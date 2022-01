Bilanz Kunstsupermarkt Solothurn

Solothurn 60 bis 70 Prozent weniger Besucher: Die vier wichtigsten Zahlen zum Ende des Kunstsupermarkts – eine Bilanz Die Bilder in der Solothurner Rothuushalle werden von den Wänden genommen: Der Kunstsupermarkt ist nach zwei Monaten Ausstellung zu Ende. Der Kurator, Peter Lukas Meier, zieht Bilanz und erklärt die vier wichtigsten Zahlen. Judith Frei Jetzt kommentieren 10.01.2022, 14.46 Uhr

Kurz vor der Eröffnung des 21. Kunstsupermarktes in der Rothuushalle. Hanspeter Bärtschi (5.11.2020)

22 Mal fand der Kunstsupermarkt in Solothurn statt

Diese Ausgabe ist die zweite, die während der Coronapandemie abgehalten wurde. 2020 musste der Kunstsupermarkt am 24. Dezember pandemiebedingt seine Türen schliessen. «Wir waren dieses Jahr sehr froh, dass wir nicht vorzeitig schliessen mussten», sagt Kurator Peter Lukas Meier erleichtert: «In der Zeit nach Weihnachten konnten wir noch einige Bilder verkaufen.» Dieses Jahr habe er bemerkt, wie viele Verkäufe dem Kunstsupermarkt durch die behördlich angeordnete Schliessung bei der letzten Ausgabe entgangen sind.

60 bis 70 Prozent weniger Besucher

Normalerweise kommen über 20'000 Besucherinnen und Besucher in die Rothuushalle. Dieses Jahr waren es ungefähr 60 bis 70 Prozent weniger. Auch das Einkaufsverhalten hat sich verändert. Vor der Pandemie gab es stets während der ersten dreier Tage einen Ansturm auf die Galerie, dieser fällt jetzt aus. Dafür seien bis zum Schluss viele Besucherinnen und Besucher gekommen. Das sei angenehmer für die Verkäuferinnen und auch für die Kunstinteressierten. «Es brauchte Nerven, da ich nicht wusste, ob bis zum Schluss genügend Leute kommen», sagt Meier.

2500 Bilder sind verkauft worden

Peter Lukas Meier Tom Ulrich

Obwohl zwar weniger Besucherinnen und Besucher als in normalen Jahren in die Solothurner Rothushalle gepilgert sind, sind aber die Verkäufe im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie nicht eingebrochen: Von 7800 Bildern sind 2500 verkauft worden. In einem Spitzenjahr sind bis zu 3500 Bilder verkauft worden, in einem «normalen» Jahren gehen ungefähr 3000 Bilder über die Theke. «Bei der letzten Ausgabe sind zwar weniger Menschen gekommen; die, die aber da waren, kauften mehr», bilanziert Meier:

«Es lief besser als wir erwartet haben und wir sind sehr zufrieden mit dem Resultat.»

128 Kunstschaffende haben ausgestellt

Ob die Kunstmesse in Solothurn mit 128 teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt überhaupt stattfinden kann, war lange unklar. Die Ausstellung wurde zuletzt mit einer Zertifikatspflicht durchgeführt. Zuerst galt 3G, schliesslich 2G. «Das hat gut geklappt und nur sehr wenige Leute haben sich an den Schutzmassnahmen gestört», erinnert sich Meier. Jetzt ist er dabei, die Abrechnungen für die Kunstschaffende zu machen und die nächste Jahresausstellung zu organisieren. Bis Ende Februar können sich Künstlerinnen und Künstler bei ihm bewerben.

