Solothurn Gastrounternehmer zum Aus vom «Egge 14»: «Wir haben nicht wegen Corona zugemacht» Das Restaurant Egge 14 in Solothurn wurde nach dem letzten Gastronomie-Lockdown nicht mehr eröffnet. Der Geschäftsführer Fritz J. Bader erklärt, wie es dazu kam und wieso er das Wort «Konkurrent» in der Gastronomie nicht mag. Judith Frei 28.07.2021, 05.00 Uhr

Fritz J. Bader auf dem Friedhofsplatz. Im Hintergrund der Friedhofplatz 14. Judith Frei

Die Stadt Solothurn ist um ein Restaurant ärmer: Die «Egge 14» am Friedhofplatz hat nach der pandemiebedingten Schliessung im Frühjahr seine Türen nicht mehr geöffnet. «Wir haben nicht wegen Corona zugemacht», betont Fritz J. Bader, Geschäftsführer und Inhaber von Fritz Gastrokultur. Er sitzt in «seiner» Brasserie Fédérale beim Marktplatz. Dieser Betrieb und das «Lungomare» in Olten gehören dem Gastrokenner. Noch vor einiger Zeit hat sein Unternehmen 17 Betriebe umfasst.

Der zehnjährige Mietvertrag ist Ende Mai dieses Jahres ausgelaufen, seit Herbst 2019 verhandelte Bader mit der Vermieterin die Mietzinskonditionen neu. «Wir sind uns einfach nicht einig geworden», meint er. Der Betrieb sei gut gelaufen, dass es nun so endet, findet er schade.

«Wäre ich jünger gewesen, hätte ich vielleicht mehr insistiert»,

meint der 65-Jährige. Doch jetzt sei es für ihn Zeit, das Leben zu geniessen und die Dinge ruhiger anzugehen.

Zuerst italienisch, dann bürgerlich

2011 fasste Bader am Friedhofplatz 14 Fuss und eröffnete das italienische Restaurant Ana Capri. «Mich hat vor einigen Jahren jemand gefragt, wo man gutes bürgerliches Schweizer Essen in Solothurn essen kann. Auf diese Frage konnte ich keine Antwort geben», erzählt Bader. So ist es zum neuen Konzept und eben zur «Egge 14» gekommen. Eröffnet wurde es 2018 und es sei nach einer Anlaufzeit gut gelaufen.

«Wir bedauern, dass Herr Bader den Vertrag nicht verlängern wollte, das war seine unternehmerische Entscheidung»,

sagt Markus Reber, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates der Misteli AG. Wer jetzt das Lokal führen wird, weiss Reber noch nicht. Es wurden Inserate geschaltet und es haben sich schon einige Interessenten gemeldet, doch bis jetzt hat sich noch nichts Konkretes ergeben. Doch Reber ist zuversichtlich: «Das Haus liegt am schönsten Platz in Solothurn und ist gut eingerichtet, ein guter Gastronomie-Unternehmer kann aus diesem Betrieb was Tolles machen.»

So oder so bleibt die «Egge 14» Geschichte. Die Waren und die Inneneinrichtungen sind liquidiert, vom ursprünglichen Team musste lediglich eine Entlassung ausgesprochen werden, die anderen haben schon vorher eine Lösung gefunden.

Mehr Restaurants beleben den Platz

Dass es nun am Friedhofplatz ruhiger wurde, das sei für alle Restaurants an diesem Ort nicht von Vorteil, sagt Bader. «Der Friedhofsplatz ist ein schöner Ort, wo man an einer lauen Sommernacht essen kann ohne viel Lärm.» Für viele Leute sei ein gutes Sommerabend-Programm, beim Landhausquai mit dem Apéro zu starten, danach auf dem Friedhofsplatz gut zu essen und abschliessend wieder an der Aare den Abend ausklingen zu lassen.

Doch der Friedhofplatz hat jetzt ein Lokal weniger. Je mehr Restaurants es gebe, desto mehr Leben entstehe an einem Ort. Der Gastro-Experte sagt:

«Wenn ein Ort belebt ist, dann ist das gut für alle»

Auch dass gerade neben der Brasserie das «Viktor» der Genossenschaft Baseltor aufgemacht hat, findet er gut. «Ich rede deswegen nicht gern von Konkurrenten, sondern von Mitbewerber», erklärt er und ergänzt: «Das ‹Viktor› ist ein Gewinn für den Platz.» Erfreut schaut er auf die benachbarte Terrasse.

Verkürzte Öffnungszeiten durch Pandemie

Obwohl es Fritz J. Bader ruhiger angehen will, verfolgt er die Gastrowelt noch genau. Ob ihm die Coronapandemie Angst mache? «Als Unternehmer darf man keine Angst haben und muss Veränderungen zulassen können», sagt er: «Corona ist eine Chance für viele Gastrobetriebe. Man wird aus der eigenen Komfortzone herausgerissen und hinterfragt Grundsätzliches.»

So hat sich auch bei der Brasserie einiges verändert: Seit der Pandemie sind die Öffnungszeiten in der Brasserie verkürzt. «Wir sind jetzt nicht mehr der Dienstleister, der immer offen hat», sagt er. Natürlich sei diese Zeit eine Herausforderung. Im «Lungomare» in Olten habe er 25 Prozent weniger Kapazität als vorher, da die Tische nicht mehr so nahe stehen dürfen. «Dafür haben die Gäste mehr Platz auf der Terrasse», meint er gelassen.

Die Gastronomie würde sich so oder so ständig verändern. Bader: «Die Essgewohnheiten ändern sich stets.» Heute beispielsweise wollen die Menschen weniger für ihr Essen ausgeben und es sei ein Preiskampf. Gleichzeitig profitieren wir vom Inlandtourismus, dass auswärtige Gäste nicht mehr im Hotel essen, sondern dazu in die Stadt gehen. «Heute wäre es unternehmerischer Selbstmord, ein Restaurant ohne Terrasse zu eröffnen», sagt er.

Die Metzgerhalle, die seine Eltern an der Gurzelngasse geführt haben, hatte keinen Aussenbereich. Das ist aber nicht der einzige Grund gewesen, warum er die Metzgerhalle nicht weitergeführt habe. «Ich bin nicht der geborene Wirt», erklärt er: «Ich liebe es, neue Projekte anzugehen. Während meiner Karriere konnte ich 52 Restaurants eröffnen.»