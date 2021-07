Ein Hauch von Chinatown im Solothurner Bahnhofbuffet

Solothurn Ein Hauch von Chinatown im Bahnhofbuffet Von Thai-Delikatessen über Pizzen und Linguine bis hin zu Sofflaki: Wie die Vorstadt zum Schmelztiegel multikultureller Kulinarik wurde. Wolfgang Wagmann 26.07.2021, 05.00 Uhr

Noch stand das Hotel Metropol mit seinem verwehten Glamour, als der Bahnhofplatz für Fussgänger unterirdisch wurde. Doch der Sündenfall mit dem Abbruch und einem hässlichen Neubau war Ende der siebziger Jahre beschlossene Sache; zehn Jahre später war das benachbarte Hotel Bahnhof Geschichte. Die neue Bahnhofwelt florierte zunächst: Unten sorgten das beliebte «Cafe 11» tagsüber und die Dancing-Bar «Passage» nachtsüber für Betrieb, oben setzte der Gastronom Hans Berchtold im Bahnhofbuffet Akzente, indem er zuletzt gar ein China-Restaurant einrichtete. Mit seinem Wegzug nach Basel erodierte das Esslokal für Tout Soleure, und als «Chinese» blieb nur noch das «Wu Lin» am Juraplatz bis heute erhalten.

Eine Beizenkette ohnegleichen

Von der Wengibrücke bis zum Dornacherplatz zog sich damals eine Kette Beizen, von der St. Margrithen-Bruderschaft liebevoll «Tavernen» genannt. Zwar fehlte im Bürgerhaus noch das heutige «Dock», doch dann standen der «Hopfenkranz, die «Sonne», die «Neue Brücke» - in den achtziger Jahren ein beliebter Italiener – das «Lüdi», «Rössli» und der «Steinbock» am Rossmarktplatz für Stammtisch-Atmosphäre pur. Das galt auch für das «Cardinal», die heutige Kultbeiz «Vini» im Unteren Winkel, an das noch heute der jeden Donnerstag pokulierende «Cardinal»-Stammtisch erinnert. Ebenfalls gehörte das «Fischerstübli» im Kreuzackerpark - das heutige «Akropolis» - zur klassischen Beizenszene. Ein Exot war dagegen in siebziger Jahren der Zürcher Franchising-Ableger «Café Yoyo» im heutigen «Ponte di Sole» - es glänzte durch geblümte Tapeten und goldene Tassen.

Aus dem «Hopfenkranz» wurde später für über 20 Jahre ein kulinarisches Aushängeschild der Vorstadt: Im nun «Berntor» genannten Lokal, dem heutigen Hotel Roter Ochsen, servierte das liebenswerte, aber etwas schrullige Ehepaar Käsermann von Austern über Hummer bis Alba-Trüffeln auf Milken manche Delikatesse. Topseller aber waren die Mistkratzerli, bevorzugt im lauschigen Höfli aufgetischt. Solch eine Rückzugsnische besass vis-à-vis auch die «Capitol»-Bar von Landhauswirt Max Röthlisberger – die sogenannte «Gaggo-Bar» diente damals gar SZ-Redaktoren als willkommene, weil diskrete Spielstätte für nachmittägliche Schieber-Runden in der ereignisarmen Sommerzeit.



Niedergang und Renaissance

Die offene Drogenszene am Dornacherplatz, aber auch gesellschaftliche Veränderungen setzten in den neunziger Jahren dem Standort Vorstadt zu. Auch kauften kapitalkräftige, auswärtige Newcomer Traditionshäuser auf und nutzten es als Nachtlokale um – so beispielsweise neben dem «Capitol» auch das einst beliebte «Du Nord» am Rossmarktplatz. Andere wie das Café Vorstadt verödeten. Gut ablesbar sind diese turbulenten Zeiten, die erst mit der Eröffnung des Parkhauses Berntor 2005 und der Eindämmung der Drogenszene Lichtblicke sahen, am Beispiel des «Volkshauses». So nannte die Solothurner Linke ihre in den 20er Jahren übernommene Liegenschaft in Pisoni-Bau am Rossmarktplatz, das als Hotel Falken (oder «Faucon») genauso wieder «Adler» nebenan schon glanzvollere Zeiten gesehen hatte. In den achtziger Jahren wollte der einheimische Malermeister René Bogaert mit einer Totalsanierung zum «Solothurner Hof» wieder einen echten Treffpunkt für breite Bevölkerungsschichten schaffen. Die Lotto-Matches oben im Saal unter der eisernen Hand von «Lotto-König» Müller Chüppi waren legendär – auch wenn einmal ein Grossaufgebot der Kantonspolizei mit Maschinenpistolen das Haus umstellte, während drinnen tout Soleure seine «Nümmerli» kontrollierte. Die zwei gesuchten Ganoven in den Hotelzimmern hatten aber schon das Weite gesucht…

Auch ein eigener Fasnachtsball konnte den «Solothurner Hof» nicht retten. Nun wechselte das aktuell im Umbau befindliche Haus seine Namen und Betreiber in bunter Folge: Dem «Nelson Pub» folgten das «Moma» oder der «Gallo Nero», der sich zuerst in der ehemaligen Metzgerei Brunner gegenüber eingenistet hatte. Dort schwingt nun die Pasta-Königin Anna ihre Kochkelle, und in so mancher Ecke, wo früher die Stange Bier das tägliche Brot der Wirtsleute gewesen war, werden heute Thai-Delikatessen, Pizzen, Linguine oder Sofflaki aufgetragen – wobei auch Klassiker wie die Rösti ein Comeback feiern. Sogar das Wienerschnitzel hatte im «Gwölb» am Unteren Winkel seine Daseinsberechtigung.

Die Vorstadt hat sich ständig neu erfunden, auch wenn etliche «Big Names» für immer Geschichte sind. So auch der Saal des altehrwürdigen «Schwanen» am Rossmarktplatz, wo uns der gestrenge Tanzlehrer Binz in den siebziger Jahren noch beibrachte: «Uuund links - cha-cha-cha, cha-cha-cha!» Wir können es noch heute nicht…