Solothurn Gibt es hier keine Türen und Fenster? Diese Idee steckt hinter dem neuen Haus an der Fegetzallee Das neue Gebäude an der Fegetzallee sorgt in der Stadt Solothurn für viele Fragezeichen: Der Hausbesitzer und der Architekt bringen Licht ins Dunkel. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 18.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch waren nicht viele kühn genug. Dabei wäre es genau das, was sich der Eigentümer erhofft. Dass man sich an sein Haus setzt, auf eine der fünf Sitzbänke, die in die Fassade integriert sind. «Hohe Wandvertiefungen laden ein, sich für einen Moment wie ein Sonnenkönig zu fühlen», so drückt es der Architekt aus. Die Nischen könnten etwa für die Schülerinnen und Schüler der nahen Kantonsschule attraktiv sein, um hier ihre Mittagspause zu geniessen.

Ein Haus, das auch eine Sitzbank ist. Nicht nur zur Dekoration: Diese dürfen auch genutzt werden. Bruno Kissling

Dass der Mut, den Raum einzunehmen, noch fehlt, ist nachvollziehbar: Es kommt selten vor, dass ein Hausbesitzer will, dass man sein Grundstück mitnutzt. Viel mehr ist man sich an Einfamilienhäuser gewöhnt, deren Grundstück von einer Hecke umgeben ist, um das Eigentum der Besitzerschaft zu markieren.

Besitzer Michael Fluri will aber genau das nicht. Gemeinsam mit den Dual Architekten aus Solothurn entschied er sich für einen anderen Ansatz: Ein Haus, das sich dem öffentlichen Raum zuwendet, aber gleichzeitig über einen privaten, optimal geschützten Raum verfügt.

Auf den ersten Blick sieht man keine Fenster

Das Resultat: Wer die Fegetzallee entlangläuft und dabei neugierig auf das neue Gebäude blickt, der sieht weder Fenster noch Türen. Was aber nicht heisst, dass es diese nicht gibt. Die Tür liegt in einem versteckten Winkel. Auch Fenster hat das Haus, einfach auf der von der Allee abgewandten Seite.

Das Haus an der Fegetzallee gibt zu reden. Bruno Kissling

Für zusätzliches Tageslicht im Parterre sorgen die vier Rücksprünge im Obergeschoss, von denen das Licht von oben ins Haus einfällt. Eine Etage höher hat es auf alle Seiten Fenster; ja, es bietet sich fast eine Rundumsicht. Dazu kommt die Terrasse, auf der sich das Dach auch mal als Tisch nutzen lässt.

«Die Idee, ein Gebäude zu schaffen, das die Privatsphäre der Bewohnenden schützt, aber auch die der Partizipierenden, war eines der Ziele, die sich in der Architektur manifestieren», sagt Urs Allemann. «Sie können nur 50 Zentimeter voneinander getrennt sein, merken aber voneinander nichts.» Die Passantin mit dem Rücken an die Hauswand gelehnt, während der Hausbesitzer sich gleich im Raum dahinter befindet.

Bevor sich die Architekten an die Pläne für das Gebäude gemacht haben, analysierten sie das Fegetzquartier. «Nicht der Architekt sollte bestimmen, wie ein Gebäude aussehen soll, sondern der Ort», sagt Allemann und kommt auf die Fegetzallee zu sprechen, die nicht eine Quartierstrasse wie jede andere sei.

Der Architekt spricht von einem sensiblen Gebiet. Wegen der herausragenden Solothurner Architektur, die hier zu finden ist. Etwa mit dem Hafterhaus, erbaut von Fritz Haller, das von aussen an ein öffentliches Gebäude erinnert. Zu erwähnen sind auch die beiden Schulhäuser, die Kantonsschule sowie das Fegetz-Schulhaus.

Hinzu kommt, dass das Grundstück zweiseitig an die Freihaltezone grenzt und gemäss Zonenplan die Allee am Grundstück von Michael Fluri endet. Das Gebäude nimmt die Sprache und das Farbenspiel der Bäume auf und verlängert damit das Alleenthema mit dem baumrindenfarbenen Klinkerkleid. «Der Baukörper mit seiner vertikal strukturierten Fassade soll im Kontext mit der Allee stehen», erläutert Allemann.

Das Haus von der Rückseite. Hier entsteht ein weiteres Gebäude. Bruno Kissling

Das Haus wurde schnell zum Stadtgespräch

Noch sind Fluri und seine Partnerin nicht in ihr neues Zuhause eingezogen. Der Einzug steht aber bald bevor. Bereits im vollen Gang ist das Gespräch zum Haus. In den sozialen Medien wird darüber debattiert, auch die Fasnachtszeitungen griffen das Thema auf.

«Manche haben Mitleid mit mir», lacht Michael Fluri, das sei unnötig, betont er. Im Gegenteil: Der Hausbesitzer ist überglücklich mit dem Resultat. Erzählt, er habe es sich zwar alles andere als so vorgestellt, als er 2015 erstmals auf die Architekten zuging. Berichtet vom spannenden Entstehungsprozess, der ihm auch durch die Coronazeit geholfen habe.

Dass das Haus nicht allen gefällt, ist Fluri klar. Das mache ihm auch nichts aus. Wichtig ist ihm, dass man weiss, wieso er sich dafür entschieden hat. Denn nebst dem Spiel mit dem öffentlichen Raum geht es Fluri auch darum, das Grundstück optimal zu nutzen, das früher seinen Grosseltern gehörte.

Anstatt wie zuvor ein einziges Wohnhaus sollen künftig gleich drei Häuser darauf stehen. Darum wird Fluri auch nicht müde zu betonen, dass das Projekt noch nicht abgeschlossen sei. Dass man dieses erst danach richtig bewerten könne.

«Ich habe so viele Bekannte, die sich für ihre Familien ein Eigenheim wünschen», erzählt Fluri, «doch in der Stadt Solothurn gibt es dafür keinen Platz.» Man komme nicht darum herum, verdichtet zu bauen. Damit möglichst viele von der vorhandenen Fläche profitieren können.

Das ist auch der Grund, warum das bereits erbaute Haus so nah an der Strasse steht, wie es laut Gesetz nur möglich war. Wobei: Die Stadt sei nicht begeistert gewesen, erzählen der Hausbesitzer und der Architekt.

Die hätte es lieber so gehabt wie bisher: an die Fegetzallee angrenzend ein Garten, weiter nach hinten versetzt ein Haus im Villen-Stil. So lehnte die Baukommission das Baugesuch ab, der Kanton jedoch bewilligte es dann. «Was zeigt, dass sich unser Projekt an die Vorlagen hält», sagt Architekt Urs Allemann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen