Bahnhof Solothurn: Kabelbrand in einem Zug

Einschränkungen rund um den Bahnhof Solothurn: Am frühen Freitagabend brannte ein Kabel in einem Zug

Just zum Feierabend und Auftakt ins Wochenende müssen sich Pendlerinnen und Pendler in der Region Solothurn gedulden: Wegen eines Kabelbrands in einem Zug kommt es zu Verspätungen.