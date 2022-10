Gemeinderat Solothurn will zentrales Verwaltungsgebäude

Solothurn Gemeinderat rüttelt am «Kurhotel-Standort» der Regio Energie an der Aare: Jetzt wird eine zentrale Stadtverwaltung geprüft Kommen die Verwaltungen der Stadt Solothurn, des Kantons und der Regio Energie unter ein Dach? Gegen den Willen des Stadtpräsidiums spricht sich der Gemeinderat für Abklärungen in diese Richtung aus. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 26.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Regio Energie ist in Solothurn an einem schönen Ort Zuhause. Wolfgang Wagmann

Wer für die Regio Energie in Solothurn arbeitet, hat wohl einen der schönsten Arbeitsplätze der Stadt. Wunderschön ist das Gebäude gelegen, direkt an der Aare. Der frühere Direktor berichtete einst, wie er aus seinem Büro den Motorboot-Fahrschülern beim Mann-über-Bord-Manöver zuschauen könne.

Doch: Wie lange bleibt dies noch so? Der Entscheid des Gemeinderats am Dienstagabend rüttelt am Standort der Regio Energie – ebenso an anderen Standorten der Verwaltung, etwa dem Stadtpräsidium an der Baselstrasse.

Der Rötihof an der Werkhofstrasse. Hanspeter Bärtschi

Mit 18 Ja- zu 10 Nein-Stimmen, bei zwei Enthaltungen, wurde das überparteiliche Postulat «Gemeinsames Verwaltungsgebäude der Stadt mit dem Kanton und der Regio Energie Solothurn» im Rötihof erheblich erklärt. Nach diesem Entscheid muss die Stadtverwaltung intensive Abklärungen vornehmen, ob eine Zentralisierung der städtischen Verwaltungen im Rötihof möglich wäre. Dort plant der Kanton ein Erweiterungsbau. Er hat künftig viel mehr Platz, als er selber braucht.

Keine Dringlichkeit und Ressourcen

Gegen den Entscheid haben sich die Stadtverwaltung und Stadtpräsidentin Stefanie Ingold bis zum Schluss gewehrt. Es bestehe kein dringender Handlungsbedarf, führte Ingold aus. Man könne noch zuwarten. «Wir verbauen uns nichts, wir können noch später aufspringen», sagte sie und verwies auf die Aussagen des Kantonsbaumeisters Guido Keune.

Zudem betonte die Stadtpräsidentin, dass der Verwaltung derzeit die nötigen Ressourcen zu solch grossen Abklärungen fehlten. Das seien keine Prozesse, die man so schnell aus dem Hut zaubere. Stefanie Ingold:

«Es ist nicht einfach nur ein Konzeptli.»

Die Stadtpräsidentin sowie auch die Leiterin des Stadtbauamtes warnten, dass man allenfalls externe Hilfe beiziehen und andere Projekte zurückstellen müsse.

Während für die SP-Fraktion und grosse Teile der Grünen die Argumentation des Stadtpräsidiums nachvollziehbar war, war die Mehrheit des Gemeinderats unbeeindruckt von der präsidialen Warnung. Sie war dafür, dass man die Idee nun sauber abklärt.

Vor allem die FDP-, GLP/Mitte- und SVP-Fraktion setzten sich für das Postulat ein. Die Rede war von einer einmaligen Chance und davon, dass man mitgestalten könne, wenn man sich schon jetzt beteilige. Von einer allfälligen Zentralisierung der Verwaltungen erhoffen sich die Befürworter grosse Einsparungen.

Neue Möglichkeiten durch neuen Raum

Gemeinderat Markus Schüpbach (FDP). Corinne Glanzmann

Die städtische Verwaltung und die Regio Energie unterhielten derzeit neun Standorte in zum Teil ungeeigneten historischen Gebäuden, führte Markus Schüpbach aus, der Erstunterzeichner des Postulates. Der FDP-Gemeinderat ergänzte: «Das ist teuer und wenig effizient. Ich nenne dazu exemplarisch und plakativ einen wiederkehrenden Kostenblock: Die Stadt zahlt pro Jahr 1,7 Millionen Franken für Hauswartskosten.» Der Hauswart der Regio Energie Solothurn sei hier noch nicht eingerechnet.

Zudem würden mit der Zusammenlegung der Verwaltung wertvolle Gebäude frei. Als Beispiel nannte Schüpbach das Gebäude der Regio Energie, das mindestens 17 bis 20 Millionen Franken wert sei. Der jetzige Standort der Regio Energie an der Aare würde sich zudem bestens für eine sinnvolle publikumswirksame Infrastruktur eignen. Schüpbach denkt dabei etwa an ein Kultur- und Kongresszentrum.

«Ist das die strategische Führung à la Soleure?»

Gemeinderat Pascal Walter (Mitte). Hanspeter Bärtschi

Dass man den wunderschönen Standort besser nutzen könnte als für die Regio Energie, wurde auch von anderen Seiten geäussert. Das Energieunternehmen hatte zuvor viele Gemeinderäte verärgert. Der Grund: Seine Stellungnahme zur Idee Rötihof, die äusserst knapp ausfiel. Viel mehr als das Wort Nein enthielt diese nicht. Ein Argument für dieses Nein sucht man vergeblich.

Das sei unhaltbar, was sich die Regio Energie gegenüber ihrer Eigentümerin leistet, drückte Pascal Walter (Mitte) seinen Unmut aus. Schüpbach fragte derweil: «Ist das die strategische Führung à la Soleure?», fragte derweil Schüpbach.

«Die Stadtverwaltung hat gerade keine Lust, sich zu bewegen. Die Regio Energie wird freundlich angefragt, ob sie von ihrem Kurhotel-Standort an der Aare wegziehen möchte.»

Er fügte an, dass man nun doch gleich das Solothurner Lied anstimmen könne. Gesungen wurde im Gemeinderat nicht. Nun wird immerhin abgeklärt, ob «'s isch immer e so gsi» noch sinnvoll ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen