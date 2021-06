Solothurn Ein Stück Hausgeschichte kehrt zurück: Nach Jahrzehnten ist die Spitalapotheke wieder im Alten Spital Die historische Spitalapotheke ist nach über 90 Jahren wieder im Alten Spital in Solothurn zu Hause. Ab August wird sie für die Öffentlichkeit zugängig sein. Ein Augenschein. Christina Varveris 04.06.2021, 05.00 Uhr

Das Aussergewöhnliche an dieser Apotheke ist, dass das meiste Invertar noch aus dem 18. Jahrhundert stammt. Hanspeter Bärtschi

In Reih und Glied stehen sie da, die Fläschchen, Töpfchen und Gläschen. Myrrhae, Natron, Aloe steht drauf geschrieben. Wie vor 233 Jahren. Manche haben noch etwas Pulver drin, Sirup oder Öl. Es riecht sogar nach den Essenzen, mit denen die Schwestern einst Pillen, Salben und Zäpfli hergestellt haben. Man fühlt sich ins 18. Jahrhundert zurückversetzt, als die Apotheke eröffnet wurde.

Fehlt, dass die Schwester neben dem Tisch «Grüss Gott» sagt. Aber es ist eine Puppe. In der originalen Tracht gekleidet, in der die Schwestern früher die Patienten bedienten.

«Bei jedem Schritt flatterte die Schleppe, als würde ihr jemand folgen», weiss Erich Weber, Konservator des Museums Blumenstein. Das Museum Blumenstein war für das Inventarisieren aller Gegenstände und das Einrichten der Apotheke im Alten Spital zuständig.

Hanspeter Bärtschi

Die Apotheke war seit 1930 nicht mehr im Alten Spital. Sie befand sich zuerst im Bürgerspital, wo sie bis 1975 aktiv betrieben wurde, wegen Platzgründen wurde sie dann 1981 im Schwesternhaus der Spitalschwestern untergebracht.

Da die Schwestern keine Nachfolgerinnen haben, hatten sie sich 2018 zu einer Schenkung an die Stadt entschieden. Einstimmig nahm der Gemeinderat 2019 das Geschenk entgegen, das gleichzeitig fast eine halbe Million Franken an Ausgaben für Umzug, Einbau und Inventarisierung der rund 2000 Objekte beinhaltete.

Hanspeter Bärtschi

«Das Einzigartige ist die Vollständigkeit», sagt Erich Weber. Nicht nur die Möbel und die Beschriftung seien erhalten, sondern auch die Töpfe, Gläser und Krüge stammen aus der Ursprungszeit. Dies sei den Spitalschwestern zu verdanken, welche die Gefässe stets sorgfältig behandelt haben.

Obwohl irgendwann neue Gefässe angeschafft wurden, schützten die Schwestern die Originalen vor Begehrlichkeiten. «Manchmal wollten Ärzte als Andenken einen Topf oder Zinnkrug», erzählt Weber, «die Schwestern winkten aber immer ab».

Hanspeter Bärtschi

Bei der Inventarisierung, die durch Brigitta Berndt, wissenschaftlichen Mitarbeiter des Museums Blumensteins, erfolgte, kam Interessantes zu Tage. Die Gefässe wurden zwar im Verlaufe der Zeit durch einen unbekannten Künstler neu beschriftet, derjenige, der 1788 die Töpfchen, Fläschchen und Gläser zum ersten Mal angeschrieben und verziert hat, war derselbe, der die Brüstung im Stadttheater bemalt hatte: Felix Joseph Wirz.

Entdeckt hat das Berndt, welche dieselben roten und blauen Fähnchen und dieselben Gardinen schon im Stadttheater gesehen hatte. «Felix Joseph Wirz hätte ein grosser Maler werden sollen», erklärt Weber, «er wurde von der Stadt gefördert und nach Italien zu einem wichtigen Künstler in die Ausbildung geschickt».

Doch sein erstes Werk stiess auf grosse Kritik und so musste er seine Ausbildung wohl mit Auftragsarbeiten wie die Beschriftung der Schubladen und Gefässe der Apotheke zurückzahlen. «Das war sicher nicht der beste Job damals», sagt Weber.

Hanspeter Bärtschi

Perfekt passt die Apotheke in den kleinen Raum, den das Alte Spital zur Verfügung gestellt hat. Es ist nicht das Ursprungszimmer, dort ist jetzt das Restaurant im Alten Spital untergebracht.

Der jetzige Raum ist dem Ursprünglichen aber ähnlich und so waren nur wenige Anpassungen nötig.

Hanspeter Bärtschi

Von der Strasse kann man durch zwei Fenster hineinschauen, oder man geht an der Rezeption des Alten Spitals vorbei und guckt durch die Glastür. Mehr ist im Moment nicht möglich. Die Vernissage wurde auf den 18. August verschoben, da wegen der coronabedingten Einschränkungen keine würdige Feier organisiert werden kann.

«Die schönste und älteste so vollständige Apotheke wollen wir gebührend feiern», sagt Weber. «Was sind ein paar Monate angesichts der vergangenen 233 Jahre. Und hoffentlich bleibt sie ja nochmals 200 Jahre erhalten.»

Ab August kann man die Apotheke auch besuchen. Hanspeter Bärtschi

Am Tag nach der Vernissage beginnen dann auch die ersten Solothurner Barocktage, an welchen öffentliche Führungen angeboten würden.

Bis dahin müssen sich Interessierte mit dem Blick durch die Fenster und dem QR-Code begnügen, der vor der Glastür an der Wand hängt und mittels dessen man sich das 360-Grad-Foto auf dem Handy anschauen kann. Auf den Geruch nach den Essenzen muss man vorerst verzichten. Das 360-Grad-Foto kann hier angeschaut werden.

Der Kunstführer zum Thema

Das Alte Spital an der Aare pflegt heute keine Kranken mehr. Hanspeter Bärtschi

Das heutige Kultur- und Kongresszentrum – das Alte Spital – wurde im 18. Jahrhundert als Spital erbaut. Ein Spital jener Zeit ist kaum vergleichbar mit einem Spital von heute. Damals wurden «folgende für Christen wichtige ‹Werke der Barmherzigkeit› ausgeübt: den Armen Speis und Trank sowie Kleider zu geben, die Fremden zu beherbergen und die Kranken zu pflegen.»

Dies kann man dem Kunstführer der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte entnehmen, der Ende Mai veröffentlicht wurde. Dieser über 60 Seiten lange Führer zeigt nicht nur die Geschichte des Alten Spitals und der Kirche zum Heiligen Geist auf, sondern gibt einen Einblick in die Hospitalgeschichte der Stadt Solothurn.

Seit dem Mittelalter bis 1930 wurden dort Kranke gepflegt

Die Aufgaben des Spitals änderte sich im Verlauf der Jahrhunderte, was sich auch in der Architektur widerspiegelt. Am heutigen Standort gab es schon seit dem frühen 14. Jahrhundert ein Spital mit Kapelle. Dieser Komplex wurde dann ab 1727 in verschiedenen Bauetappen um- und ausgebaut. Während dieser Zeit wurden die Schwesterngemeinschaft Sœures grises nach Solothurn berufen.

Die Alte Spitalapotheke nach ihrem Umzug ins Alte Spital. Hanspeter Bärtschi

Nachdem die Schwestern nach Solothurn kamen, wurde auch die Apotheke – das «Juwel der Pharmaziegeschichte» wie sie im Führer genannt wird – in Auftrag gegeben. 1788 erhielt der Schreiner den Auftrag die Gestelle und Schubladen zu machen. In der hauseigenen Apotheke wurden die verordneten Arzneimittel hergestellt.

Sie blieb über 200 Jahren am gleichen Standort bestehen, bis sie den Neubau des Spitals Schöngrün verlegt wurde. Gleichzeitig wurde das Alte Spital nicht mehr zur Pflege von Kranken genutzt und liess die Bürgergemeinde ratlos zurück, was mit dem alten Gemäuer machen. Nach einigen Wirren wurde 2003 ein Hotel eingebaut und das Alte Spital wurde Teil der Solothurner Seminarmeile. (jfr)

«Das Alte Spital und die Spitalapotheke in Solothurn», von C. Hermann, U. Hirter-Trüb, C. Zürcher und P. Keller, Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (Hrsg.). Mehr Informationen unter: www.gsk.ch.