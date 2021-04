Solothurn Es geht um eine Minute: Warum der Bus weiterhin über den Postplatz fahren soll Das Projekt zur Neugestaltung des Postplatzes in Solothurn kommt erneut in den Gemeinderat. Seit dem Nein vom Mai 2020 wurde das Projekt leicht verändert. Eines soll trotz Unmut vieler Gemeinderäte gleich bleiben: Die Buslinie 6 fährt über den Postplatz. Fabio Vonarburg 20.04.2021, 05.00 Uhr

Der Postplatz hat derzeit nicht gerade viele Sympathisanten. Zwar ist er kein Parkplatz mehr, viel ästhetischer ist der Platz aber noch nicht, seit er der Bevölkerung als Erholungsraum dient. Vielfach geht bei diesen kritischen Voten allerdings vergessen, dass es sich derzeit um ein Provisorium handelt, um eine Zwischennutzung bis die definitive Lösung feststeht. Und eine solche könnte nun Fahrt aufnehmen.

In einer Woche unternimmt der Gemeinderat den nächsten Anlauf, um eine definitive Lösung aufzugleisen. Im ersten Anlauf vor rund einem Jahr wurde das vorgelegte Projekt zur Überarbeitung an das Stadtbauamt zurückgewiesen. Mit 18 Ja- gegen 8 Nein-Stimmen. Die geplante Gestaltung sei zu wenig grün, wurde kritisiert, der Platz solle eine echte Verweilzone werden. Dabei störten sich die Gegner vor allem an einem: Dass auch in Zukunft die Buslinie 6 (Hauptbahnhof‒Solothurn Allmend) über den Postplatz fahren soll, der ansonsten für den motorisierten Verkehr gesperrt ist.

Und so hat das Stadtbauamt in den letzten Monaten die Bevölkerung nach ihren Bedürfnissen befragt und vor allem geprüft, ob alternative Busrouten möglich sind. Dass Resultat der Bemühungen: Das bereits vor einem Jahr vorgelegte Projekt kommt in leicht überarbeiteter Form nochmals vor dem Gemeinderat (siehe Box):

Statt 12 sollen 15 Bäume für Schatten sorgen Nach dem Nein des Gemeinderats im Mai 2020 musste das Stadtbauamt bezüglich Umgestaltung des Postplatzes noch einmal über die Bücher. Man entschied sich, das ursprüngliche Projekt von der w+s Landschaftsarchitekten AG als Ausgangslage zu nehmen und zu überarbeiten. Dabei liess das Stadtbauamt die Erfahrungen aus der Zwischennutzung einfliessen, respektive die Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Gewünscht wurden etwa mehr Sitzplätze und mehr Schatten. Dem Tragen die beiden neu ausgearbeiteten Varianten der Umgestaltung Rechnung. Die Gemeinderatskommission schlägt dem Gemeinderat einstimmig die Variante 2 vor. Hier wurde berücksichtigt, dass im Vergleich zur abgelehnten Umgestaltung mehr Grünraum geschaffen, der Schwarzbelag reduziert sowie der Zugang zur Aare verbessert werden. Das heisst konkret: Die chaussierte, erhöhte Plattform mit dem Baumdach wird um 66 Quadratmeter vergrössert und damit die Schwarzbelagfläche auf dem Postplatz reduziert. Weiter sind anstatt 12 neu 15 Bäume geplant, die für Schatten sorgen. Eine flexible Möbilierung mit Tischen und Stühlen soll im Schatten zum Verweilen einladen. Zudem wird der vorgesehene Aaresteg im Vergleich zum Ausgangsentwurf um 60 Meter verlängert und erhält zudem im Osten einen weiteren Zugang. Dieser Steg schliesst an den bereits vorhandenen bei der Eisenbahnbrücke an. Die Verbindungsachse von der Römerstrasse zur Altstadt wird auf das Minimum reduziert (4,5 Meter), so dass gerade noch ein Bus durchfahren kann. Diese überarbeitete Variante kostet rund 500'000 Franken mehr als die Ursprungsvariante. Insgesamt beläuft sich die Investitionssumme auf rund 2,7 Mio. Franken. Es besteht bereits eine Vorfinanzierung von 1,5 Mio. Franken. Am Dienstag, 27. April, berät der Gemeinderat über den Antrag der Gemeinderatskommission. Diese empfiehlt der Variante 2 zuzustimmen. Ist dies der Fall könnte das Projekt bereits im Juni der Gemeindeversammlung vorgelegt werden. Gibt es auch dort ein Ja und keine Einsprachen auf das darauffolgende Baugesuch, könnte allenfalls noch in diesem Jahr mit den Arbeiten begonnen werden. Stimmt der Gemeinderat keiner Variante zu, ist eine Neustart nötig. Dann muss erneut ein Studienauftrag ausgeschrieben werden. Damit würde die Zwischennutzung des Postplatzes verlängert. Diese hat bislang 102'360 Franken gekostet. (fvo)

Und der Bus? Der soll weiterhin in beide Richtungen über den Postplatz fahren. Wie der Auszug aus dem Protokoll der Sitzung zeigt, sind darüber die meisten Mitglieder der Gemeinderatskommission nicht überaus glücklich,.

Fahrzeit würde sich um eine Minute verlängern

Dass sie das Projekt dennoch so vor den Gemeinderat bringen, wenn auch zähneknirschend, liegt an den Resultaten der Abklärungen. Wie dem Begleitbericht über die Fahrversuche der Buslinie 6 zu entnehmen ist, verlängert sich die Fahrzeit über eine Alternativroute um grob eine Minute, was einen Einfluss auf die Wendezeit, den Puffer für ausserordentliche Verzögerungen sowie die Pause der Chauffeure hat, wie das Berner Ingenieurbüro Transitec in ihrem Bericht festhält.

Auch sei dadurch die Zuverlässigkeit des Anschlusses an die S-Bahn (Allmend) und den Fernverkehr (Hauptbahnhof) gefährdet. «Schon heute wird die drei bis vier Minuten Pufferzeit in den Spitzenstunden für den Ausgleich im Betrieb komplett ausgenutzt», heisst es im Bericht weiter.

«Eine zusätzliche Minute Fahrzeit pro Richtung wäre somit unter den aktuellen Gegebenheiten untragbar für den Betrieb und somit die Attraktivität der Linie.»

Auf der restlichen Strecke des Abschnitts Hauptbahnhof‒Allmend hätte kein Optimierungsbedarf festgestellt werden können, um die entstehenden Verzögerungen zu kompensieren.

BSU warnt vor nicht mehr gewährleisteten Bahn-Anschlüssen

Weiter hat die Stadt sowohl den Betreiber der Busse, die BSU, wie auch den Kanton Solothurn nach seiner Meinung gefragt. Fazit: Beide stehen der Umleitung der Buslinie 6 ablehnend gegenüber. Die BSU nimmt in ihrer Stellungnahme Bezug auf das vorher erwähnte Gutachten. Die Analyse zeige auf, dass sich jeder zusätzliche Zeitverlust negativ auf die Betriebsstabilität auswirke, weshalb die Empfehlung laute, die Fahrt über den Postplatz in beide Richtungen beizubehalten.

Das Verkehrsunternehmen ergänzt: «Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass der Fahrplan der Linie 6 hinsichtlich den Fahr- und Wendezeiten ausgereizt ist. Insbesondere in den Hauptverkehrszeiten sind deshalb Massnahmen zu vermeiden, welche zu Fahrzeitverlängerungen und Anschlussbrüchen führen.»

Mehrkosten von mehreren Hundertausendfranken

Auch das Amt für Verkehr und Tiefbau des Kantons Solothurn schreibt, dass sich das Ergebnis des Gutachtens mit ihrer Einschätzung deckt, wonach die «betrieblich durchoptimierte» Buslinie keine nennenswerten verzögernde Massnahmen vertrage. Zwei Busse würden bei einer Umleitung um den Postplatz herum nicht mehr ausreichen, um die Anschlüsse zu gewährleisten. «Der Betrieb könnte durch den Einsatz eines zusätzlichen Busses wieder entspannt werden.» Der Kanton weist jedoch daraufhin, dass diese Massnahme mehrere hundertausend Franken im Jahr kosten würde und aufgrund der längeren Fahrzeiten nicht garantiert wäre, dass die Anschlüsse an die Bahn aufrechterhalten werden können.

Die Kosten für den Bus müsste die Stadt Solothurn tragen, heisst es in der Stellungnahme weiter, die auch darauf hinweist, dass der Kanton grünes Licht für die Umfahrung geben müsste. «Neben den finanziellen Überlegungen sprechen auch planerische Aspekte gegen eine Umfahrung des Postplatzes. Umwegfahrten sind für durchfahrende Fahrgäste per se unattraktiv und sollten vermieden werden», argumentiert der Kanton weiter.

Das dreimalige «geht nicht» liess einige Mitglieder der Gemeinderatskommission unzufrieden zurück. Letztlich setzte sich aber der Standpunkt durch, dass das Projekt Postplatz nicht an der Busfrage scheitern soll. Ergänzend wurde im Antrag an den Gemeinderat festgehalten, dass 2027 sowie 2035 die Umfahrung des Postplatzes wieder geprüft wird. Denn in diesen beiden Jahren stehen Veränderungen an. 2027 wird der Linienast Solothurn HB‒Allmend in das Angebot der Stadtbuslinie 1 integriert, womit sich die Standzeit beim Bahnhof Allmend auf rund acht Minuten verlängert wird. Und mit dem Ausbauschritt STEP 35 kommt es voraussichtlich zu Anpassungen der Fahrplanzeiten der Bahn auf der Jurasüdfusslinie.