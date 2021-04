Solothurn Fahrlässiger Umgang mit Gas und Feuer führten zu Brand in Mehrfamilienhaus Die Ursache des Brandes in einer Wohnung in Solothurn von Mitte März ist geklärt. Das Feuer ist auf Fahrlässigkeit zurückzuführen. 22.04.2021, 15.00 Uhr

Im zweitobersten Stock war es zum Brand gekommen. ldu

Am 18. März 2021 in der früh kam es in einer Wohnung in der Zuchwilerstrasse 6 in Solothurn zu einem Brand. Das Mehrfamilienhaus musste kurzzeitig evakuiert werden. Verletzt wurde aber niemand.