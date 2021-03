Solothurn Gemeinderäte machen sich Sorgen: Wie steht es um das Solothurner Wasser? Einige Solothurner Gemeinderäte machen sich Sorgen um die Qualität des Wassers. Das sagt die Regio Energie Solothurn dazu. Judith Frei 05.03.2021, 05.00 Uhr

Hanspeter Bärtschi

Anfang Jahr informierte die Gemeinde Feldbrunnen-St.Niklaus, dass eine Trinkwasserpumpe im Brunnen Dörnischlag ausgefallen sei, was zu höheren Chlorothalonil-Werten im Trinkwasser geführt habe. Davon betroffen waren auch Zuchwil und Solothurn. Dieser Ausfall sorgte in den Gemeinderäten von Feldbrunnen-St.Niklaus und Solothurn für Fragen. In ersterer Gemeinde wurde beschlossen, die Regio Energie Solothurn zu bitten, das nächste Mal zeitnaher die Gemeinde zu informieren, sobald sich die Wasserqualität verschlechtert. Im Solothurner Rat wurden bei der Besprechung des generellen Wasserversorgungsplans Fragen rund um die Qualität und die Zukunft der Wasserversorgung gestellt. Da niemand von der Regio Energie Solothurn anwesend war, um diese Fragen zu beantworten, haben wir sie an die Adressatin weitergeleitet.