Solothurn: Doch kein Deal für «Höhle der Löwen»-Teilnehmerin

Solothurn Doch kein Deal: «Höhle der Löwen»-Teilnehmerin macht mit ihrer Familien-App ohne TV-Investoren weiter Eigentlich sah alles nach einem Happy End aus – doch nun gibt Sonia Eterno bekannt, dass die Verhandlungen zwischen ihr und den Geldgebern aus der Fernsehsendung gescheitert sind. Béatrice Beyeler 17.11.2021, 05.00 Uhr

Sonia Eterno bewirbt ihre App «Shubidu». CH Media

Sie erhält einen ansehnlichen Zustupf von 300'000 Franken und gibt dafür 15 Prozent ihrer Anteile an der Familien-App «Shubidu» ab. So sieht der Deal zwischen Sonia Eterno und den beiden Geldgebern Bettina Hein und Roland Brack in der Fernsehsendung «Die Höhle der Löwen Schweiz» aus. Der Auftakt zur dritten Staffel wurde am 26. Oktober auf 3+ ausgestrahlt. Ende gut – alles gut, denkt man sich als Zuschauerin.