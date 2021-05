Solothurn «Es ist ein Silberstreifen am Horizont» – Pipo Kofmehl über die Corona-Lockerungen Pipo Kofmehl und Stefan Wigger von der Kulturfabrik Kofmehl erklären, was die neuen Corona-Lockerungen für ihren Betrieb bedeutet. Judith Frei 29.05.2021, 05.00 Uhr

Pipo Kofmehl (links) und Stefan Wigger machen die Kulturfabrik für die nächste Saison startklar. Hanspeter Bärtschi

Auf dem Banner des Rostwürfels steht «Das Kofmehl ist: Geduldig». Diese Geduld muss jetzt nicht mehr lange strapaziert werden. Der Bund hat am Mittwoch Lockerungsschritte angekündigt. Ab nächster Woche gilt, dass 100 Leute bei Kulturveranstaltungen zugelassen sind, 300 wenn die Veranstaltung unter freiem Himmel stattfindet. Der Geschäftsleiter der Kulturfabrik Kofmehl, Pipo Kofmehl, und Programmleiter, Stefan Wigger, zeigen auf, wie sie die Lockerungen umsetzen und erzählen, auf was sie sich am meisten freuen.

Sind die neuen Lockerungen jetzt der grosse Befreiungsschlag für euch?

Pipo Kofmehl: (zögert) Nein. Das Wort, was uns am Mittwochnachmittag dazu in den Sinn gekommen ist, ist «Aufbruchstimmung». Wir haben bei den letzten Lockerungsschritten vom Silberstreifeli am Horizont geredet, jetzt ist es ein Silberstreifen. Wir haben jetzt Perspektiven.

Erleichtert also?

Kofmehl: Ja, ganz klar. Es geht in die richtige Richtung. Bereits im März waren unsere Überlegungen: Wenn es auf Mai, Juni Lockerungen gibt, kommt auch das warme Wetter. Wenn die Leute dann raus können, dann gehen sie viel lieber nach draussen und nicht an ein Indoor-Konzert. Wir haben somit den Fokus auf die neue Saison gelegt, die nach dem Sommer losgeht. Die neuen Lockerungen ändern nichts an diesen Überlegungen und die angekündigten Perspektiven in der «Normalisierungsphase» zeigen, dass unsere Überlegungen gar nicht so schlecht sind.

Also nächste Woche gibt es nicht das grosse Wiedereröffnungsfest?

(Wigger und Kofmehl lachen) Kofmehl: In normalen Zeiten wäre nächste Woche unser Saisonende. In den Sommermonaten haben wir seit fast 30 Jahren eine Sommerpause. Für uns ergibt es keinen Sinn, jetzt aufzumachen. Auch die Bedingungen müssen wir uns vor Augen führen: maximal 100 Besucherinnen, sitzend, sitzende Konsumation, ein Abstand von 1,5 Meter oder jeder zweite Stuhl frei, Maskenpflicht, Contact-Tracing und zeitlich nicht mehr eingeschränkt. Es gilt die normale Sperrstunde. Wenn man das für uns herunterbricht, dann sind diese 100 Besucher und Besucherinnen 10 Prozent Auslastung. Und: Wir können auch nicht von heute auf morgen aufmachen. Den Karren muss man erst wieder startklar machen.

Ab wann kommt dann wieder die Normalität zurück?

Stefan Wigger: Wir hoffen sehr fest ab dem 20. August. Das wurde an der Bundesrat-Pressekonferenz so angekündigt. Eine Garantie haben wir nicht. Wir müssen darauf hoffen, dass bis dann möglichst viele Menschen in unserem Land geimpft sind und sich die epidemiologische Lage bis dahin weiter verbessert.

Bis zur Wiedereröffnung passiert hier in der Kulturfabrik Kofmehl also nichts?

Kofmehl: Wir haben uns zur Verfügung gestellt, dass hier Pilot- und Testanlässe für den Kanton durchgeführt werden könnten. Ob und wie das genau läuft, wissen wir noch nicht.

Was müsst ihr jetzt bis zur Wiedereröffnung machen?

Wigger: Ab September steht schon ziemlich viel auf dem Programm. Ein Teil ist schon angekündigt und weitere Konzerte, Comedy, Lesungen usw. werden nun laufend unserem Programm hinzugefügt. Unser Programm wird auch noch durch die eine oder andere Party ergänzt. Dass das dann funktioniert, muss das Haus wieder hochgefahren werden. Wir müssen jetzt die Infrastruktur und das Team reaktivieren. Beides war jetzt mehr oder weniger über ein ganzes Jahr inaktiv. Das ist eine grosse Challenge.

Umbau im Kofmehl Ein Lift soll die Kulturfabrik in neue Sphären transportieren Auf den Neustart sind noch bauliche Veränderungen im Rostwürfel angedacht. Ein Baugesuch wird aktuell geprüft, und wenn auch sonst alle Herausforderungen rund um diese baulichen Veränderungen gepackt werden, werden ein Lift sowie ein Zwischenboden im ersten Obergeschoss auf der Nordseite der Kulturfabrik Kofmehl eingebaut. Ziel soll es sein, dass der Betrieb mit diesen baulichen Massnahmen neue Möglichkeiten erhält und sich weiterentwickeln kann. Zum Beispiel könnten durch die erweiterte Infrastruktur die Räume für kulturelle Inhalte auch durch den Tag genutzt werden, bis dato finden im Kofmehl vor allem abends Veranstaltungen statt. «Wir möchten die publikumsfreie Zeit dazu nutzen, dieses Bauprojekt auf den Neustart umzusetzen», sagt Pipo Kofmehl. Diese Idee stehe schon lange im Raum, doch die Corona-Krise beschleunigte das Vorhaben. (jfr)

Was heisst das genau?

Kofmehl: Das ganze Haus stand über ein Jahr still. Die Infrastruktur muss durchgecheckt werden, aber auch das Team zu reaktivieren, wird eine Herausforderung. Der letzte Anlass, den wir ohne Schutzmassnahmen gemacht haben, hat im Februar 2020 stattgefunden. Viele Menschen, die bei uns arbeiten, machen das nebenamtlich, sei es neben einem Job oder Ausbildung. Mittlerweile haben einige die Ausbildung abgeschlossen und haben einen Job oder engagieren sich ganz einfach in einem anderen Gebiet.

Was passiert mit dem Testzentrum, das bei euch eingerichtet wurde?

Kofmehl: Das ist noch nicht abschliessend geklärt. Wir vermuten, dass es bis Ende Juli oder August bei uns bleibt. Für den Kulturbetrieb spielt das aber keine Rolle. Der kann auch stattfinden, wenn das Testzentrum noch da ist.

Stefan Wigger und Pipo Kofmehl im Gespräch im Backstage von der Kulturfabrik. Judith Frei

Was sind heute die grossen Herausforderungen für ein gutes Programm zu machen?

Wigger: In Bezug auf Konzerte wird es ab dem Restart eine grosse Übersättigung geben. Die Künstlerinnen und Künstler konnten jetzt lange nicht spielen und freuen sich wieder auf die Bühne zurückzukehren. Viele Shows wurden seit März letzten Jahres immer wieder nach hinten geschoben und müssen nun noch nachgeholt werden. Gleichzeitig ist in der letzten Zeit wieder viel Neues, neue Alben zum Beispiel, entstanden, die nun zusammen mit deren Interpreten auch unbedingt auf die Bühne wollen. Wenn man das alles zusammennimmt, dann wird es ein Überangebot geben. Wir Veranstalter und die Künstlerinnen und Künstler müssen also darauf hoffen, dass die Menschen in unserem Land vermehrt von diesen Angeboten Gebrauch machen.

Müsst ihr auch wieder das Publikum reaktivieren?

Wigger: Die 16- bis 20-Jährigen, die hatten jetzt ein besonders schwieriges Jahr. Die konnten sich kaum im gewohnten Rahmen treffen, austauschen oder eben ins Kofmehl kommen. Kofmehl: Hier haben wir viel vor. Die Jungen sind in ihrem Abnabelungsprozess und gleichzeitig in der Coronabubble. Normalerweise geht man mit 16 Jahren zum ersten Mal auf «die Piste» und das war während Corona nur sehr eingeschränkt möglich. Wir wollen herausfinden, wie in diesen Altersklassen die Befindlichkeiten sind. Aber nicht nur bei ihnen, auch bei den Älteren.

Wie wollt ihr das herausfinden?

Kofmehl: Wir haben eine gross angelegte Umfrage erarbeitet, um mehr über die Befindlichkeiten möglichst vieler Alterskategorien herauszufinden. Wir wollen herausfinden, in welche Richtung es inhaltlich gehen kann oder soll. Man könnte ja denken, dass man es nach 30-jähriger Erfahrung wissen sollte (lacht). Aber die Coronakrise hat wahrscheinlich auch Sachen verändert. Wir sind somit sehr gespannt auf die Erkenntnisse aus dieser Umfrage. Und ja: Vielleicht hat sich auch gar nichts verändert.

Was könnte sich verändert haben?

Wigger: Fakt ist, seit ungefähr eineinhalb Jahren konnte man nichts, was wir hier anbieten, konsumieren, aber die Leute hatten trotzdem Freizeit. Die wurde bestimmt auch für neue Hobbys und Ideen genutzt. Die Leute haben jetzt vielleicht andere Sachen gefunden, an denen sie Freude haben.

Habt ihr Angst, dass die Leute nicht mehr zurückkommen?

Wigger: Angst nicht, man muss es einfach auf dem Radar haben und sich der neuen Ausgangslage bewusst sein.

Kofmehl: Man darf nicht erwarten, dass es Bäm (haut auf den Tisch) fertig ist und dann Bäm (haut auf den Tisch) wieder anfängt und sich dabei nichts verändert.

Wigger: Wir nehmen aber schon an, dass viele am Anfang in Massen feiern gehen, sobald es wieder möglich ist. Die Frage ist, wenn die erste Phase der Euphorie vorbei ist, was kommt dann? Das ist die grosse Unbekannte.

Auf was freut ihr euch am meisten?

Wigger: Dass man auch ein Endresultat sieht, für das man arbeitet. Dass der Anlass, das Konzert, dann auch wirklich mit all dem Drumherum stattfindet – inklusive soziale Kontakte, einem Bier und und und ...

Kofmehl: Viele haben in dieser Zeit immer wieder gefragt: Was macht ihr überhaupt? Wenn wir so zurückdenken, dann waren wir jeden Tag hier. Wir haben zwar «gekrampft» aber auf den Bühnen ist doch nichts passiert. Das war und ist frustrierend. Darum freue ich mich auch sehr, wenn unsere Arbeit dann endlich wieder auf den Bühnen sichtbar wird.