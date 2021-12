Ruedi Bieri ist nicht mehr beim ZKSK

Solothurn «Dranbleiben und nicht nachlassen» ist sein Lebensmotto: Ruedi Bieri und sein Einsatz für das ZKSK Nach über zehn Jahren gab Ruedi Bieri das Amt als Verwaltungsratspräsident des Zentrums für Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigung ab. Gundi Klemm und Fabio Vonarburg 03.12.2021, 05.00 Uhr

Ruedi Bieri war seit 2010 der Verwaltungsratspräsident des Zentrums für Kinder mit Sinnes- und Köperbeeinträchtigung. Hanspeter Bärtschi

«Bei so viel Lob wird mir fast ein wenig ‹Gschmuch›», sagte Ruedi Bieri, nachdem die Bedeutung seines Wirkens von verschiedenen Seiten betont wurde. Darunter Regierungsrat Remo Ankli, der an der ausserordentlichen Generalversammlung der ZKSK AG von dieser Woche anwesend war. An dieser wurde Bieri als Verwaltungsratspräsident des Zentrums für Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigung verabschiedet und übergab an seinen Nachfolger Beat Aebi.

«Es ist ihm gelungen, für seine Institution eine tragfähige Konstruktion zu schaffen», würdigte Ankli das Schaffen von Bieri. Viele Kinder, Jugendliche, Eltern und auch der Kanton könnten von seiner Arbeit profitieren. Weiter hob Ankli die Willensstärke und das beherzte Engagement von Bieri hervor. Bieri selber betonte:

«Eine Institution kann man nur führen, wenn alle mithelfen.»

Sein Lebensmotto «Dranbleiben und nicht nachlassen» lässt Ruedi Bieris Arbeitsdisziplin erahnen, mit der er auch die gelegentlich schwierigen Situationen meisterte.

Verschiedene Aufgaben

Ein Blick zurück: Vor 21 Jahren wurde Bieri, der Mitglied war im Kantonalen Erziehungsrat, in den Stiftungsrat des Schulheims für das körperbehinderte Kind berufen. 2010 wurde er zum Verwaltungsratspräsidenten der Nachfolgeinstitution als «Zentrum für Kinder mit Sinnes- und Körperbehinderung» (ZKSK) gewählt.

Hier waren zukunftsbestimmende Fragen zu lösen wie die Fortführung und Erweiterung des Standorts, die Eingliederung des Oensinger Therapiezentrums «Das Kind im Zentrum», die Gestaltung von Jubiläen zum 35. und 40. Bestehen der Institution, der grosse Erweiterungsbau und nicht zuletzt die periodische Überprüfung der Führungsstruktur.

Auch anderen sozialen Einrichtungen zur Förderung von Menschen mit Betreuungsbedarf wie dem Discherheim in Solothurn, der Organisation «Insieme», der «Rodania» in Grenchen, dem «Blumenhaus», Buchegg und dem «Kontiki» in Subingen diente er in unterschiedlichen Funktionen neben seiner militärischen Zuständigkeit als Offizier und Kommandant des G Bat 5.

Tochter hat ihn motiviert

Sein Wille und seine Motivation, Benachteiligten zu helfen, gründet im Geburtsgebrechen seiner inzwischen 41-jährigen Tochter Stefanie, die anteilig im «Blumenhaus» und zu Hause gepflegt und betreut wird. Ehefrau Doris, die Wissen und Erfahrung zwei Jahrzehnte im Vorstand des «Blumenhauses» einbrachte, hat hier kürzlich demissioniert.

Vor seiner Pensionierung 2016 arbeitete Bieri im Kantonalen Amt für Raumplanung in Solothurn, wo er sich seit 1977 mit unterschiedlichsten Aufgaben im gesamten Kantonsgebiet befasste.

Für den 70-jährigen Ruedi Bieri endete mit der Generalversammlung das Kapitel ZKSK. Auf die Frage im Vorfeld der Versammlung, was er als aktiver Pensionär denn künftig mache, führt er lachend die Sorge für Haus und Garten – er ist ein grosser Kakteenfreund –, die Enkelbesuche, die Erhaltung der Fitness, seinen Freundeskreis und nicht zuletzt sein grosses Interesse für Politik auf allen Stufen des Gemeinwesens an. «Es wird mir nicht langweilig werden.»