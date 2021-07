Solothurn Geplante Anlaufstelle für Suchtabhängige in Solothurn: Einsprache gegen den «Adler» eingereicht Der Umbau der Kontakt- und Anlaufstelle für suchtmittelabhängige Personen der Perspektive Solothurn spürt Gegenwind. Judith Frei 20.07.2021, 05.00 Uhr

Restaurant Adler in Solothurn.

Maddalena Tomazzoli

Ungefähr 30 Vorstädterinnen und Vorstädter haben innerhalb von wenigen Stunden die Einsprache gegen das Baugesuch «Umbau und Sanierung Adler» unterschrieben, geben die Initianten bekannt. Das Schreiben aufgesetzt haben Martin Tschumi von der Dropa Drogerie in der Vorstadt und Marie-Therese Berger Bärtschinger, Inhaberin der Garage Willy Berger an der Krummturmstrasse. Dabei geht es um das Baugesuch, das Anfang Monat von der Perspektive Region Solothurn-Grenchen eingereicht wurde.

Die Perspektive will Teile des ersten Stocks des «Adlers» an der Berntorstrasse zu Konsumationsräumen für suchtmittelabhängige Personen umbauen, denn die alten Räume im Erdgeschoss sind zu klein. Heute befindet sich die Kontakt- und Anlaufstelle an der Dornacherstrasse in einem Provisorium, nachdem die Stelle coronabedingt grössere Räume brauchte.

Der Standort ist gemäss Einsprecher ungeeignet

Martin Tschumi ist überzeugt, die Geschwindigkeit, in der die Unterschriften zusammengekommen sind, sei ein Zeichen: Die Vorstädter sind dem Projekt gegenüber mehrheitlich kritisch eingestellt. Dieses haben auch die Gespräche gezeigt. «Es geht uns nur um diesen Standort, den wir kritisieren, und definitiv nicht die Institution an sich», betont er. Den Bedarf einer Kontakt- und Anlaufstelle für suchtmittelabhängige Personen in Solothurn will er keinesfalls in Abrede stellen.

Die Einsprecher sind aber überzeugt: Der Standort sei aus heutigen Erkenntnissen ungeeignet. Aus der Einsprache ist zu entnehmen, dass «die engen Strukturen, sowohl der Liegenschaft Adler wie auch die gesamte Umgebung Berntorstrasse, nicht mehr geeignet für die Kontakt- und Anlaufstelle» sei. Es gäbe keinen Umschwung um dieses Gebäude, was ein gravierender Nachteil sei, die Klientinnen und Klienten treten von den Konsumationsräumlichkeiten direkt auf die Gassen. In den Gassen rund um den «Adler» werden Drogen konsumiert, gedealt oder versteckt und das teils auch auf Privatgelände.

Die Einsprecher befürchten, dass es nach dem Ausbau noch mehr Betrieb in der die Institution gibt und es mehr negative Begleiterscheinungen im Aussenbereich der Liegenschaft entsteht.

Dass die Perspektive jetzt in diesen Standort investieren will, werde der Tatsache nicht gerecht, dass sich die Vorstadt im letzten Jahrzehnt deutlich verändert hat: Dank weniger Verkehrs, florierender Geschäfte und gut gefüllter Restaurants und Bars werde wieder gerne in diesem Quartier gewohnt. «Wir sind daher klar der Meinung, dieses Gebiet ist aus heutiger Sicht nicht mehr geeignet für diese Art von Institution und kann diese zusätzliche Belastung nicht mehr tragen», liest man in der Einsprache. Nun wollen die Einsprecher nicht nur den Umbau des «Adlers». Sondern auch, dass überprüft wird, «ob die Weiterführung einer solchen Institution an diesem Standort noch trag- und zumutbar ist».

Dabei sollen ausser der «Stadtregierung und der Perspektive auch Vertreter von Vereinen der Vorstadt, das Tourismusbüro, Firmen- und Restaurantbesitzer in der Vorstadt sowie Anwohner involviert sein».

Die Stelle muss zentral gelegen sein

Für die Perspektive sei es wichtig, dass ein Kontakt mit der Nachbarschaft bestehe, wird verlautet. Wenn Störungen ausserhalb bestehen, dann wissen die Anwohnenden, wo sie sich melden können. Bevor das Baugesuch eingereicht wurde, gab es eine Infoveranstaltung.

Der Standort beim «Adler» erachtet die Perspektive noch immer als geeignet. Denn ein wichtiges Kriterium, damit eine solche Stelle ihren Dienst erfüllen könne, sei die zentrale Lage. Klientinnen und Klienten würden sonst die Institution nicht aufsuchen und die Drogen in der Öffentlichkeit oder in den eigenen vier Wänden konsumieren. Einen anderen Standort mitten in der Stadt zu finden, sei schwierig. Selbstverständlich wäre es ideal gewesen, einen Standort mit mehr Umschwung zu haben.

Die Perspektive betont des Weiteren, dass es beim Umbau darum gehe, die internen Platz- und Arbeitsverhältnisse zu optimieren. Seit fünf Jahren ist die Zahl der betreuten Klientinnen und Klienten stabil – es sei nicht davon auszugehen, dass mehr Klientinnen und Klienten die Dienstleistungen beanspruchen werden.