Stimmen zum Entscheid beim RBS-Bahnhof Solothurn

Stadt Solothurn «Es ist bedauerlich» – «man muss es akzeptieren»: Stimmen zum Entscheid gegen Obergeschosse beim RBS-Bahnhof Die Behörden haben noch einmal nachgefragt, der Regionalverkehr Bern-Solothurn hat noch einmal Nein gesagt. Was die Solothurner Stadtpräsidentin Stefanie Ingold und was jene sagen, die sich für Obergeschosse eingesetzt hatten. Fabio Vonarburg 11.01.2022, 17.58 Uhr

Blick auf das RBS-Perron. Hier ist ein neuer Bahnhof geplant. Von einer Gleisüberbauung soll abgesehen werden. Hanspeter Bärtschi

(26. Mai 2021)

Doppelt genäht hält besser, heisst es im Volksmund: FDP-Politiker Urs Unterlerchner reichte sein Vorstoss gleich in zwei Räten ein und siehe da, in beiden wurde er erheblich erklärt. Sowohl der Solothurner Gemeinde- wie auch der Kantonsrat unterstützten sein Anliegen, dass von Behördenseite noch einmal geprüft werden soll, ob nicht doch der geplante RBS-Bahnhof mehrgeschossig gebaut werden könnte.

Auftrag ausgefüllt, vermeldet die Stadt Solothurn etwas mehr als zwei Monate, nachdem der Vorstoss im Gemeinderat traktandiert war. Man habe mit der Geschäftsleitung des Regionalverkehrs Bern-Solothurn AG noch einmal abgeklärt, «ob dieser gewillt wäre, für seine Gleise am RBS-Perron auf der Südseite des Bahnhofs Solothurn ein Überbauungsrecht an einen Investor oder Stadt und Kanton abzugeben, um eine ‹Mantelnutzung› realisieren zu können». Die Stadt fügt in der Medienmitteilung an:

«Die Rückmeldung des RBS auf dieses Anliegen fiel erneut abschlägig aus.»

Der Verkehrsbetrieb begründet sein eindeutiges Nein damit, dass eine Gleisüberbauung für das eigentliche Bahn-Ausbauprojekt wesentliche Erschwernisse und substanzielle Risiken mit sich brächten und zudem für Bahnkunden Nachteile resultieren würden. Schon Berechnungen im Jahr 2017 hätten gezeigt, dass die Investitionskosten, bedingt durch statische Herausforderungen und die Gewährleistung der Sicherheit des Bahnverkehrs, sehr hoch wären. Und dass eine Überbauung die Aufenthaltsqualität auf dem Perron beeinträchtigen würden.

Die Stadt will das Nein akzeptieren

«Man hat es nochmals versucht, aber muss jetzt akzeptieren, dass der RBS als Grundstückbesitzer dies anders sieht», sagt Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. Sie sei zuversichtlich, dass sich das Areal dennoch gut entwickle. Auch in der Mitteilung wird betont, dass eine Verdichtung auch ohne Gleisüberbauung stattfinde. Vorgesehen ist etwa ein Neubau für Wohn- und Geschäftsnutzung am ehemaligen Standort des Museums Enter.

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. zvg

Hat die Stadt nach dem politischen Auftrag, noch einmal eine Gleisüberbauung zu prüfen, genügend unternommen? Ingold betont, dass man sich mit dem RBS ausgetauscht und selber auch einen möglichen Investor angefragt habe, der aber schnell abgewunken habe. Zudem habe man dem RBS die Frage gestellt, ob er auf seinen Entschluss noch einmal zurückkommen würden, wenn eine Zusage eines Investors vorliege. Der Verkehrsbetrieb habe verneint, so Ingold.

Man sehe nur die kurzfristigen Risiken

Bei den Verfechtern eines RBS-Bahnhofs mit Obergeschossen ist die Enttäuschung gross. «Es ist sehr bedauerlich, dass nur die kurzfristigen Risiken gesehen und bewertet werden, aber nicht die grossen langfristigen Chancen und Möglichkeiten, welche ein Mantelnutzungsprojekt mit sich bringen würde», schreibt André Naef, Präsident des Vereins Sovision Espace Solothurn, auf Anfrage. Der Druck der Verdichtung werde mit diesem Entscheid nun auf die anderen Bauten abgewälzt. Ob man nun diesen Entscheid hinnimmt oder für eine Mantelnutzung weiterkämpft, wird der Verein nun beraten.

Urs Unterlerchner ist Gemeinderat und Kantonsrat der FDP. Michel Lüthi

Und was sagt Urs Unterlerchner, der beide Vorstösse lanciert hat? «Ich bin nicht davon ausgegangen, dass der RBS von sich aus seine Meinung wechselt. Dafür hätte man von Seiten Stadt und Kanton schon etwas tun müssen, mehr als einfach noch einmal die Meinung abzuholen.»

Ob genügend unternommen wurde und wie die genaue Antwort des RBS ausfiel, darüber will der FDP-Gemeinde- und -Kantonsrat Urs Unterlerchner noch mehr in Erfahrung bringen. Eines kann Urs Unterlerchner schon jetzt sagen. Etwas habe ihn überrascht: «Ich bin von potenziellen Investoren angesprochen worden, die gesagt habe, man habe gar nicht mit ihnen Kontakt aufgenommen.»