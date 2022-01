Der Langendörfer Arzt Michael Fluri fährt für die Filmtage

Solothurn Filmtage sind, wenn der Hausarzt Schauspieler chauffiert Früher fuhr er Filmrollen herum, nun Regisseurinnen und Schauspieler. Seit 13 Jahren hilft der Langendörfer Arzt Michael Fluri bei den Solothurner Filmtagen mit. Er ist einer von drei Promi-Chauffeuren. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 21.01.2022, 15.18 Uhr

Hausarzt Michael Fluri ist an den Filmtagen Fahrer. Susanna Hofer

Begonnen hat es damals, vor 13 Jahren, mit dem zeitgenauen Transport der Filmrollen. Michael Fluri breitet die Arme weit aus, um zu zeigen, wie gross diese Dinger damals waren. «15 Leute mussten sich darum kümmern, dass jeder Film zur richtigen Zeit am richtigen Ort war», erzählt er im «Kreuz» in Solothurn. Die Montage eines 35mm-Films habe mehr als zwei Stunden gedauert.

Seit 2017 laufen die Filme mehrheitlich digital, seitdem ist dafür die zeitgerechte Freischaltung der Filme ein grosses Thema. Einmal sei es passiert, dass ein Film ab Mitternacht plötzlich unterbrochen wurde, weil die Freischaltung nur für einen bestimmten Tag gemacht wurde. Seit der Digitalisierung wurden die Filmtransporteure nicht mehr gebraucht; drei von ihnen sind nun Promi-Chauffeure geworden.

Noch keinen Bundesrat im Auto

Fluri ist von Beruf Hausarzt mit Praxis in Langendorf. Für die Filmtage nimmt er eine Woche frei. «Das ist für mich eine gute Abwechslung und bewahrt vor dem Burnout.» Er erzählt weiter:

«Wir fahren alle Prominenten, Regisseure, Schauspieler; alle ausser den Bundesräten, die haben ihre eigenen Fahrer.»

Betagte Menschen werden auch mal in Genf oder vom Flughafen abgeholt. Vor allem auf längeren Fahrten entstünden im Auto oft spannende Gespräche. Zum Beispiel vor einer Preisübergabe könne es emotional werden, wenn ein Regisseur gekürt wird, der oft viel entbehrt habe, um seinen Film machen zu können. Fluri ist oft beeindruckt von Künstlern, die ihrer Kunst alles unterordnen, zum Beispiel auch eine geregelte Altersvorsorge.

Manchmal sei auch eine Diva dabei, die etwa ein Buch beschafft haben will, das schon lange vergriffen ist. «Aber wir Fahrer sind diskret.» Man versuche die Wünsche der Prominenten zu erraten, bevor sie geäussert werden. So habe er auch schon unerwünschte Geschenke unauffällig verschwinden lassen:

«Bei einem Prominenten mussten wir mal aufpassen, dass er seine horrende Telefonrechnung bezahlte, bevor er abreiste.»

Die meisten logieren im «Baseltor», in der «Krone», im «Roten Ochsen» oder im «Bären». «Restaurantberatung gehört auch dazu», so Fluri. Der Grossteil der Chauffierten sei sehr anständig, je berühmter, desto anständiger. Interessant sei auch, ob jemand gerne vorne oder hinten sitzt. «Ein deutscher Regisseur war nur einen Abend hier. Aber am Bahnhof fragte er nach dem Filmfestival, auf der Rötibrücke nach der Region, beim Baseltor nach der Geschichte der Stadt.» Ein Nobelpreisträger habe sich zu Fuss vom Bahnhof abholen lassen, um die Umwelt nicht mit einer Autofahrt zu belasten. «Neuerdings haben einige unserer Autos Elektromotoren.»

Politiker im Pyjama

Einmal habe ihn ein 17-jähriger Schauspieler um die direkte Nummer der Fahrer gebeten, da er von der Produzentin allzu stark bemuttert worden sei und ihm sein Abend-Programm vorgeben wollte. Ein andermal gab es ein Datumsmissverständnis, und so habe man beim Abholen den bekannten Politiker im Pyjama angetroffen und mit ihm erst mal Kaffee getrunken. Unter der ehemaligen Filmtagedirektorin Seraina Rohrer war Fluri quasi deren Assistent, er fuhr sie von einem Anlass mit Apéro zum nächsten, natürlich ohne Alkoholgenuss.

Seraina Rohrer begrüsst an den 54. Solothurner Filmtagen die Protagonisten des Eröffnungsfilms. Hanspeter Bärtschi (24. Januar 2019)

Seine Motivation für diesen quasi ehrenamtlichen Job? Ihn fasziniere das Medium Film, die Erinnerungen, die Anregungen, die damit verbunden sind. Sie seien ein gutes Team, das schon lange zusammenarbeite. «Das ist sehr wertvoll.» Er sei auch in der Pandemie hier, weil die Versorgung sichergestellt sei und er das Regime mit 2G und Maske für sicher halte. «Man muss abwägen zwischen Risiko und der Freude, die die Filmtage bereiten.»

