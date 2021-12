Kurt Fluri erhält an der Gemeindeversammlung ein Buch

Solothurn Ein gerührter Kurt Fluri kann nun ein Buch über sich lesen An der Gemeindeversammlung wurde dem ehemaligen Stadtpräsidenten ein Buch als Dank übergeben. Darin beschreiben 40 Weggefährten, was sie mit Kurt Fluri erlebt haben. Fabio Vonarburg 22.12.2021, 05.00 Uhr

40 Autorinnen und Autoren schrieben ein Buch über Kurt Fluri. Ein Geschenk zu seinem Abschied als Stadtpräsident. José R. Martinez

Die Geheimniskrämerei im Vorfeld war gross. Galt es doch zu verhindern, dass Kurt Fluri etwas mitbekommt. Bei der Grösse des Projektes und der Anzahl involvierten Personen keine einfache Aufgabe.

Dazu bereitete den Organisatoren hinter der Überraschung noch etwas anderes Sorgen: Taucht der frühere Stadtpräsident überhaupt an der Gemeindeversammlung auf? Er habe Fluri einige Male darauf angesprochen, dass es doch schön wäre, wenn er vor Ort wäre, sagte Pascal Walter wenige Stunden vor der Versammlung und fügte an: «Ich glaube es aber erst, wenn er wirklich dort ist.»

40 Autorinnen und Autoren über 100 Seiten

Gestern um 19 Uhr konnten Pascal Walter und Hansjörg Boll, die gemeinsam die Überraschungsmission koordinierten, aufatmen. Kurt Fluri sass im Saal – anders als die letzten 61 Gemeindeversammlungen nicht ganz zuvorderst, sondern ganz hinten, bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern.

Die Tambouren spielen zu Ehren von Kurt Fluri an der Gemeindeversammlung. José R. Martinez

Und so glückte sie, die gross angelegte Überraschung: Dem früheren Stadtpräsidenten wurde ein über 100-seitiges Buch überreicht, das zu seinen Ehren in den letzten Monaten aus den Boden gestampft wurde und diese Woche fertig wurde. 40 Autorinnen und Autoren haben mitgeschrieben. Allesamt Weggefährten von Kurt Fluri in seinen 28 Jahren als Stadtpräsident von Solothurn. Darunter Parteikollegen, politische Gegenspielerinnen, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die Kurt Fluri als Chef erlebt haben.

Stellvertretend für sie alle trat Ständerat Roberto Zanetti (SP) ans Mikrofon, las seinen Beitrag vor. Zanetti berichtete, wie er den konsequenten ÖV-Benutzer Kurt Fluri das eine und andere Mal mit dem Auto zu einem Anlass mitnahm. «Aber ich weiss noch heute nicht, wo du genau wohnst», so Zanetti. «Ich musste dich nämlich immer bei deinem Büro abladen. Du hättest noch schnell etwas zu erledigen – selbst, wenn Mitternacht längst vorbei war.»

SP-Ständerat Roberto Zanetti liest seinen Beitrag aus dem Buch über Kurt Fluri vor. José R. Martinez

Die Beiträge der anderen 39 Autorinnen und Autoren sind im Buch nachzulesen, von dem es ab heute Mittwoch 100 Exemplare im Bücher Lüthy in Solothurn zu kaufen gibt. Zudem kann man das Dokument auf der Website der Stadt Solothurn kostenlos herunterladen.

Darum ist Fluri ein «schlechter Wahlkämpfer»

Im Buch erfährt man etwa, warum der frühere Stadtpräsident ein schlechter Wahlkämpfer ist. Zwar habe sich Kurt Fluri für den Wahlkampf gerne Zeit genommen, schreibt Charlie Schmid, Präsident der FDP Stadt Solothurn.

«Das Problem war nur: Wenn er sich mal zu einem Einsatz an der HESO einfand, war er nach wenigen Augenblicken bereits wieder verschwunden und am SVP-Stand in heftige Debatten verwickelt. Und danach musste er auch schon weiter zum nächsten Termin eilen. Zum Haareraufen!»

«Nach 28 Jahren als Stadtpräsident ist nur ein Tschüss und Merci etwas wenig», erläutert Vize-Stadtpräsident Pascal Walter, warum man sich intensiv Gedanken für ein Geschenk für Kurt Fluri machte. Dann sei man auf den Gedanken gekommen, dass dieser gerne Bücher habe. «Nun hat er eines über seine Zeit als Stadtpräsident.»

Kurt Fluri gemeinsam mit seiner Frau und den Büchern über sich selbst. José R. Martinez

Kurt Fluri zeigte sich «gerührt» und «überwältigt». Dankte allen, die mitgeholfen und «dicht gehalten» haben. Alle? Nicht ganz. Ausgerechnet der Oberbürgermeister von Heilbronn hat sich beim gemeinsamen Besuch von Fluri und Ingold in Deutschland verplappert. Er habe auch etwas zur Festschrift beigetragen, sagte er Fluri. «Da wusste ich, dass etwas kommt.»