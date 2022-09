Eröffnung: Solothurner Traditionsrestaurant meldet sich zurück

Solothurn Ein Traditionsrestaurant in Solothurn meldet sich zurück: Selbst ein alt Bundesrat prostete «Oskar & Luise» zu Viele, und darunter einige illustre Gäste kamen an die Eröffnung des Restaurants Oskar & Luise. Sie alle teilen die Freude, dass wieder Leben in die Gaststube einkehrt. Mark A. Herzig Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Eröffnung des neuen Restaurants war gut besucht. Hanspeter Bärtschi

«Oskar & Luise» rief – und alle kamen, um zu sehen, wie sich das «Misteli-Gasche» unter der Bezeichnung «Oskar & Luise» präsentiert. Sie alle, über 50 an der Zahl: So alt Bundesrat Samuel Schmid, seines Zeichens Altherr der Studentenverbindung Wengia, und weitere bekannte Gesichter aus Politik, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft.

Alt Bundesrat Samuel Schmid (rechts) im Gespräch. Hanspeter Bärtschi

Das passt, denn das Haus links am Eingang zur Pfisterngasse war seit jeher ein «politisches». Verschiedene Schultheissen, unter ihnen Niklaus Wengi, haben dort gewohnt und regiert. Der Humpen flog an den Kopf des Landammanns Nach der Übernahme durch Stadtkassier Schöpfer hiess die Wirtschaft Café Schöpfer, wo sich geistige und politische Prominenz traf. Zu ihnen zählte der Maler Frank Buchser. Dort geriet er 1865 in heftigen Streit mit Landammann Ackermann, dem er einen Humpen an den Kopf warf und behauptete, er habe nur den Inhalt werfen wollen. Das Ereignis wurde als «Schlacht bei Waterloo» festgehalten – aus dem Café Schöpfer wurde kurzzeitig das Café Waterloo.

Nachdem Luise Gasche, die im Café Schöpfer die Gäste bediente, und Oskar Misteli geheiratet hatten, ging 1908 die Gaststätte in deren Besitz über. Sie und ihre Nachfahren prägten das Haus unter dem Namen «Misteli-Gasche» während 76 Jahren. Von den kulinarischen Höhenflügen ist einiges auf der Karte des «Oscar & Luise» wieder zu erkennen.

Der Blick in die Gaststube des neuen Restaurants Oskar & Luise am Friedhofplatz. Hanspeter Bärtschi

Geschäftsführer Markus Schmid setzt alles daran, im sorgfältig neu gestalteten Haus alte Zeiten aufleben zu lassen. Dort lässt sich trefflich tafeln und diskutieren. Im Haus mit römischem Fundament, seit 1943 Stammlokal der Wengia, ist der Bogen schnell zum Studentenlied geschlagen – «mihi est propositum in taberna mori»; zu Deutsch: «Mir ist beschieden, in der Taverne einst zu sterben». Letzteres muss ja nicht gleich sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen