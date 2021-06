Kurt Fluri bleibt bis Ende Oktober Stadtpräsident von Solothurn

Solothurn Eine fast 30-jährige Regel ging beinahe vergessen: Kurt Fluri bleibt bis Ende Oktober Stadtpräsident Der Wechsel im Stadtpräsidium in Solothurn ist immer per 1. November vorgesehen. Somit muss sich der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Kurt Fluri etwas länger gedulden. Und Fluri hat mehr Zeit, um seinen Schreibtisch aufzuräumen. Fabio Vonarburg 10.06.2021, 05.00 Uhr

Kurt Fluri bleibt bis Ende Oktober der Stadtpräsident von Solothurn. Michel Lüthi (16. September 2020)

Sind die Stadt Solothurn und ihr Stadtpräsident Kurt Fluri unzertrennlich? Zusammengewachsen nach 28 gemeinsamen Jahren? Beinahe könnte man es meinen. Denn der Abschied von Kurt Fluri (FDP) ist jetzt etwas später, als einst eigentlich gedacht. Erst Ende Oktober wird er seinen Platz für Stefanie Ingold (SP) oder Markus Schüpbach (FDP) räumen. Wer der beiden es sein wird, entscheidet sich bei den Wahlen vom kommenden Sonntag, 13. Juni.

Eigentlich ging man zuerst davon aus, dass Kurt Fluri das Stadtpräsidium übergibt, sobald sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin die bisherige Arbeitsstelle abtreten kann. Sprich nach Ablauf der Kündigungsfrist oder eventuell mit Absprache des Arbeitgebers bereits früher. Auch Kurt Fluri ging davon aus.

Doch nun machte die Rechtsabteilung der Stadt auf die Regelung aufmerksam, die im Jahr 1994 beschlossen wurde, also kurz nachdem Kurt Fluri Stadtpräsident wurde. «Die Amtsdauer der Beamtenschaft beträgt vier Jahre. Sie beginnt jeweils am 1. November nach der Wahl des Gemeinderates», ist seither unter Paragraf 10 der Dienst- und Gehaltsordnung festgehalten. Nur hat dies eigentlich niemand mehr gewusst, weil es in den vergangenen 27 Jahren nie ein neuer Stadtpräsident gab. Von der Regel betroffen, sind die Beamten der Stadt. Von diesen gibt es nur noch zwei: Der Stadtpräsident respektive die Stadtpräsidentin und der Vizestadtpräsident oder die Vizestadtpräsidentin.

Frage an Kurt Fluri: Müssen oder dürfen Sie jetzt noch bis Ende Oktober Stadtpräsident von Solothurn sein? Fluri: «Es ist sicher kein Müssen. Ich habe noch nie einen Hehl aus meiner Liebe zum Amt gemacht. Dass ich dieses Mal nicht mehr kandidierte, war ein Kopf- und kein Bauchentscheid.» Er hoffe, dass es sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin nicht störe, dass das Stadtpräsidium nun erst per 1. November bezogen werden könne. Kurt Fluri kommt die wiederentdeckte Regelung nicht ungelegen:

«Ich habe jetzt länger Zeit, um meinen Schreibtisch zu räumen und noch Pendenzen abzuarbeiten»,

sagt er und lacht.

Auch die FdP war überrascht, als Fluri 1993 bereits im ersten Wahlgang gewählt wurde. Am Tag der Wahl übernahm er von seinem Vorgänger Urs Scheidegger den «Stadtschlüssel», der heute noch in Kurt Fluris Büro steht. Solothurner Zeitung Fluri 1993 in seinem Büro. Robert Grogg Kurt Fluri als Stadtpräsident von Solothurn Robert Grogg 1997 Robert Grogg Fluri bei einer seiner vielen Reden (Eine undatierte Aufnahme) Robert Grogg Fluri 2000 im Fegetz-Schulhaus Robert Grogg Kurt Fluri 1997 im Gespräch mit Mariano Tschuor für die Sendung SF bi de Lüt. az 24. Mai 1998: Empfang FC Solothurn nach verpasstem Aufstieg in die NLA. Marcel Bieri 1998 Martin Reimann 1998 an der HESO Oliver Menge Fluri 1999 an der Jungbürgerfeier Martin Reimann Fluri nimmt symbolisch 180'000 Franken der Gemeinde Feldbrunnen-St.Niklaus für die Stadtsolothurner Museen entgegen. Undatierte Aufnahme Robert Grogg Der Stadtpräsident 2009 in seinem Büro Urs Lindt 2012 lief er unbewusst beim Solidaritätsmarsch gegen Schliessungszeiten 2 Uhr mit. Andreas Kaufmann Jeffrey Murphy trat 2013 gegen Kurt Fluri zu den Stadtpräsidiumswahlen an. Der 24-jährige Koch Jeffrey Murphy holte immerhin 854 Stimmen oder 21 Prozent. Hansjörg Sahli Startschuss für schweiz.bewegt 2013 AZ 2013 hat Fluri zusammen mit Topmodel Ronja Furrer einen A 340-300 Airbus auf den Namen Solothurn getauft. AZ Fluri im August 2014 in der Wanderausstellung «Clever - spielend intelligent einkaufen» Andreas Kaufmann An den Filmtagen hält Fluri als Präsident der Gastgeberstadt stets Reden Hansjörg Sahli Im März 2015 war Fluri in Gast in der Satire-Sendung «Giacobbo/Müller» Screenshot SRF Jedes Jahr seit seiner Wahl muss Kurt Fluri seine Macht während der Narrenzeit abgeben (hier 2016) Wolfgang Wagmann Wandern mag Fluri sehr gerne – z.B. beim Leserwandern dieser Zeitung Tim Honegger Fluri setzte sich für eine Fusion mit umliegenden Gemeinden ein. Am Schluss waren noch Zuchwil (mit Gemeindepräsident Stefan Hug) und Solothurn im Rennen. Der Zusammenschluss wurde im Februar 2016 abgewiesen. In Kurt Fluris Solothurn war die Ablehnung von «Top 5» mit 53,4 Prozent Nein-Stimmen deutlicher gewesen als in Stefan Hugs Zuchwil, das aber mit 51,6 Prozent Nein-Stimmen die Fusion trotz winkender finanzieller Vorteile auch verworfen hatte. Hanspeter Baertschi

«Besser, wenn wir es früher realisiert hätten»

Zudem hat die Stadt nun Planungssicherheit, etwa für die Vereinbarung von Terminen. Dies, weil die Amtsübergabe fixiert ist. Zudem ist für den Nachfolgerin, den Nachfolgerin den Eintritt ins Amt vielleicht etwas sanfter. Gestartet wird per 1. Juli als ordentliches Gemeinderatsmitglied, bevor dann per 1. November die «Beförderung» ansteht. Dies sieht auch Kurt Fluri so. «Per Saldo ist es eine gute Sache, wie wir dies seinerseits geregelt haben. Auch wenn es besser gewesen wäre, wenn wir es früher realisiert hätten.»

Etwas kurios ist, dass es in der Vergangenheit wohl der ein oder andere Vizestadtpräsidenten gab, der sein Amt zu früh antrat und zu früh wieder abtrat. Einen Einfluss hätte dies keinen gehabt, sagt Fluri. «Bislang hat man sich halt nach der Legislatur gerichtet.» Dieses Mal wird auch hier alles ganz korrekt laufen. Respektive bleibt Pascal Walter (CVP) ebenfalls sicher bis am 31. Oktober im Amt. Falls er am Sonntag wiedergewählt wird und sich somit gegen Laura Gantenbein (Grüne) durchsetzt, bleibt er weitere vier Jahre im Amt.

Zuerst nur Ersatzmitglied

Kurios ist auch die Personalie Franziska von Ballmoos.

Franziska von Ballmoos Michel Lüthi

Die bisherige FDP-Gemeinderätin hat am 25. April eigentlich erneut die Wahl in den Gemeinderat geschafft.

Da nun aber Kurt Fluri auch noch die ersten vier Monate der neuen Legislatur Stadtpräsident bleibt, ist von Ballmoos zuerst nur erstes Ersatzmitglied der FDP. Dies weil sie am wenigsten Stimmen aller Gewählten der FDP holte.

Spätestens per 1. November wird sie mit dem Austritt von Fluri wieder in den Rat rutschen.