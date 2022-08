Solothurn: Der Blick auf die beiden Berntor-Kopien ist frei

Solothurn Eine Berntor-Kopie liegt flach, die andere steht kopf: Nun ist der Blick auf die Kunst im Kreuzackerpark frei Im Kreuzackerpark gibt es nun drei Berntore. Die Arbeit an den beiden Kopien ist abgeschlossen. Und: Die Kinder haben das eine bereits zum Spielen entdeckt. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 08.08.2022, 17.45 Uhr

Vielleicht wäre eine Namensänderung angemessen: Berntor- anstatt Kreuzackerplatz. Denn nun schmücken neben dem alten Berntor auch zwei Berntor-Kopien den Park – die eine steht beim Berufsbildungszentrum kopf, ...

Nicht die Welt steht kopf, sondern die eine Berntor-Kopie. Carole Lauener

... die andere liegt nahe der Hafebar flach.

Nahe der Hafebar liegt die zweite Berntor-Kopie. Carole Lauener

«Es ist eine wahre Freude», sagt Christoph Rölli über das fast fertige Kunstprojekt. Rölli ist der Präsident der verantwortlichen kantonalen Kunstkommission. Er ergänzt:

«Es funktioniert. Die Kinder tummeln sich bereits auf dem liegenden Berntor.»

Ziel erreicht: Das liegende Berntor wurde bereits als «Spielplatz» entdeckt. Carole Lauener

Hinter dem Kunstprojekt Berntor3 steckt das Kollektiv «Haus am Gern». Ihre Idee, das alte Berntor zu kopieren, hat sich in einem Wettbewerb gegen sechs andere durchgesetzt. Etwa gegen die Idee, eine überdimensionierte Muschel in der Nähe der Hafebar aufzustellen oder auf dem verzweigten Wegenetz des Kreuzackerparkes eine Tür zu platzieren.

Umgesetzt wurde das Projekt Berntor3 im Rahmen von «Kunst und Bau». Denn immer dann, wenn der Kanton ein Gebäude baut oder umbaut, muss ein gewisser Prozentsatz der Bausumme für die künstlerische Ausschmückung verwendet werden.

Im vorliegenden Fall wurde der Betrag aus dem Umbau des BBZ und jener der Liegenschaft Rosengarten zusammengelegt. 300'000 Franken betrug die Summe, welche der Regierungsrat im vergangenen November für das Projekt gesprochen hat.

Das alte Berntor hat Nachwuchs im Kreuzackerpark bekommen. Fabio Vonarburg

