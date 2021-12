Laubsägelihaus an Zuchwilerstrasse in Solothurn wird abgerissen

Solothurn «Endpunkt einer traurigen Geschichte» – «ein riesiger Verlust»: Stimmen zum Abriss des Laubsägelihauses Die Abbrucharbeiten an der Zuchwilerstrasse 40 sind in vollem Gange. Das sagt die Denkmalpflege und eine ehemalige Politikerin, die sich für den Erhalt eingesetzt, hat über diese Entwicklung. Judith Frei Jetzt kommentieren 01.12.2021, 05.00 Uhr

Das Laubsägelihaus wird abgerissen. Hanspeter Bärtschi

Nun geht es schnell: Nur noch ein Teil des sogenannten Laubsägelihaus an der Zuchwilerstrasse 40 steht noch, der Rest liegt vor dem Haus auf einem Haufen. Vor rund 160 Jahren wurde es an diesem Ort von dem Architekten Peter Meinrad Felber als Gasthof und Wohnhaus errichtet. In Zukunft wird hier ein Mehrfamilienhaus stehen.

«Dieses Haus ist beispielhafter und hervorragender Architekturzeuge für seine Stilepoche»,

erklärt der kantonale Denkmalpfleger Stefan Blank. Es lag direkt an der Bahnlinie Richtung Herzogenbuchsee, die 1857 eröffnet wurde und zeuge von der Zeit, als die Eisenbahn in Solothurn Einzug hielt. «Es ist ein grosser Verlust für die Stadt», ist Blank überzeugt.

Die kantonale Denkmalpflege konnte noch vor dem Abriss historisch wertvolle Stücke bergen: Ein Kachelofen und ein Parkettboden wurden in ihrem Depot aufgenommen.

Die Denkmalpflege hat sich für den Erhalt des Hauses eingesetzt. Als 2017 das erste Abrissgesuch kam, hat sie sich gegen die Genehmigung ausgesprochen, trotzdem bewilligte die Stadt das Gesuch. Davor hat die kantonale Denkmalpflege aber darauf verzichtet, das Haus unter Schutz zu stellen. Dazu der Denkmalpfleger:

«Das Gesamtbild hat dazu geführt, dass das Haus nicht unter Schutz gestellt wurde.»

Die Bausubstanz war teilweise in einem schlechten Zustand und der mangelnde Wille des Besitzers, das Haus zu erhalten, habe zu diesem Entscheid beigetragen.

Ausweglose Situation?

Urs Bertschinger, ehemaliger Bauforscher der kantonalen Denkmalpflege, hat sich damals in seiner Funktion für den Erhalt eingesetzt. «Der Abriss ist der Endpunkt von einer traurigen Geschichte», sagt er heute. Er habe bis zuletzt gehofft, dass noch eine Handänderung stattfinden wird und der Abriss abgewendet werden kann. «Es ist ein riesiger Verlust für die Stadt, denn das Haus ist einer der letzten Zeitzeugen seiner Art», sagt auch er.

Obwohl ihn den Verlust schmerzt, versteht er auch die Gründe, die zum Abriss führten. Die Bausubstanz sei teilweise in einem schlechten Zustand gewesen. Auch wenn jemand gewillt gewesen wäre, viel Geld in dieses Haus zu investieren, wäre die Frage geblieben, was man mit dieser Liegenschaft machen will.

Es hätten auch nach einer Restaurierung noch viele Hürden genommen werden müssen. Dabei denkt er zuerst an den Brandschutz, hätte man wieder ein Restaurant dort einrichten wollen. «Wenn die Sensibilität für den Wert dieses Hauses bei den Besitzern nicht da ist, dann geht das alles nicht.»

Die Abbrucharbeiten. Hanspeter Bärtschi

Die ehemalige Gemeinderätin Katrin Leuenberger (SP) hat sich 2017 im Rat für den Erhalt des Hauses eingesetzt. Sie hätte es gerne gesehen, wenn das Haus wieder in Stand gesetzt wird und daraus ein Restaurant oder ein Begegnungsort entsteht. Als der Gemeinderat ihren Antrag ablehnte, das Haus unter kommunalen Schutz zu stellen, hat sie die Hoffnung aufgegeben. «Für mich war es nach diesem Entscheid klar, dass das Haus früher oder später abgerissen wird.»

Das Haus sei über Jahre vernachlässigt worden, bis es völlig verlottert war. «Die ehemalige Besitzerfamilie hat über Jahre nichts in die Liegenschaft investiert», erklärt Leuenberger. Dass nun der jetzige Besitzer das Haus abreissen lässt, sei sein Recht. «Es ist aber ein Trauerspiel, dass der markante Zeitzeuge verschwindet.»

