärte Sandra Flury vom Nighstyle. Bereits am Freitagabend habe eine ausgelassene Stimmung geherrscht.

Nightstyle Halle 9: Schlagerparty zur Musik von Van Baker & Band. Andre Veith

Nicht nur die Partylokale waren am Abend gut gefüllt, sondern auch die Tische in den Restaurants oberhalb des Schanzengrabens. «Das Volk macht sehr gut mit», fasst Michele Grassi, Chef des Centro Italiana, das Treiben zusammen. Während des ganzen Wochenendes herrschte in seinem italienischen Restaurant reger Betrieb.

Besonders gefreut hat sich Grassi über seine abendliche Aussenwirtschaft. «Diese durften wir letztes Jahr wegen Corona zum ersten Mal anbieten», so Grassi. Das Bier und die Brauerei Birrificio seien sehr beliebt.

Nach einer Portion Spaghetti oder Raclette zogen viele Restaurantgäste im Lauf des Abends in eine Bar weiter. Während das Zelt der Biobauern zum gemütlichen Verweilen einlud, drückten sich die Massen in die Katakomben des Alpenlands. «Es ist cool, hier zu sein», sagte der Solothurner Fatih. Die Stimmung sei wieder wie eh und je. In der Tat: Gute Laune, lauthals mitgesungene Klassiker und Tanzeinlagen auf Tischen und Stühlen gehörten im Alpenland die ganze Nacht zur Tagesordnung.

Guter Blick auf den Schanzengraben. Andre Veith

Die etwas Älteren zieht es in den Grizzly Saloon

Das Konzert der JB Ramblers im benachbarten The Tennessee Music Hall & Grizzly Saloon zog viele ältere Leute an. Dabei schwangen nicht nur Leute aus der Region zur Rock-‹n›-Roll-Musik ihr Tanzbein, sondern auch welche aus Zürich oder dem Thurgau. «Zuerst schauten wir die Ausstellung an. Doch eigentlich kamen wir wegen des Konzerts, denn ein bisschen Rock'n'Roll geht immer», sagte Alara aus Zürich.

The Tennessee Music Hall & Grizzly Saloon. Andre Veith

Je später die Nacht wurde, desto mehr Besucherinnen und Besucher zog es in die Partyzelte in den hinteren Teilen des Schanzengrabens. Während die älteren im Schwingerzelt strandeten, zog es die 16 bis 18-Jährigen in das Jugendzelt. «Es läuft super, die Stimmung ist gut. Es ist wohl sogar mehr los als früher», sagt Adrian Büttler vom Schwingerzelt.

In den beiden Partyzelten wurde unter Stroboskoplicht zu lauten Beats der DJs getanzt. Die Zurückhaltung vergangener Coronajahre ist definitiv verfolgen. Man spürt bei Jung und Alt das starke Bedürfnis nach solchen Festen.

