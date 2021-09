Solothurn Ein weiteres Solothurner Lädeli stirbt: Die Besitzerin des Lederateliers geht in Pension Mit Trudy Jost geht die einzige Lederschneiderin der Stadt Solothurn in Pension. Christina Varveris Jetzt kommentieren 16.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Trudy Jost vom Lederatelier. Christina Varveris

Eigentlich will Trudy Jost nicht über Willy Deville sprechen. Doch beim Gespräch läuft im Hintergrund die Musik der Rocklegende. Nein, nein, sie höre die Songs nicht mehr so oft, die CD habe sie für das Interview aufgelegt. «Aber Deville hatte schon eine tolle Stimme», schwärmt sie. 1997 hat sie den Weltstar kennen gelernt, wurde zu seiner Privatschneiderin und zu seiner besten Freundin. Den Heroinentzug schaffte Deville in ihrem Zuhause. «Alle sechs Stunden habe ich ihm ein Medikament gegeben, damit er keine Schmerzen hatte», erzählt sie. Aber wir wollten ja über Trudy Jost sprechen.

Als Kleider noch massgeschneidert wurden

Denn Trudy Jost geht nun in Pension. Nach 40 Jahren, die sie ihrem Lederatelier gewidmet hat. Angefangen hatte sie als Schneiderin von fünf, sechs Boutiquen in Solothurn. Früher, in den 70er- und 80er-Jahren – als man noch in teuren Läden einkaufen ging und einem das Kleid auf den Körper angepasst wurde – hatte sie alle Hände voll zu tun. Im «Golden Trend» an der Goldgasse hatte sie gearbeitet, dort wo heute die Papeterie «Blatt und Stift» ist.

Täglich lief sie am Haus an der Kreuzgasse 9 vorbei, und als es umgebaut wurde, konnte sie den Besitzer überreden, ihr den Raum im Parterre zu vermieten. «Der Besitzer ist ein wunderbarer Mensch» schwärmt Trudy Jost. Ein Nostalgiker, wie sie selbst. Während des Lockdowns musste sie keine Miete bezahlen, und jetzt dürfe sie auch so lange bleiben, wie sie wolle. Wie lange das sein wird, weiss sie nicht genau, «bis alles weg ist».

Ein Turban für Willy

Trudy Jost hält inne und lauscht der Musik ihres verstorbenen Freundes. Willy Deville hat auf Blues gewechselt. «Seine Stimme ist phänomenal», sagt sie und kramt ein paar Bilder hervor. Eins zeigt Deville mit einem Hund auf der Schulter. «Diesen Hund hatte er in einem Müllsack in New York gefunden, und der wich nie mehr von seiner Seite.» Ein anderes Bild zeigt Deville, bereits vom Bauchspeicheldrüsenkrebs gezeichnet, mit einem Irokesenschnitt. «We are at war», habe er gesagt und sich die Haare selbst abgeschnitten, erzählt Jost. Im Krieg gegen den Krebs. Sie fand den Haarschnitt «schrecklich», habe mit ihm geschimpft und ihm fürs Konzert ein Tuch um den Kopf gebunden.

Aber wir wollten ja über Trudy Jost sprechen.

«Solothurn verliert an Glanz»

Das Ladenlokal werde nicht mehr vermietet, weiss Jost, der Besitzer habe das Gebäude an seinen Neffen weitergegeben. Somit wird ein weiteres Lädeli sterben. «Solothurn verliert an Glanz», sagt Jost, die noch genau weiss, wie das Städtchen früher ausgesehen hat, mit all den kleinen, feinen Lädeli eben. Weitermachen liegt aber nicht mehr drin, der Rücken schmerze als Folge von 40 Jahren an der Nähmaschine, acht Schrauben stecken in ihrer Wirbelsäule. Ausserdem habe sie ja bereits zehn Jahre «überzogen» seit der offiziellen Pensionierung. «Ich hatte halt noch Material und Ware» sagt sie, zeigt sich aber selber erstaunt, dass es das Lederatelier noch gebe. «Mein Glück ist wohl, dass ich mit Leder umgehen kann.»

In Istanbul gelernt

Das Handwerk hat sie in Istanbul gelernt, bei einem Cousin des einstigen Besitzers des Restaurant Türk. In Istanbul hätte sie gerne auch mal gelebt, früher, vor Erdogan. Jetzt aber wäre es ihr zu heiss. «Ich bleibe in Solothurn», sagt sie. Nordic Walking tue ihr gut, und sie freut sich auch auf die freie Zeit, die sie in ihrem kleinen Garten verbringen will. «Nähen werde ich auch weiterhin», sagt sie, aber nur für gute Freunde. Und Musik hören. Von Willy Deville? «Nein, nicht nur», sagt sie lachend. Musik sei schon immer wichtig gewesen in ihrem Leben, auch schon vor Willy Deville.