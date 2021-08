Frauen-Power am Beizen-Tresen in Solothurn

Solothurn Grosse Zeit der Frauen-Power am Tresen: Vor allem Wirtinnen prägten über Jahrzehnte die Beizenszene Die Geschichte der Solothurner Beizen ist auch die Geschichte ihrer Wirtinnen und Wirte. Ihre Geschichten beleuchtet der fünfte und letzte Teil der Serie «Beizenstadt Solothurn». Wolfgang Wagmann 10.08.2021, 05.00 Uhr

Das Restaurant Taverna Amphora Solothurn mit Wirteehepaar Regula und Stytianos Charamanda im Jahr 2004.

Hanspeter Bärtschi

Hinter jeder funktionierenden Beiz steht eine starke Frau. Dieses abgewandelte Sprichwort galt in Solothurn oft über Jahrzehnte hinweg. Regula Charamanda beispielsweise führte ihre «Taverna Amphorea», im Volksmund liebevoll «Griech» genannt, an zwei Standorten über 30 Jahre. Beliebt war das Lokal nicht nur wegen seiner griechischen Spezialitäten, sondern auch als Fasnachtsbeiz vor allem noch am alten Standort bis 2007 an der Hauptgasse, in der früheren spanischen Weinhalle. Denn im «Griech» fand sich stets auch noch ohne Reservation ein Plätzchen für einen Happen Schnitzelbank.

Das hingegen war unbedingt notwendig im «Türk» an der Schaalgasse, wo 25 Jahre lang Zdenka Erisik die heiss begehrten Fasnachtsplätze für ihre Stammgastig managte. Zu ihrer Zeit war der «Türk» auch regelmässige Anlaufstation für das Feierabendbier des Gemeinderats – Verpflegung kurz vor Mitternacht natürlich inklusive garantiert. Berühmt war das Ehepaar Erisik für ihren Kult-Döner, der auch am Märetfescht und der HESO, der jeweils reissenden Absatz bis weit nach Mitternacht fand.

Beizenstadt Solothurn Kaum eine Schweizer Stadt weist eine solche «Beizendichte» wie Solothurn auf. Noch heute sind es über 80 Adressen, wo Speis und/oder nur Trank zu haben sind. Wirtsleute haben in unserer Stadt eine spannende Geschichte mit unzähligen Aufs und Abs geschrieben. Diese beleuchten wir in einer fünfteiligen Serie – ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit. Der fünfte Teil befasst sich mit Wirtinnen und Wirten, die in der «Beizologie» der Stadt jahrzehntelang ihre Spuren hinterlassen haben.

Feiern bei Flämmli und Fondue

Wo der «Griech» zuletzt am Stalden seinen neuen Standort fand, erhob sich früher schon eine Traditionshochburg der Fasnacht: Das «Bucheggbergerstübli» oder kurz «Buechi» war unter Alice und Moritz Müller auch ein beliebter Treffpunkt am Monatsmäret. Und tagtäglich wurde in der Gaststube gejasst, was das Zeug hielt.

Beim «Coiffeur» half die Wirtin tatkräftig mit, oft bei einem von den Stammgästen spendierten «Whyskeli». Auch wenn die gute Alice dem Schotten-Brand ein bisschen gar viel zugesprochen hatte, war sie jederzeit noch bereit, ihr legendäres Filet in die sagenumwobene Eisenpfanne zu hauen – das Geheimnis ihrer stadtbekannten Delikatesse liess sie sich nie entlocken. Ebenso begehrt: Schnitzeli, Suppe mit Spatz oder Kalbskopf an den Märettagen. Immer vorausgesetzt, es fand sich überhaupt ein Plätzchen im «Buechi».

Das galt zumindest an der Fasnacht bis im Mai 2010 auch im «Jägerstübli», wo drei Generationen Wirtinnen – Rosa, Pia und Bethli Schwizer – über ein halbes Jahrhundert das Sagen hatten – und dem Beizli am Börsenplatz den Übernamen «Wyberegg» verliehen. Daran änderte sich nichts, als Werner Käser 1990 dazustiess.

Er bereitete in der Küche Fondue oder Wienerli mit Meerrettich zu, während an der Front sein Bethli mit den legendären Flämmli und sonstiger Tranksame die Gäste zielsicher bei Laune hielt. Wer bei der Wirtin einen Stein im Brett hatte, wurde verwöhnt – erinnerlich ist einem Rest-Trio im «Jägerstübli» am Aschermittwoch 2005 das allerletzte geschenkte Fondue im Morgengrauen.

Wenn Gäste die Beiz übernehmen

Fest in Frauenhand ist und war seit jeher der «Chutz», wo Martha Kaus und über Jahrzehnte ihre treue Sachwalterin «Louisli» das Sagen hatten. Die Frauen waren stets gefordert durch eine junge, oft überbordende Gästeschar, später durch die aufkommende Drogenszene am Landhausquai. Ein schöner Brauch war im «Chutz» das Freibier am Samichlaus-Abend – eingestellt allerdings, nachdem einmal das Bier mitsamt anderen unangenehmen Zutaten zentimeterhoch über dem Restaurantboden stand.

Der Chutz ist seit Jahrzehnten in Frauenhand. Martha Kaus im Jahr 2013 als das Restaurant das 50-jährige Bestehen feierte. Wolfgang Wagmann

Hoch zu- und herging es bis in die Achtzigerjahre auch im «Alten Stephan». Die beliebte Wirtin Trudi Vögeli verwöhnte dort ihre Stammgäste nach Strich und Faden – oft zauberte sie noch kurz vor Mitternacht Kutteln oder Kalbskopf auf den Stammtisch, an dessen Rückwand hinter einem losen Brett stets eine Flasche Grappa für alle Fälle stand. Auch die Fasnacht war ihr nicht nur am Hilari stets willkommen – so durfte die Redaktion der damaligen Fasnachtszeitung «Gugg» über die Nacht im Narrenstübli durcharbeiten und erhielt freien Zutritt zum Bierzapfhahnen.

Die Gastig hielt dem Lokal auch nach Trudis Abschied die Treue: Als die nicht so beliebten Nachfolger Betriebsferien machten, übernahmen kurzerhand die Stammgäste nach einer gründlichen Küchenreinigung das Zepter für eine Woche, die mit einem selbstgekochten Siebengänger im rammelvollen Haus endete. Der Fama nach soll der «Stephan» damals seine ersten «Gault-Millau»-Punkte erhalten haben …

Der Fluch der Fasnacht

Und die Männer? Es gab sie, Wirte und Hoteliers, die ihre Häuser – oft unterstützt von ihren Frauen – über Jahrzehnte erfolgreich führten. Josef «Seppi» Küng auf dem Hotel Krone, Dieter Lorenz im «Roten Turm» oder Peter Klaus auf dem «Tiger» sorgten für Kontinuität. Das galt neben Niklaus Rust im gleichnamigen Bistro auch für Hermann Sahli im Zunfthaus zu Wirthen, das in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts gleich zweimal von einem Brand heimgesucht wurde.

«Feuer im Dach» war jedoch bei Sahli jeweils zur Fasnachtszeit, wenn die Schnitzelbänke, allen voran die Stedtlischiisser», auf seinen Kochkünsten herumhackten. Ein Berufskollege allerdings, Metzgerhallen-Wirt Fritz Bader senior, schlug närrisch zurück: Als ihn die Narrenzunft Honolulu beschuldigt hatte, er serviere den Gästen Fuchspfeffer, lud Bader die Zünftler zum Wildessen ein. Sie assen mit Wonne – tatsächlich Fuchspfeffer …

Womit wir definitiv bei der «Fuchsenhöhle» wären. Dort wirtete bis zu seinem Tod 2013 das Wirte-Unikum Ruedi Spillmann in seinem Haus geschlagene 48 Jahre lang – wohl Rekord in Solothurn. Sein mit Gast-Unterschriften übersätes Kreuzgewölbe hinten in der Beiz war ebenso legendär, wie sein Sprüche-Potpourri im breitesten «Baaseldytsch – gehörte er doch als Spross der Grossmetzger-Dynastie Bell zum «Daigg».

40-jähriges Jubiläum des «Fuchshöhli»-Wirtes Ruedi Spillmann.

Hanspeter Bärtschi (2005)

In den Siebzigerjahren organisierte der «Fuchsenhöhle»-Wirt auf Silvester ein grosses kaltes Buffet auf dem Stammtisch und ein Trio, das auch an der Fasnacht zu Tanzmusik aufspielte. Promis wie Regierungsrat Walter Straumann und andere Stadtgrössen versammelten sich gerne am Stammtisch. Heute ist auch die «Fuchsenhöhle» verwaist – die Beizenstadt Solothurn zehrt noch von vielen Erinnerungen an wunderschöne, aber definitiv vergangene Zeiten.