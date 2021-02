Solothurn Einblicke in den närrischen Stadtrundgang Fart 2021: So viel mehr als ein Furz der Narren Heute beginnt sie offiziell: Die Fart 2021, eine Parodie auf die letztjährige Kunstausstellung Zart. Und damit gibt es in Solothurn trotz Corona eine Fasnacht. Bis und mit 17. Februar locken, verteilt über die Stadt, 9 Installationen und 39 dekorierte Schaufenster. Einige Einblicke. Fabio Vonarburg 11.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fasnacht 21 FartFriedhofplatzNarrenzunft Honolulu Tom Ulrich / Fotomtina / Solothurner Zeitung

Bereits vor Monaten stand fest, dass in diesem Jahr eine gewöhnliche Fasnacht nicht möglich sein wird. So haben die Narren der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft UNO eine Alternative ausgeheckt: Die Fart 2021 (das englische Wort fart heisst auf Deutsch Furz). Die Idee dahinter: Anstatt wie an einem Umzug fahren nicht die Wagen an den Zuschauern am Strassenrand vorbei, sondern die Zuschauer laufen zu den In­stallationen. Und zwar dann, wenn sie wollen. Auch frühmorgens oder mitten in der Nacht. Damit ist sie möglich: eine Fasnacht ohne Menschenansammlungen.

Aufgepasst, auf dem Postplatz ist eine Art Wurm los. Zum Glück macht das lange Getier der Kladeredätsch durchaus einen freundlichen Eindruck.

Hanspeter Bärtschi

Die Derendinger Herregääger bitten auf den Kreuzackerplatz zum Tanz. Ziel des Tänzchens: Dem Parkettboden des Bürgerspitals etwas Positives abzugewinnen.

Hanspeter Bärtschi

Ganz ohne Konfetti in der Stadt geht es auch in diesem Jahr nicht. Dafür sorgen die Konfettifrässer auf dem Märetplatz.

Hanspeter Bärtschi / SZ

Den Tambourenverein sieht man auch dieses Jahr trommeln. Und das erst noch täglich 24 Stunden. Die kostümierten Puppen stehen vor der Bar The Dock.

Hanspeter Bärtschi

Auch wer in die Coop Westring will, muss an Narren vorbei. Dafür gesorgt haben die Altstadt Rueche, die es seit 1999 gibt.

Hanspeter Bärtschi

Traurig schaut die Maske der Guggenmusik Ambassadonner aus dem Schaufenster der Bäckerei Steiner. Sie wäre lieber durch Gassen gezogen.

Hanspeter Bärtschi

Einen Hampelmann der übergewichtigen Sorte findet man vor dem Laden abARTig. Dahinter stecken die Provinznarren aus Zuchwil.

Hanspeter Bärtschi

Dieses Jahr gab es die Home-Chesslete, aber auch im Schaufenster der TopPharm findet die Chesslete statt. Idee und Umsetzung: Stedli-Gumsle.

Hanspeter Bärtschi

Kunterbunt zu und her geht es auf dem Zeughausplatz bei den Hudibras Chutze. Zu sehen gibt es einen Dinosaurier, Wespen, einen Alphornbläser und noch mehr.

Hanspeter Bärtschi

Kaum zu glauben, aber es ist wahr: Die Uhr am fasnächtlich nachgebauten Bieltor der Weststadtzunft läuft. Das Meisterwerk gibt es zu sehen auf dem Amthausplatz.

Hanspeter Bärtschi

Nicht nur draussen ist es derzeit eisig, sondern auch im Schaufenster der Suteria. Die fasnächtliche Winterwelt ist das Werk der Weihere Schränzer.

Hanspeter Bärtschi

Detailverliebt zeigt sich die Narrenzunft Honolulu auf dem Friedhofplatz. Eine Installation, die zum Verweilen einlädt:

Tom Ulrich

Bild: Tom Ulrich Bild: Tom Ulrich

Nicht zu übersehen ist die Fasnachtszunft Vorstadt auf dem Dornacherplatz.

Tom Ulrich