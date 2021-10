Frauen vereint euch

Ferienzeit Reisebüros mit Mehraufwand: Trotz Reiselust herrscht Unsicherheit bei Solothurnerinnen und Solothurnern

Es geht wieder aufwärts in der Reisebranche. An den Lieblingsreisezielen der Solothurnerinnen und Solothurner hat sich nicht viel geändert – am liebsten erholen sie sich im Herbst am Mittelmeer. Reisebüros aus der Region bemerken aber noch immer eine grosse Unsicherheit und haben einen organisatorischen Mehraufwand.