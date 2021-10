28 Jahre Kurt Fluri Stadtpräsident von Solopthurn

Solothurn Drei Jahrzehnte, ein Stadtpräsident: Rückblick auf 28 Jahre Kurt Fluri, auf 28 Jahre mit pointierten Aussagen Als Kurt Fluri 1993 sein Amt als Stadtpräsident von Solothurn antrat, waren die Fotos in der Zeitung noch schwarz-weiss. Am Montag beginnt seine letzte Woche als Stadtpräsident. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es gibt nur wenige Menschen, an denen ein Fasnachtskostüm deplatzierter wirkt als an Kurt Fluri. Das sah man 2020 am Hilari, als ihm eine orange Perücke auf den Kopf gesetzt wurde, das sah man 2013, als er, den drängelnden Narren zuliebe, sich für einen Abend kostümierte.

«Jahrelang wurde ich angerempelt, warum ich nicht verkleidet bin. (...) Irgendwann wurde es mir zu mühsam und ich zog mir einen Fasnachtskittel über.»

Solothurner Zeitung/17. Februar 2021

Kofmehl Drummgugulalapfiff: Kurt Fluri hat für einmal das Kostüm gewechselt.

Hansjörg Sahli

Er, der sonst viel eher den Eindruck vermittelt, dass er im Anzug und mit Krawatte schläft, was ihm vor seinen ersten Stadtpräsidiumswahlen 1993 von der Zeitung als Handicap ausgelegt wurde: Fluri wirke – stets korrekt mit Anzug und Krawatte – im Vergleich mit dem populären Stadtpräsidenten Urs Scheidegger (FDP) etwas spröde und zurückhaltend, hiess es. Ein Handicap, das Kurt Fluri (FDP) offensichtlich wegsteckte. Er blieb mehr als doppelt so lange wie sein Vorgänger im Amt, hatte viele Sympathien auf seiner Seite, kriegte gar einen Spitznamen verpasst.

Die meist problemlosen Wiederwahlen von KuFlu sprechen eine eindeutige Sprache. Wobei: Bei seinen ersten vier Wiederwahlen stellte sich ihm niemand in den Weg, und die Bürgerinnen und Bürger konnten höchstens mit einer leeren Stimmabgabe ihr Missfallen ausdrücken. Meist blieb die Zahl jener tief. 2001 wurde Fluri gar mit über 90 Prozent aller Stimmen gewählt.

Alles anzeigen

Ernsthaft herausgefordert wurde Fluri während seiner Amtszeit nur einmal. 2017, als Nationalrätin Franziska Roth für die SP in den Ring stieg, aber letztendlich chancenlos blieb. Kurt Fluri sicherte sich 63 Prozent der Stimmen, Roth 37 Prozent. Der Wahlkampf habe der Stadt gutgetan, sagte die Unterlegene. Die Leute hätten aber die «seriöse, schaffige Art» von Kurt Fluri honoriert. Während bei dieser Wahl die Überraschung darüber, wie viel Stimmen Fluri im Vergleich zur Konkurrenz holte, gross war, war es vier Jahre zuvor gleich andersrum. Damals überraschte, dass jede und jeder Fünfte den Namen Jeffrey Murphy (parteilos) auf den Wahlzettel schrieb.



«Mit 20 Prozent habe ich schon gerechnet. Viele finden einen solchen Gag halt lustig.»

Solothurner Zeitung/10. Juni 2013

Der damals 24-jährige Koch tauchte aus dem Nichts in der Solothurner Parteilandschaft auf – und war nach den Stadtpräsidiumswahlen ebenso schnell wieder verschwunden. Um einen erratischen Block wie Kurt Fluri aus seinem Amt weg zu hieven, brauche es ganz schweres Gerät, analysierte diese Zeitung nach den Wahlen. Und Jeffrey Murphy sei halt eher ein Spielzeug-Baggerli.



Kurt Fluri und ein Herausforderer Jeffrey Murphy. Hansjörg Sahli (6. Juni 2013)

Und so führt der heute 66-jährige Kurt Fluri seit 28 Jahren diese Stadt. Sodass viele Stadtbewohnerinnen und -bewohner Solothurn nur unter dem Stadtpräsidenten Kurt Fluri kennen. Weil sie erst in den letzten drei Jahrzehnten nach Solothurn gezogen sind, oder weil sie schlicht zu jung sind, um sich an seine Vorgänger zu erinnern. Fünf Jahre alt war etwa der Autor dieses Textes, als der damals 37-jährige Kurt Fluri bereits im ersten Wahlgang 1993 zum Stadtpräsidenten gewählt wurde. Zur Überraschung seiner eigenen Partei, die nicht mit einem derart klaren Resultat gerechnet hatte. Da Scheidegger vier Tage nach den Wahlen seine neue Stelle antrat, galt es für Fluri, der damals als Anwalt arbeitete, beinahe per sofort ernst.

Nun, 28 Jahre später, ist es so weit: In einer Woche tritt er ab. Als mittlerweile amtsältester Stadtpräsident der Schweiz übergibt er am 2. November den Schlüssel an seine Nachfolgerin Stefanie Ingold. Bereits vor vier Jahren hatte Kurt Fluri damit geliebäugelt, nicht erneut für das Amt als Stadtpräsident zu kandidieren. Liess sich aber gerne von seiner Partei, der FDP, vom Gegenteil überzeugen.



«Mir ist bewusst, dass meine bisherige Amtsdauer von 24 Jahren als Stadtpräsident von Solothurn im heutigen politischen Umfeld sehr lange ist und ich deshalb eigentlich hätte aufhören sollen.»

Solothurner Zeitung/15. Juli 2016

Er freue sich auf mehr zeitliche Autonomie, aber nicht darauf, dass er weniger zu tun haben werde, sagte Fluri zu seinem nahenden Amtsende. Er, der Vielarbeiter. Werktags arbeite er von 8 bis 23 Uhr, manchmal bis Mitternacht, erzählte Fluri wiederholt. Was zur Folge hatte, dass sich seine Augen manchmal während Sitzungen oder Anlässen schlossen.



«Ich sage dann jeweils, das sei eben eine Reaktion auf das, was mir geboten wird.»

NZZ/25. Juli 2016

Kurt Fluri nickt beim Armeespiel ein. Tina Dauwalder Und Thomas Ulrich

Wenn er gefragt ist, dann ist er immer voll da, das hat sich auch nach 28 Amtsjahren nicht geändert. Bringt seine Meinung, die nicht halt vor Parteigrenzen macht, auf den Punkt. Seine Partei hat sich längst daran gewöhnt, dass sich ihr Stadtpräsident längst nicht immer auf ihre Seite stellt. Er habe keine Grundsätze, die nicht sachpolitisch begründet seien, sagte er vor acht Jahren, zum 20. Jubiläum als Stadtpräsident. Dogmatismus könne er nicht ausstehen.



Fluri kann man vom Gegenteil überzeugen. Vorausgesetzt man hat die Argumente dazu. Der Stadtpräsident ist keiner, der vor Meinungsumschwüngen zurückschreckt. Dies zeigte sich einmal mehr, als er seinen Widerstand gegen die geplante Doppelspur-Bahn des Bipperlisis an der Baselstrasse beendete. Einst nannte er das Projekt «überrissen», nun «plausibel». Dies nach Gesprächen mit Experten, die ihm ihre Berechnungen präsentierten.



«Ich bin niemand, der einfach auf stur schaltet, wenn ihm die Gegenargumente ausgehen.»

Solothurner Zeitung/5. September 2020

Manchmal hört man ihm an, dass er genervt ist, etwas emotional wird. Was vor allem im Gemeinderat hin und wieder passiert, wo sich Fluri als Stadtpräsident 29 Gemeinderatskollegen gegenübersieht, die sich dem aussergewöhnlichen System geschuldet, vielmehr als Mitglieder eines Parlaments, denn als Part der Exekutive gebärden, deren Rolle die Gemeinderäte eigentlich auf dem Papier haben.



Ein System, das Fluri behagt. Ein System der kurzen Wege. Alle Fäden laufen bei ihm in seinem Büro an der Baselstrasse zusammen. Hier, wo sich in vergangenen drei Jahrzehnten nicht viel geändert hat, wenn man die Fotos, die hier im Verlauf der Jahre entstanden sind, miteinander vergleicht. Auffallend sind die Türme aus Papier, welche die Vielzahl der Geschäfte symbolisieren, die über den Tisch und durch die Hände von Kurt Fluri gehen.

So haben viele Veränderungen, die Solothurn in den letzten dreissig Jahren erfahren hat, in einem der Papierstapel ihren Anfang genommen. Wie etwa der Umbau des Stadttheaters, das Fluri zu seinen Amthighlights zählt. 82 Prozent stimmten an der Urne dem 20-Millionen-Franken-Projekt zu. Fluri, der Kulturförderer, hat sich für das Projekt stets starkgemacht.



«Offensichtlich herrscht in unserer Bevölkerung eine tiefe Überzeugung, dass die Kultur im Allgemeinen und das Theater im Speziellen sich nicht primär durch finanzielle Kriterien prägen lassen.»

Solothurner Zeitung/20. November 2014

Verändert hat sich seit Fluris Amtsantritt der Verkehr in der Stadt. Auch wegen der Westumfahrung, die am 8. August 2008 eröffnet wurde. Mit positiven Nebenwirkungen für die Stadt. Die Wengibrücke wurde am selben Tag für den Verkehr geschlossen. Kurz vor 13 Uhr schaltete der Dienstchef Technischer Dienst der Stadtpolizei die Ampelanlage aus, das Entfernen der Klebestreifen auf den Fahrverbotstafeln, die damit «scharf gestellt» wurden, überliess er seinem Chef – Stadtpräsident Kurt Fluri. Dieser kletterte auf das Geländer, rupfte die orangefarbenen Bänder von der Tafel.



Wengibrücke wird für den motorisierten Verkehr gesperrt

Stadtpräsident Kurt Fluri entfernt die letzten Kleber von den neuen Verbotsschildern.





Oliver Menge (8. August 2008)

«So können beispielsweise unsere Kinder über den verkehrsfreien Postplatz fahren oder wir können sie ohne Angst ins Alte Spital schicken, weil die Wengibrücke für den Autoverkehr gesperrt ist.»

Solothurner Tagblatt/9. August 2008

Doch nicht alle Grossprojekte, die Kurt Fluri mitgestaltete, nahmen ein positives Ende. Das Paradebeispiel: Die abgelehnte Grossfusion Top 5. Nachdem sich die Gemeinden Biberist, Derendingen und Luterbach im Dezember 2015 gegen das Eintreten entschieden, ging es am 28. Februar 2016 nur noch um die Frage, ob Zuchwil und Solothurn eins werden. Beide Gemeinden sagten an der Urne Nein zum Projekt, das bis zu diesem Zeitpunkt 445100 Franken gekostet hatte.



«Wir werden die Unterlagen sauber archivieren. Vielleicht wird es wieder Gelegenheit geben, das Thema aufzunehmen»

Solothurner Zeitung/28. Februar 2016

Dass Kurt Fluri nicht überall beliebt war, zeigt der Abend vom 23. März 2010. 200 Jugendliche buhten und pfiffen den Stadtpräsidenten von Solothurn aus, als er das Landhaus betrat, um an der Gemeinderatssitzung teil-zunehmen. «Kurt Fluri will alles um 2 Uhr zu haben», sagte einer der jungen Demonstranten. Der Grund für den Aufmarsch war ein Entscheid von der Baukommission, wonach das Kofmehl früher schliessen musste wegen des nächtlichen Lärms.



Demo vor dem Landhaus zur Schliessung des Kofmehls um 2 Uhr.

Im Bild Stadtpraesident Kurt Fluri.

Oliver Menge (23. März 2010)

Kurt Fluri sah sich zu Unrecht in die Rolle des Sündenbocks gedrängt, betonte immer wieder, dass es nicht um seine Meinung gehe. Auch nicht um einen politischen Entscheid, zurzeit sei das Ganze eine rein juristische Angelegenheit, sagte er im Vorfeld der Sitzung. Fakt ist aber auch, dass er im Jahr zuvor in einer Gemeinderatssitzung laut über die Schliessung um 2 Uhr nachdachte.



«In der Zeit danach verhalten sich die schwierigen Besucher erfahrungsgemäss am dümmsten und aggressivsten.»

Solothurner Tagblatt/30. April 2009

Knackige Zitate, Kurt Fluri liefert sie regelmässig. Hält sich in seiner Wortwahl selten bedeckt. Als im November 2000 die Gestaltung des Amthausplatz kritisiert wurde, sagte er, dass dieser vorher eigentlich nichts anderes als eine grosse Hundetoilette gewesen sei. Und in der Hitze einer Debatte im Gemeinderat bezeichnete er etwa den vom Kanton angestrebten Bildungscampus auf dem Areal der Kantonsschule als «Schnappsidee».

Knackige Zitate, Kurt Fluri liefert sie regelmässig. Hält sich in seiner Wortwahl selten bedeckt. Als im November 2000 die Gestaltung des Amthausplatzes kritisiert wurde, sagte er, dass dieser vorher eigentlich nichts anderes als eine grosse Hundetoilette gewesen sei. Und in der Hitze einer Debatte im Gemeinderat bezeichnete er etwa den vom Kanton angestrebten Bildungscampus auf dem Areal der Kantonsschule als «Schnapsidee».



Im Gemeinderat werden seine pointierten Aussagen noch einmal zu hören sein. Am Dienstag findet seine letzte Sitzung statt. Es passt, dass dann dem etwas neuen politischen System, auf das die Stadt künftig setzt, der letzte Schliff verpasst wird. Es wird fest- gelegt, welche Gemeinderätinnen und Gemeinderäte künftig in welchen der neu geschaffenen Ausschüsse Platz nehmen. Mit den Ausschüssen soll die Exekutivfunktion der Gemeinderäte gestärkt, die Macht des Stadtpräsidiums etwas zurückgebunden werden.



Das Ende der Amtszeit von Kurt Fluri ist mehr als das Ende seiner Zeit als Stadtpräsident. Es ist das Ende einer Ära. Statt die FDP hat künftig die SP das Stadtpräsidium inne. Auch in der Stadtverwaltung stehen altersbedingt einige Änderungen bevor. Wie etwa die Pensionierung von Stadtschreiber Hansjörg Boll im kommenden Jahr, der jahrelang so etwas wie der Sidekick des Stadtpräsidenten war.



Und Kurt Fluri? Der fährt weiterhin mit der RBS nach Bern, wo er seit 2003 im Nationalrat sitzt. Er, der immer wieder als potenzieller Regierungsrat, teils gar als Bundesrat gehandelt wurde. Konkret wurde beides nie. Dafür versuchte Fluri 2011 den Sprung in den Ständerat für die FDP, scheiterte aber klar an Pirmin Bischof. Eine deftige politische Niederlage.

«Es geht mir schlecht. Ich bin enttäuscht. Ich habe mehr erwartet (...) Vielleicht lag es auch an meiner Person.»

Solothurner Zeitung/5. Dezember 2011

Oder lag es an seinem Handicap, das vielleicht doch eines ist? Zumindest antwortete tags darauf ein Leser auf die Frage, was Bischof habe, was Fluri nicht habe: Kurt Fluri sei ein guter Politiker, ihm fehle aber die Ausstrahlung. «Ich sehe Fluri immer mit der gleichen Krawatte, dem gleichen Veston und dem gleichen Regenmantel.»



Und wieder war es passiert. Kurt Fluri wurde auf sein Auftreten reduziert. Dabei ist KuFlu halt einfach kein bunter Hund, sondern ein Chrampfer, im Dienste der Stadt.

Die letzte Gemeindeversammlung von Kurt Fluri Hanspeter Bärtschi (29. Juni 2021) Baloise Bank übergibt Sitzbank aus Beton der Stadt wegen 2000 Jahre Solothurn. Kurt Fluri und Beat Käch testen die Bank Hanspeter Bärtschi / SZ Gosche Nacht im Parktheater

Im Bild: Die beiden Stadtpräsidenten François Scheidegger und Kurt Fluri mit ihren Gattinnen und Grenchner Gemeinderatsmitglieder

Oliver Menge (28. Februar 2014) Wengibrücke wird für den motorisierten Verkehr gesperrt

Stadtpräsident Kurt Fluri entfernt die letzten Kleber von den neuen Verbotsschildern.

Oliver Menge (8. August 2008) Stadtpräsident Kurt Fluri im Büro

Urs Lindt (6. Juli 2009) Kurt Fluri bei der Eröffnung der Velostation im Bahnhof Solothurn.

Hanspeter Bärtschi (28. Mai 2010) Pressekonferenz PK Solothurner Filmtage gehen nicht nach Luzern

Stadtpräsident Kurt Fluri.

Oliver Menge (18. Mai 2001) Kurt Fluri als frischgewählter Stadtpräsident von Solothurn (1993).

Alois Winiger (1993) Kurt Fluri muss beim Säulirennen auf dem Märetplatz unten durch.

Wolfgang Wagmann (13. Januar 2019) Hilari Solothurn 2020: Stadtpräsident Kurt Fluri wird eine neue Frisur verpasst. Hanspeter Bärtschi (13. Januar 2020) Re-Zertifizierungsfeier der Solothurner Energiestädte Grenchen, Oensingen, Olten, Solothurn und ZuchwilKurt Fluri. Tom Ulrich (25. November 2020) BR Alain Berset und Kurt Fluri in Foyer des Konzertsaals beim Apéro. José R. Martinez (18. September 2021) Kurt Fluri, Stadtpraesident Solothurn

Abstimmung Gemeindeversammlung







Andreas Kaufmann (17. Dezember 2013) Übergabe der Sonderbriefmarke 2000 Solothurn, v.l. Kurt Fluri, Urs Schwaller Michel Lüthi (6. März 2020) Reportage Bipperlisi. Unterwegs von Solothurn nach Oensingen retour: Kurt Fluri steigt bei der Haltestelle Baseltor ein







Hanspeter Bärtschi (26. April 2018) Sechselaeuten Zuerich

Solothurns Stadtpräsident Kurt Fluri

Oliver Menge (14. April 2008) Ein Airbus A340-300 der Swiss-Flotte wurde auf den Namen Solothurn getauft. Taufpatin ist das Solothurner Topmodel Ronja Furrer und der Solothurner Stadtpräsident Kurt Fluri.

Zvg (11. Juli 2013) Kofmehl Drummgugulalapfiff

Kurt Fluri hat fuer einmal das Kostuem gewechselt



Hansjoerg Sahli (11. Februar 2013) Hilari 2002 Solothurn

Auf dem Cheschtele - Muni wurde der Kopf von Stadtpraesident Kurt Fluri montiert.

Oliver Menge (13. Januar 2002) Wahlen Stadtpräsidium Solothurn. Kurt Fluri gratuliert Stefanie Ingold Hanspeter Bärtschi (26. September 2021) Buchvernissage 2000 Jahre Solothurn Im Museum Altes Zeughaus. Stadtpräsident Kurt Fluri bei seiner Ansprache Hanspeter Bärtschi (2. Juli 2020) Neujahrskonzert des TOBS: Stadtpräsident Kurt Fluri







Hanspeter Bärtschi (5. Januar 2020) Der Solothurner StadtpräsidentKurt Fluri und der HeilbronnerStadtsprecher Anton Knittel







Christian Gleichauf (12. Okotber 2018) Städtetag des Schweizerischen Städteverbandes im Landhaus Solothurn: v.l. Doris Leuthardt, Kurt Fluri







Hanspeter Bärtschi (30. August 2018) Feierliche Eröffnung des Landhausquais mit Stadtpraesident Kurt Fluri an der neuen Baar.

Maddalena Tomazzoli (26. Juli 2002) Pressekonferenz PK Solothurner Filmtage gehen nicht nach Luzern

Stadtpräsident Kurt Fluri

Oliver Menge 18. Mai 2001) Kurt Fluri Stadtpraesident Solothurn in der Fegetsschule Solothurn.

Marcel Bieri (24. Mai 2000) Ereoffnung Begegnungszone Altstadt Solothurn: Kurt Fluri, Stadtpraesident begruesst die ersten Verkehrsteilnehmer mit einem Lebkuchen

Hanspeter Bärtschi 24. April 2006 Pumpwerk Widi wird eingeweiht

Kurt Fluri blickt in die Wasserkammer.

8. April 2005 Demo vor dem Landhaus zur Schliessung des Kofmehls um 2 Uhr

Im Bild Stadtpraesident Kurt Fluri.

Oliver Menge (23. März 2010) Gruendungsfeier der Solidaris Stiftung. Kurt Fluri gibt das Zeichen zur Enthüllung.

Urs Lindt (10. September 2007) Offizieller Festakt mit Regierungsrat Walter Straumann Stadtpräsident Kurt Fluri etc. zur Eroeffnung der Roetibrücke.

Urs Lindt (7. September 2007) Empfang der Jugendmusik Solothurn nach dem Eidgenoessischen in Chur

Ansprache Kurt Fluri.

Oliver Menge 15. Juni 2003 Konzert Francine Jordi im Landhaus Solothurn zugunsten von Procap

Einige Prominente, unter anderem Ständerat Aschi Leuenberger und Stadtpräsident Kurt Fluri tanzen den Sirtaki

Oliver Menge (30. März 2007) Offizieller Festakt zum Kantonalschuetzenfest. Im Bild: Kurt Fluri







Michel Luethi (26. Juni 2016) Fusion Top 5 / Top 2

Medienkonferenz Abstimmung

Kurt Fluri, Stadtpraesident Solothurn (ohne Schnauz)

Stefan Hug, Gemeindepraesident Zuchwil (mit Schnauz)

Rote Bruecke







Thomas Ulrich Und Tina Dauwalder (28. Februar 2016) Kurt Fluri, Stadtpraesident Solothurn fuer Jahresendinterview







Hanspeter Baertschi (11. Dezember 2015) Mobilitaetstag Solothurn

E-Bike

Flyer

Veloparcours

Polizei

Kreuzackerplatz

Kurt Fluri Stadtpraesident Solothurn







Thomas Ulrich Und Tina Dauwalder (12. September 2015) Leserwandern Leserwanderung Moutier Gänsbrunnen Etappe 9 2015 mit Kurt Fluri







Tim Honegger (16. Juli 2015) Gemeindeversammlung Solothurn

Kurt Fluri, Stadtpräsident







Andreas Kaufmann (23. Juni 2015) Kurt Fluri Stadtpraesident Solothurn (links)

Fraçois Scheidegger Stadtpraesident Grenchen (rechts)

Thomas Ulrich Und Tina Dauwalder (9. Mai 2015) Einweihung Seilbahn Weissenstein: Alt Bundesrat Samuel Schmid und Stadtpräsident Kurt Fluri

Hanspeter Baertschi 20. Dezember 2014 Eroeffnung Ausstellung "Clever – spielend intelligent einkaufen"

Kurt Fluri, Stadtpraesident

Andreas Kaufmann (27. August 2014) Gosche Nacht im Parktheater

Im Bild: Die beiden Stadtpräsidenten François Scheidegger und Kurt Fluri mit ihren Gattinnen und Grenchner Gemeinderatsmitglieder

Oliver Menge (28. Februar 2014) Neujahrskonzert mit der Band Bric a Brac und dem Chor Song Train: Stadtpraesident Kurt Fluri bei seiner Ansprache

Hanspeter Baertschi (2. Januar 2013) Armeespiel

Tina Dauwalder Und Thomas Ulrich (17. September 2016)