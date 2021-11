Solothurner Crown Kocher von Killer geht in Pension

Solothurn Eine Solothurner Rocklegende zieht den Stecker: Die Hardrockband Killer gibt es nicht mehr Der Schlussstrich im Alter von 69 Jahren: Crown Kocher erklärt, warum er nicht mehr auf der Bühne zu sehen sein wird. Judith Frei Jetzt kommentieren 20.11.2021, 05.00 Uhr

Crown Kocher trat auch 2019 noch mit seinem Sträflingsanzug auf. Zvg

Jetzt ist es aus. Die Gitarre hängt er an den Nagel, die Hardrockband Killer ist Geschichte. «Einmal muss man ja aufhören», sagt Crown Kocher, Gründer und Aushängeschild der Band Killer. «Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt.» Schwer fällt es ihm schon.

Seit seinem letzten Konzert kurz vor dem Lockdown hatte er Zeit, sich Gedanken über die Zukunft der Band zu machen. In dieser Zeit hat er ein Buch über sein Leben und die Band geschrieben.

«Heute ist alles besser als früher. Es wäre aber besser, wenn es wieder gut wäre», meint er zu Beginn des Gesprächs.

Auf den ersten Blick sieht man: Rock ist für ihn mehr als ein Musikstil. Rock ist für ihn eine Lebenseinstellung. Auch seine Art zu reden passt dazu: direkt, mit englischen Wörtern gespickt und ohne Angst vor Fluchwörtern. Zu schockieren, unangepasst zu sein, das hat er verinnerlicht, so trat er auch meist in einem Sträflingsanzug auf. All das passiert mit einer Prise Humor, sich selbst nimmt er dabei auch nicht allzu ernst.

Crown Kocher 1981 Zvg

Für ihn waren drei Gründe ausschlaggebend, dass er nicht mehr auf der Bühne stehen wird.

«Wenn man etwas macht, dann macht man es richtig»

«Früher waren die Killer eine verschworene Gemeinschaft», sagt er. Er habe Anfang der 1980er-Jahren, als die Band gegründet wurde, jede freie Minute im Probelokal verbracht und sie konnten die Früchte der Arbeit ernten. «Wir hatten Erfolg: Einen Dreijahresvertrag mit einer deutschen Plattenfirma», sagt der Hardrocker. Sie waren gar die Vorband der englischen Hardrockband Motörhead. «Wir haben mit ihnen vor mehreren tausend Menschen gespielt!»

Ali Allemann, Markus Brönnimann, Crown Kocher, Beat Kofmehl und Manny Maurer (v.l.). So sah das Cover der ersten Single von 1981 aus. Zvg

Heute sei es schwierig, auch nur ein gemeinsames Datum für Bandproben zu finden. «Fast jeder Musiker spielt heute noch in 3-4 anderen Bands», die Band ist oft nicht mehr erste Priorität. «Wenn man etwas macht, dann macht man es richtig.» Er habe mit seiner Band einen Status erreicht, den will er nicht verlieren. Mit einer «Jekami-Einstellung» würde das aber nicht funktionieren.

Es macht ihm zudem zu schaffen, dass Rock heute nicht mehr den gleichen Status hat wie früher. «Ich bin Old School, da gibt es nichts zu diskutieren. Musikalisch bin ich in den 1980er-Jahren steckengeblieben.» Früher habe es noch etwas gegolten, wenn man in einer Rockband war, heute interessiere sich niemand mehr für Rock. «Wenn ich heute in die Rockszene schaue, könnte ich weinen.» Heute würde man nur noch Rap und Hip-Hop hören. «Ich sage nicht, dass das diese Musik Bullshit ist, die Jungen wachsen damit auf», sagt er: «Mein Vater hat damals die Beatles auch nicht gut gefunden.»

«Die Rockszene ist am Arsch»

Crown Kocher 1982 bei einem Gig. zvg

«Wir sind weder reich noch berühmt geworden, aber es ist immer ein wenig Geld reingekommen.» Früher habe er mit seinen Suisa-Abrechnungen Gitarren und ganze Verstärkertürme gekauft. «Mit der letzten Abrechnung konnte ich mir gerade eine Pizza und ein Mineralwasser leisten», meint er konsterniert.

CDs oder Vinyl kauft sowieso niemand mehr. «Und als ich die Spotify-Abrechnung bekommen habe, hatte ich zwei Möglichkeiten: Entweder einen Lachkrampf zu kriegen oder in eine abgrundtiefe Depression zu fallen.» Für seine weltweit gestreamte Musik habe er gerade noch acht Dollar und drei Cents gekriegt. «Ich habe nie wegen des Gelds Musik gemacht. Ich habe das gemacht, weil das geil ist. Rockmusik ist geil.» Aber ab und zu solle schon etwas zurückkommen. «Die Rockszene ist am Arsch. Vielleicht kann man noch etwas mit Rap-Songs verdienen.»

«Wenn du glaubst, zu alt zu sein, dann bist du es»

«Ich bin ein alter Sack geworden», sagt er und lacht schallend. «Wenn ich Videos anschaue, wie wir früher auf der Bühne herumgesaust sind, dann merkt man, dass es heute eher statisch aussieht.» Früher seien sie auf die Boxen geklettert und wieder heruntergesprungen. «Heute sagt mir der Arzt, dass ich das doch lieber nicht machen soll, wegen meines Rückens.» Er habe schon einige körperliche Baustellen, nächstes Jahr werde er seinen 70. Geburtstag feiern.

Ian «Lemmy »Kilmister (links) von Motörhead und Crown Kocher 1982. zvg

Was ihn an meisten belastet, das sei sein Tinnitus, ein Resultat von zwei Hörstürzen. Laute, tiefe Töne werden zu einer Qual. Er habe halt 41 Jahre ohne Hörschutz Hardrock gespielt.

Ihm sei in letzter Zeit immer wieder ein Zitat von Lemmy, dem Lead Gitarrist von Motörhead, in den Sinn gekommen: «If you think you are too old for rock ‘n’ roll then you are.» – Wenn du glaubst, du seist zu alt für Rock ‘n’ Roll, dann bist du es. «Die Gigs werden mir sehr fehlen, aber man muss aufhören, wenn es noch gut ist», sagt er: «Wir hatten eine super Zeit und jetzt ist es angebracht, allen ehemaligen Musikern von Killer Merci zu sagen. Long live Rock 'n' Roll!»

Die turbulente Geschichte der Solothurner Band Killer Ein kleiner Abriss Die Band Killer wurde 1979 von Crown Kocher, Markus Brönnimann, Many Maurer, Beat Kofmehl und Ali Allemann in Solothurn gegründet. Crown Kocher war vor den Killer bei der Band Kaktus aktiv. Die Band Killer sorgte mit ihrem provokanten Plattencover ihres ersten Albums «Ladykiller» europaweit für Schlagzeilen. 1982 veröffentlichten sie ihr zweites Album «Thriller» und tourte als Vorband von Motörhead durch Deutschland und die Schweiz. Die Band löste sich 1984 auf. 2002 spielte die Band im Kofmehl in Originalbesetzung ein Reunion Konzert. Seither spielten sie mit Unterbrüchen und in verschiedener Besetzung Konzerte. 2019 veröffentlichen sie ihr letztes Album «Screamgunn», das musikalisch an ihre Anfänge anknüpft. Gemäss Kocher ist es ihr bestes Album.