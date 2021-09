Solothurn Eintritt nur mit Zertifikat: So klappt es mit den Testcentern und der Eingangskontrolle an der HESO Erstmals ist das HESO-Gelände umzäunt. Der Grund ist die Coronapandemie und die damit verbundenen Auflagen. Besuch bei der Eingangskontrolle und den beiden Testcentern. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 29.09.2021, 05.00 Uhr

Hat es in den Vorjahren nie gegeben: Eingangskontrolle zur HESO 2021. Hanspeter Bärtschi / SZ

Einmal drin ist fast alles wie immer. So, wie man HESO aus früheren Jahren ohne Pandemie kennt. Doch bevor man drin ist, muss jeder die Eingangskontrolle passieren, ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen oder den Stempel, der zeigt, dass man an diesem Tag bereits einmal den Eingang passiert hat. So, dass nur Geimpfte, Genesene und Getestete auf das Gelände gelangen.

Bei der Eingangskontrolle zur Herbstausstellung in Solothurn trifft man immer auch wieder den Chef an. HESO-Präsident Urs Unterlerchner hilft täglich bei der Eingangskontrolle aus. Weil es ihm wichtig ist, dass es hier möglichst schnell geht. Aber noch viel mehr, dass alles korrekt abläuft, dass sich niemand an der Kontrolle vorbeischmuggeln kann.

Heso-Chef Urs Unterlerchner. Michel Lüthi

«Die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher ist das A und O», sagt Unterlerchner und ergänzt:

«Ich bin mir auch bewusst, dass der Kanton mit der Bewilligung der HESO ein gewisses Risiko eingegangen ist.»

Darum sei es ihm wichtig, dass man die Vorlagen erfülle. Und noch etwas darüber hinaus. Auch ohne dass es verlangt wurde, gilt an der HESO die Zertifikatspflicht für alle. Also nicht nur für die Besucherinnen und Besucher, sondern auch für jene, die auf dem Gelände arbeiten. «Dies hat am Anfang für Diskussionen gesorgt», sagt Unterlerchner, «mittlerweile haben sich alle daran gewöhnt».

Drei Schlangen haben sich am Dienstagnachmittag vor der Eingangskontrolle gebildet. Nebst Urs Unterlerchner ist auch Mohamed Ali am kontrollieren der Covid-Zertifikate. Er ist von der Apotheke Dr. Stoffel in Rapperswil, die im Auftrag der HESO die Eingangskontrolle, wie auch die beiden Covid-Testcenter betreibt. Etwas, was das Unternehmen auch für das Open Air Gampel übernahm und auch an künftigen Messen tun wird. Wie etwa an der Olma, die am 7. Oktober startet.

«Die Leute schätzen, dass bei uns keine Voranmeldung nötig ist», sagt Ali beim Besuch des Testcenters beim Baseltor, während im Hintergrund getestet wird. Ein zweites Testcenter gibt es bei der Jesuitenkirche in der Altstadt. Eingesetzt wird ein Test, der ein Abstrich im vorderen Nasenbereich benötigt und vom Bundesamt für Gesundheit zugelassen ist.

Das Testcenter beim Baseltor wird von vielen geschätzt. Hanspeter Bärtschi

Nur am Montag lief es nicht ganz rund, erzählt der Verantwortliche der beiden Testcenter. Statt 20 Minuten mussten die Besucherinnen und Besucher teils 50 Minuten auf das Resultat warten und somit auf das Zertifikat, das den Einlass auf das HESO-Gelände ermöglicht. Der Grund waren Unterbrüche bei den Servern beim Bundesamt für Gesundheit.

Zahlreich werde das Angebot der Gratistests genutzt, sagt Mohamed Ali und fügt an: «Nicht nur für den Besuch der HESO.» Das Angebot ist so gefragt, dass auch nach der Herbstausstellung ein Testcenter in Solothurn weiterbetrieben werden soll. Noch ist man auf der Suche nach dem geeigneten Standort.

Offen hat das Testcenter während der HESO täglich von 10 Uhr bis mindestens 21 Uhr. Hanspeter Bärtschi

Am gefragtesten waren die Covid-Schnelltests bislang am vergangenen Samstag. Eigentlich sind die beiden Testcenter von 10 bis 21 Uhr geöffnet, «doch wegen der grossen Nachfrage war jenes beim Baseltor bis um

23 Uhr geöffnet». Unter den Besuchern waren viele Jugendliche, die wieder einmal die Chance wahrnehmen wollten, richtig in den Ausgang zu gehen. Etwas, was die HESO ermöglicht.

«Am Abend läuft mehr als an früheren Ausgaben der HESO», stellt Unterlerchner fest, selbst etwas erstaunt. Es hätte an den ersten beiden Tagen einige Partywillige gegeben, die versucht hätten, über den Zaun zu klettern. «Als sie realisiert haben, dass wir gut kontrollieren, hat das sofort aufgehört.» Der HESO-Präsident hält fest, dass alle, die versuchen unkontrolliert auf das Gelände zu gelangen, verzeigt werden.

HESO 2021: Testzentrum beim Baseltor. Hanspeter Bärtschi / SZ

Bislang blieb es bei Einzelfällen, auch Diskussionen gab es im Eingangsbereich nicht viele. Die Regeln sind klar, die Besucherinnen und Besucher halten sich an diese. «Die meisten sind froh, dass eine HESO überhaupt wieder möglich ist», so der HESO-Präsident.

Entgegen kommt der HESO der Entscheid des Bundesrates von letzter Woche, die Verlängerung der Gratistests bis und mit 10. Oktober. «Wir hätten es sicher gemerkt, wenn die Tests ab dem 1. Oktober kostenpflichtig geworden wäre», sagt Unterlerchner und blickt optimistisch auf die kommenden Tage.

