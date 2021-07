Kaufmännische Berufsschule Solothurn: Diplome

Am Mittwoch, konnten die erfolgreichen Kandidatinnen und Kandidaten der Kaufmännischen Berufsfachschule Solothurn im Konzertsaal Solothurn ihre verdienten Diplome in Empfang nehmen. Die Feierlichkeiten fanden wegen der besonderen Umstände in einem kleineren Rahmen als gewöhnlich und klassenweise statt. Dies verminderte die Freude bei den Diplomandinnen und Diplomanden, ihrer Begleitung sowie den Lehrpersonen keineswegs.

07.07.2021, 14.43 Uhr