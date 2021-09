Solothurn: Laura Gantenbein und Pascal Walter im Streitgespräch

Solothurn Duell um das Vize-Stadtpräsidium: Pascal Walter und Laura Gantenbein im Streitgespräch In einer Woche entscheidet sich der Zweikampf um das Vize-Stadtpräsidium in Solothurn. Zur Wahl stehen Laura Gantenbein (Grüne) und Pascal Walter (CVP/bisher). Judith Frei Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Wer hat die nächsten vier Jahre das Vize-Stadtpräsidium in Solothurn inne? Zur Wahl stellen sich Laura Gantenbein (Grüne) und Pascal Walter (CVP). Hanspeter Bärtschi

Sie kennen sich gut. Wie ist es, einen Wahlkampf gegeneinander zu führen?

(beide lachen)

Pascal Walter: Wir kennen uns schon seit 25 Jahren durch die Pfadi. Das geht gut.

Laura Gantenbein: Auch weil ich in der Arbeitsgemeinschaft Solothurnerischer Jugendverbände und er in der Jugendkommission aktiv gewesen sind, haben wir uns schon in den letzten zehn Jahren ausgetauscht. Ich finde es spannend, gegen Pascal jetzt anzutreten.

Wieso wollen Sie Vizepräsident werden?

Gantenbein: Ich würde gerne die grüne Politik mehr in Solothurn vertreten wissen. Wir sind eher eine kleine Fraktion, mit dem Vize-Stadtpräsidium hätten wir mehr Möglichkeiten, mit grünen Themen in der Stadt präsent zu sein.

Walter: Ich durfte das Amt schon für vier Jahre ausüben. Ich wurde damals auch im zweiten Wahlgang gewählt (lacht). Es ist ein spannendes Amt. Ich bin in allem involviert, was von Seiten der Verwaltung in die Politik kommt, und kann Einfluss nehmen und schauen, dass noch andere Stimmen eingebracht werden.

Frau Gantenbein, was für eine Bilanz ziehen Sie von der Amtszeit von Pascal Walter?

Gantenbein: (überlegt einen Moment) Ich denke, er hat im Hintergrund sicher verschiedene Stimmen und sein Wissen in der Gemeinderatskommission eingebracht. Aber ich denke, das Amt kann man noch mehr an die Öffentlichkeit bringen.

Walter: Es spielt eine Rolle, wie man das Amt anschaut. Es gibt viele Dinge, die bekommt man nicht mit. Wenn gewisse Diskussionen in der Öffentlichkeit geführt werden, findet man nie eine Lösung. Ich denke hier an die Diskussionen rund um den Finanz- und Lastenausgleich. Die Vorlagen müssen gut ausgearbeitet in die Politik kommen. Gegen Aussen sind es dann die repräsentativen Aufgaben, die man sieht. Diese Aufgabe mache ich auch gerne, aber viele Anlässe haben in den letzten 1,5 Jahren coronabedingt nicht stattgefunden.

Gibt es etwas, auf das Sie besonders stolz sind in Ihrer Amtszeit?

Walter: Ich schaue die Politik immer als Teamarbeit an. Ich bin stolz, dass wir eine Lösung in der Gemeindeorganisation gefunden haben, die auch gut bei der Bevölkerung angekommen ist. Da haben wir gut zusammengearbeitet.

Gantenbein: Ich freue mich auch auf das neue Modell. Es bewirkt, dass man als Gemeinderat früher mit den Geschäften in Berührung kommt.

Kann es sein, dass es mit dem neuen Stadtpräsidenten mehr Raum für den Vize gibt?

Walter: Das kann ich mir gut vorstellen. Übrigens: Als Vize ist man nicht angestellt, sondern man bekommt eine Pauschalentschädigung. Das läuft eigentlich unter Hobby. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn ich das noch vier weitere Jahre machen soll. Viele Dinge, die Kurt angefangen hat, habe ich mitbekommen, sei es die Ortsplanungsrevision, der Finanzplan mit den vielen Bauprojekten. Konstanz im Stadtpräsidium ist wichtig.

Gantenbein: Da hast du schon recht, aber dank der Gemeinderatskommission ist die Kontinuität gewährleistet.

Walter: Da wird es, je nachdem, wer gewählt wird, noch grosse Veränderungen geben.

Gantenbein: Trotzdem: Bei den Projekten, die du angesprochen hast, ist schon ein Wissen bei den Gemeinderäten vorhanden. Kontinuität ist schon gut, aber einen Wechsel gibt auch Raum für neue Ideen und Herangehensweisen.

Sie haben beide Ihren Favoriten und Favoritin für das Stadtpräsidium. Wie würde die Zusammenarbeit mit der anderen Person gehen?

Beide: Das würde gut gehen.

Aber das Stadtpräsidium gibt die politische Richtung vor. Wie geht das, wenn es nicht mit Ihrer Haltung übereinstimmt?

Walter: Die Agenda geht bestimmt ein Stück weit vom Stadtpräsidium aus. Aber sie kommt auch aus der Gemeinderatskommission. Und zum Schluss brauchen wir eine Mehrheit im Gemeinderat. Wenn wir schon im Stadtpräsidium merken, dass die Positionen wo ganz anders sind, dann muss man sich finden. So werden mehrheitsfähige Lösungen gefunden.

Gantenbein: Ja, genau. Das kann auch spannend sein und gute Diskussionen auslösen.

Auf dem Kreuzackerplatz ist der Skater-Hotspot. Die Skater wollen eine Anlage haben, wo sie ungestört sein können. Haben Sie Verständnis für das Anliegen?

Gantenbein: Ich habe grosses Verständnis für das Anliegen und finde es interessant, dass es wieder aufkommt. Es ist jetzt wieder Mode geworden, zu skaten, und es braucht einen Ort für sie. Ich habe eigentlich erwartet, dass sie eine Jugendpetition einreichen, das haben sie bis jetzt aber noch nicht gemacht.

Walter: Die Skater sind schon lange dort. Lange war ein Bike-Park ein Anliegen. Den gibt es jetzt beim Weitblick. Die sind auf dem Weg der Jugendkommission gekommen, aber das hat auch nicht beim ersten Anlauf geklappt. Die Palette von Sportinfrastruktur, die man gerne in dieser Stadt haben möchte, ist gross. Die Stadt hat eine Zentrumsfunktion, aber sie wird nie alles umsetzen können.

Beliebter Treffpunkt für Skater: Der Kreuzackerplatz. Hanspeter Bärtschi

Sie sagen also, dass es keinen Platz für die Skater hat?

Walter: Doch schon. Aber wenn wir dann noch eine 400 Meter Rennbahn machen wollen oder eine Ballsporthalle, geht das nicht alles gleichzeitig. Bei diesen Themen muss man Lösungen regional suchen, wie es bei der Traglufthalle in Zuchwil auch geklappt hat.

Gantenbein: Durch die Zentrumsfunktion werden Erwartungen an die Stadt gestellt. Man kann sicher einiges umsetzen, aber man soll auch schauen, dass man mit den umliegenden Partnergemeinden zusammenarbeitet. Wir haben hier sehr viel Einwohnende auf kleinem Raum und beispielsweise in Zuchwil ist man schnell.

Von einem Dauerbrenner zum Nächsten: der Landhausquai. Wo sehen Sie hier die Hauptprobleme?

Walter: Die grösste Herausforderung ist sicher das Zusammenleben zwischen den Anwohnern und den Partygängern. Und dann gibt es noch die verschiedenen Öffnungszeiten.

Gantenbein: Es geht nicht nur um den Lärm, sondern wir haben auch ein Littering-Problem. Das wurde durch die Zwischennutzung auf dem Postplatz verstärkt. Weil es auf dem Platz wenig Regeln gibt, muss man dort besser aufeinander schauen.

Dauerbrenner Landhausquai. Fabio Vonarburg

Sie haben aber nicht eine Lösung?

Gantenbein: Die runden Tische sind ein Anliegen von den Bar-Betreibern und den Anwohnern. Die zeigen, dass man gehört wird. Das habe ich im Gemeinderat so gehört und das habe ich auch als Altstadtbewohnerin so wahrgenommen.

Walter: Es ist lange in dieser Stadt nichts gelaufen. Da hat man reklamiert und gesagt, dass die Stadt ja schläft. Das macht sie jetzt nicht mehr, das finde ich gut. Daher kann man nicht einfach sagen: Wir machen alles um 22 Uhr zu, so ist das Problem gelöst. Das ist sicher keine gute Idee, das Nachtleben muss auch Platz haben. Da braucht es ein menschliches Miteinander.

Gantenbein: Ich denke, dass alle Beteiligten eine lebendige Stadt haben wollen und nicht eine Schlafstadt. Da haben wir uns etwas erkämpft. Es braucht wieder mehr Effort, aufeinander zuzugehen.

Wo kann die Stadt betreffend Nachhaltigkeit mehr machen?

Walter: Mehr machen kann man immer. Im Bereich Nachhaltigkeit muss aber jeder seinen Beitrag leisten.

Gantenbein: Es hat schon eine Optimierung gegeben, als der Gemeinderat beschlossen hat, dass man Richtung Energiestadt Gold will. Da ist jetzt in der Kommunikation viel passiert. Es gab viele Projekte, die für die Öffentlichkeit sichtbar sind. Die Energiestadt zeigt zum Beispiel, wie man nachhaltig leben kann. Hier werden Tipps gegeben, wie man einen nachhaltigen Lebensstil bei sich zu Hause umsetzen kann.

Sie sagen also, die Stadt macht schon viel, jetzt muss die Bevölkerung was machen?

Walter: Es braucht beide. Die Stadt muss ein Vorbild sein. Wir können nicht von den Einwohnern verlangen, dass sie ihre Heizung an die Fernwärme anhängen, wenn das die Stadt nicht macht. Es braucht den Menschen in der Stadt, der einsieht: Ich gehe jetzt lieber mit dem Velo als mit dem Auto. Ich glaube nicht, dass wir es mit Regeln und Verboten schaffen, sondern man muss motivieren, dass man was macht.

Gantenbein: Mit dieser Haltung bin ich einverstanden. Ich finde, dass die Regio Energie noch mehr machen kann. Die Regio Energie ist auf dem Weg der Dekarbonisierung. Das ist ein guter Weg, aber den muss man vehementer umsetzen. Wir müssen schauen, dass wir das in den nächsten Jahren umsetzen können. Die Regio Energie soll auch einen Plan vorlegen, wie wir aus dem Gas herauskommen. Hier gibt es noch Luft nach oben.

Gibt es auch beim Veloverkehr in der Stadt Luft nach oben?

Gantenbein: Ich finde, dass Solothurn sich als Ziel nehmen soll, Velostadt zu werden. Ich denke, wir sind auf dem Weg dazu, aber bei den Velowegen gibt es Verbesserungspotenzial. Auch wenn man zum Beispiel das Velo mit den öffentlichen Verkehrsmitteln für den Arbeitsweg kombiniert. Dafür braucht es mehr sichere Abstellplätze und mehr Unterstützung für die Velofahrenden. Und dann kommen Fragen auf wie: Wo kann ich mein Velo in die Reparatur geben oder selber warten? Diese Dienstleistungen werden oft belächelt, aber man sieht, wie das in anderen Städten in Europa gelöst wird. Das kann dazu führen, dass mehr Velo gefahren wird. Und es ist unser Ziel, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren.

Walter: Es kommt darauf an, von welchen Quartieren man spricht. Die Altstadt ist für Velowege zu klein. Man hat schon die Velostation am Bahnhof mit den SBB zusammen realisiert. Man hat jetzt am unteren Winkel, auf dem Postplatz und Klosterplatz neue Veloparkplätze aufgestellt. An allen neuralgischen Orten hat es Veloparkplätze. In der Innenstadt weiss ich nicht, was man noch mehr machen könnte. Wo ich aber einverstanden bin, ist, wenn es um die Velowege geht, die in die Orte rund um Solothurn führen. Dort, wo das Velo auf der gleichen Spur ist wie das Auto, muss man das Velo besser schützen, dann wird auch mehr Velo gefahren.

Applaus beim ersten Wahlgang. Hanspeter Bärtschi

Was bekommen die Solothurnerinnen und Solothurner mit Ihnen im Vize-Stadtpräsidium?

Gantenbein: Mit mir wird die Nachhaltigkeit mehr Raum finden. Ich bin aber auch eine kompromisssuchende, lösungsorientierte Person und bereit, mit verschiedenen Parteien zusammenzuarbeiten.

Walter: Wir haben eine Ausgangslage, die sehr gut ist. Jetzt kommen aber viele Investitionen auf uns zu. Ich rede nicht von neuen Projekten, sondern rein Werterhaltung von unserer Infrastruktur. Wir werden in kürzester Zeit das Vermögen, das wir in den letzten 20 Jahren angespart haben, ausgeben. Ich würde sehr gerne in dieser schwierigen Zeit dabei sein und mich einbringen.