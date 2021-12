Solothurn: In der Velo-Werkstatt kommt es zum Generationenwechsel

Solothurn Doch noch Nachfolger gefunden: In der Velo-Werkstatt kommt es zum Generationenwechsel Die Velo-Werkstatt in Solothurn wird ab Januar zum Familienbetrieb. Manuel und Andrea Bargetzi übernehmen von Daniel Bläsi, der 34-Jahre lang die Werkstatt an der Besenvalstrasse geführt hat. Judith Frei Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

Daniel Bläsi übergibt seine Velo Werkstatt Solothurn an Manuel und Andrea Bargetzi. Tom Ulrich

Jetzt arbeitet Daniel Bläsi schon an den letzten Velos. Ende Jahr wird er die Werkzeuge beiseitelegen und in Pension gehen, das hat er dieses Jahr beschlossen. Für ihn war es bis jetzt klar, dass das auch das Ende seiner Velo Werkstatt an der Besenvalstrasse bedeuten wird. Doch jetzt kommt es anders.

Nachdem er in dieser Zeitung verkündete, dass er aufhören wird, haben sich fünf Interessenten bei ihm gemeldet, die sein Geschäft weiterführen wollen. «Manuel Bargetzi hat sich schon vor einigen Jahren bei mir gemeldet und hat Interesse bekundet», erinnert sich Bläsi. Als er sich nun diesen Herbst wieder bei ihm gemeldet hat, war Bläsi überzeugt, dass er ein guter Nachfolger wird. «Es stimmt so für mich», sagt Bläsi zufrieden.

Bargetzi wird den Betrieb nicht alleine übernehmen: Seine Frau Andrea Bargetzi steigt mit ihm ins Geschäft ein. Das Paar hat eine einjährige Tochter, Gianna, und wohnt im gleichen Quartier wie ihre zukünftige Werkstatt.

2010 hat der 32-jährige Bargetzi seine Lehre zum Zweiradmechaniker in Zuchwil bei der Garage Allemann AG abgeschlossen. Heute arbeitet er als Buschauffeur bei der BSU. «Ich wollte mich schon lange selbstständig machen», erklärt Bargetzi diesen Schritt. Dass es nun bei der zweiten Anfrage geklappt hat, freut ihn.

Andrea Bargetzi ist gelernte Detailhändlerin. Die 33-Jährige freut sich auf den Kundenkontakt und wird – wo es geht – ihrem Mann den Rücken freihalten. «Das ist viel wert», meint Bläsi, der 34 Jahre lang die Velo Werkstatt geführt hatte, davon die letzten 20 Jahre alleine. Er scherzt:

«Dafür habe ich jetzt einen breiten Rücken.»

Dass Bargetzi nun zu Coronazeiten, in denen Lieferengpässe bei Velos und Ersatzteilen zum Alltag gehören, den Schritt in die Selbstständigkeit wagt, sieht er locker. «Da muss ich dann einfach flexibel sein», sagt er:

«Ich denke, die Lieferschwierigkeiten werden so schnell nicht verschwinden.»

Dem pflichtet Bläsi bei und meint: «Die Lieferengpässe sind sehr mühsam. Aber sonst geht es der Branche sehr gut.» Das Velo sei krisenresistent, ist er überzeugt. Das würde in Zukunft so bleiben – auch aus ökologischen Gründen. «Ich kann mir keine Krise vorstellen, die dem Velo schaden könnte», sagt er mit Nachdruck.

Nachfolge Bläsi Velo Werkstatt Solothurn. Tom Ulrich

Bläsi ist froh, dass es nun einen nahtlosen Übergang gibt: Er wird am 23. Dezember zum letzten Mal in seiner Werkstatt stehen, am 4. Januar wird dann an seiner Stelle Manuel Bargetzi Velos reparieren. «Ich werde, wenn Not am Mann ist, gerne im Hintergrund unterstützen», erklärt Bläsi. Für ihn es eine grosse Erleichterung, dass er Ende Jahr seine Werkstatt nicht ausräumen muss, sondern lediglich den Schlüssel seinen Nachfolgern übergeben wird.

Doch wird die Velo Werkstatt nicht einfach so weitergeführt, wie sie in den letzten 34 Jahren funktioniert hat. Bargetzi wird vorerst ganztags für Kundschaft geöffnet haben. Er wird schauen, wie sich das bewährt. Auch beim Angebot wird er schauen, was die Kundschaft braucht und wird flexibel darauf reagieren. «Ich werde mich sicher nicht auf eine Marke beschränken», sagt er.

Die Familie Bargetzi freut sich auf die Ladeneröffnung. Bläsi hat vor seinem Ruhestand noch einiges zu erledigen: Seit Anfang November ist er komplett ausgebucht.

Daniel Bläsi bei der Arbeit. Hanspeter Bärtschi

