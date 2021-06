Solothurn: Genossenschaft Baseltor eröffnet «Viktor»

Cafébar und Take-away Mit «Viktor» öffnet ein neues Lokal im Herzen der Stadt Solothurn Die Genossenschaft Baseltor eröffnet am Donnerstag ihren fünften Standort in Solothurn: Das «Viktor» am Märetplatz, eine Cafébar und Take-away. Judith Frei 23.06.2021, 20.00 Uhr

Betriebsleiterin, Lea Jaussi, vor der Cafébar Viktor am Märetplatz. Tom Ulrich

Am Donnerstag ist es so weit: Am Märetplatz, genauer an der Gurzelngasse 1, wird die Cafébar und Take-away Viktor eröffnet. Lange gab es dort keinen Gastrobetrieb mehr. Im Februar letzten Jahres hat das «Gallo Nero» seine Türen geschlossen. Nach der längeren Umbauphase wird jetzt dort ein Neustart gewagt: Das kleine zweistöckige Café wird das fünfte Lokal der Genossenschaft Baseltor sein und der erste Betrieb, der zu einem grossen Teil auf Take-out ausgerichtet ist. So soll auf die veränderte Konsumangewohnheit reagiert werden.