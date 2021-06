Solothurn Entscheidung naht: Können die Präparate des Naturmuseums umziehen? – zu Besuch im 40-jährigen «Provisorium» Im Estrich der Polizei Stadt Solothurn befindet sich ein Kulturgüterraum des Naturmuseums Solothurn. Eigentlich war er als Provisorium gedacht, als die Dermoplastiken der Wirbeltiere Anfang der 1970er-Jahre dort einzogen. An der nächsten Gemeindeversammlung vom 29. Juni wird darüber beschieden, ob die Sammlung eine permanente Lösung bekommt. Judith Frei 18.06.2021, 05.00 Uhr

Hier steht ein Tapir neben einem Braunbär und einem Strauss. Tom Ulrich

Im Treppenhaus begegnen wir einigen Stadtpolizisten, auf der letzten Etage steht auf einem laminierten Blatt «Naturmuseum Solothurn». «Ich komme jede Woche mindestens einmal hierher», meint Andreas Schäfer, stellvertretender Museumsleiter und Sammlungsverantwortlicher der Wirbeltiere, während er die Türe aufsperrt. Hinter der Türe wird man von einem Zoo begrüsst. Die glasigen Augen eines Vogel Strausses schauen die Besucher an, die Nase eines Tapirs berührt fast eine Schildkröte, daneben steht ein Braunbär.

Wir stehen im Lager der präparierten Wirbeltiere des Naturmuseums. Dieses Lager im Estrich der Stadtpolizei besteht seit Ende der 1970er Jahre, zur gleichen Zeit als das Naturmuseum die Räumlichkeiten am Klosterplatz bezogen hat. Nur ein kleiner Teil der Sammlung konnte am neuen Standort des Museums untergebracht werden. Schon damals war klar, dass dieser Estrich ein suboptimales Depot für die naturkundliche Sammlung ist, doch mangels Alternative hat man dies als Provisorium eingerichtet. In der Zwischenzeit soll ein geeigneter Sammlungsraum gesucht werden.



Andreas Schäfer im Estrich des Naturmuseums. Tom Ulrich

Kann in ein paar Jahren wirklich gezügelt werden?

Mehr als 40 Jahre später hat man einen besseren Raum gefunden: die ehemalige Zivilschutzanlage unter dem Schulhaus Wildbach.

«Eine Sammlung ist das Herzstück eines Museums, deswegen hoffen wir sehr, dass wir bald zügeln können»,

sagt Kurator Thomas Briner. Ob der Umzug dann auch zustande kommt, hängt nämlich davon ab, ob die Gesamtsanierung der Schulanlage Wildbach durch die Gemeindeversammlung bewilligt wird. Der Kulturgützerschutzraum einzubauen würde rund 1,7 Millionen Franken kosten, dazu kämen noch die Kosten für den Umzug.

Thomas Briner und ein Gartenschläfer. Tom Ulrich

Im neuen, 460 m2 grossen Lager der ehemaligen Zivilschutzanlage würden aber nicht nur die Wirbeltiere untergebracht werden, sondern auch andere Sammlungen: die Paläontologie, Mineralogie, einige Wirbellose und noch viele mehr. Diese verschiedenen Sammlungen sind jetzt an unterschiedlichen Standorten zu finden: im Naturmuseum, bei der Stadtpolizei und in zwei Lagerräumen bei der Firma Ypsomed.

Schlechte Bedingungen für die Dermoplastiken

Im Schulhaus Wildbach werden die naturwissenschaftlich wertvollen Stücke untergebracht, die Tiere also, die zur Forschung und Bildung benutzt werden. «Im Wildbach sind die klimatischen Bedingungen ideal», erklärt Briner. Hier im Lager bei der Stadtpolizei seien sie sehr schlecht.

Schäfer kontrolliert den Luftfeuchtigkeitsmesser: «70 Prozent. Das sind 20 Prozent zu viel», sagt er. Unter dem Dach sei die Witterung spürbar. Im Winter sei es kühl und die Luft sehr trocken, im Sommer ist es heiss und feucht. Auch Schädlinge können von aussen in das Lager eindringen und die Tiere beschädigen.

«Wir sehen schon bei vielen Tiere Lagerschäden»,

erklärt Schäfer. Die Schäden sind zum Beispiel Risse im Leder.



Andreas Schäfer vom Naturmuseum Solothurn erklärt, was bei der Lagerung der Präparate wichtig ist – und warum es beim Okapi zu Schäden am Fell kam. Solothurner Zeitung

Die exotischen Grosstiere wie der Eisbär, das Okapi oder die Grosskatzen bleiben aber im Estrich stehen. Die Tiere sind zu gross für die Räumlichkeiten unter der Schule. «Diese Objekte haben einen kulturhistorischen Wert, der naturwissenschaftliche Wert ist weniger gross», erklärt Briner.

Die ältesten Tiere sind vor gut 150 Jahren nach Solothurn gekommen. Wie sie den Weg an den Jurasüdfuss gefunden haben, ist ganz unterschiedlich. Der Eisbär beispielsweise wurde von einer Solothurner Gruppe Grönlandreisender mit nach Hause gebracht, viele Tiere kommen aus dem Privatbesitz vermögender Solothurner. «Früher war ein präpariertes Tier ein Prestigestück», erklärt Briner weiter.



Früher wurden die präparierten Tiere in Szene gesetzt, das macht man heutzutage nicht mehr. Tom Ulrich

Auch wie die Tiere präpariert wurden, hat sich geändert. Früher wurden sie dramatisch in Szene gesetzt, die Raubtiere mit gefletschten Zähnen und möglichst bedrohlich. «Heutzutage wird diese Dramaturgie nicht mehr als tierwürdig angeschaut», so der Biologe. Heutzutage werden die Dermoplastiken für wissenschaftliche oder pädagogische Zwecke gebraucht. «Viele Lehrpersonen leihen bei uns Dermoplastiken für den Unterricht aus», erklärt Schäfer, daher muss er auch regelmässig in das Lager.

Oder auch Forscher aus dem universitären Umfeld benutzen Präparate. «Für die Artenforschung sind die Stücke sehr hilfreich», sagt Schäfer und erklärt, dass die Stücke helfen, Grundlagen für eine Wiederansiedlung verschwundener zu liefern. Dies sei beim aktuellen Artenschwund besonders wichtig. Dafür wollen sie die Sammlung möglichst auch digital zugänglich machen.



«Wenn wir zügeln können, werden wir auch die Sammlung digitalisieren», erklärt Schäfer. Gleichzeitig sollen auch die Dermoplastiken gereinigt werden. «Dafür wollen wir hier im Lager ein Zelt aufstellen, wo jedes der 3000 Tiere digital in die Datenbank aufgenommen wird, gereinigt und wenn nötig auch restauriert», erklärt Schäfer. Bis dann wird er versuchen, dass möglichst wenige Präparate weiter beschädigt werden.

Woher kommen die Dermoplastiken? Von der Amsel zum präparierten Tier «Wir reden nicht von ausgestopften Tieren, sondern von Dermoplastiken», erklärt Andreas Schäfer. Früher seien die Tiere tatsächlich «gestopft» worden, heutzutage wird der Körper der Tiere modelliert und die Haut über das Modell gezogen. Es kommen immer wieder neue präparierte Tiere zur Sammlung hinzu. «Entweder kommen sie aus einer Schule oder von Privaten», so Schäfer. Er entscheidet dann, ob sie in die Sammlung aufgenommen werden oder fachmännisch entsorgt. Viele Tiere sind mit Schädlingsschutzmittel behandelt, bis Anfang der 90er-Jahre noch mit dem giftigen Arsen. Daher soll man die Tiere nicht mit blossen Händen anfassen. Das Naturmuseum lässt manche Tiere auch konservieren. Wenn man ein totes Tier findet, kann man das beim Naturmuseum vorbeibringen. Dort wird der Tierkörper gefroren und falls es für die Sammlung oder eine Ausstellung Sinn macht, zu einem späteren Zeitpunkt präpariert. Dabei kommt es auf den Zustand des Körpers drauf an und, ob das Museum eine Dermoplastik dieses Tieres braucht. (jfr)

