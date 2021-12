Tiger Bar am Stalden 35 schliesst wegen Corona

Solothurn Die Tiger Bar darf keine Bar sein: Jetzt schliesst sie aber nicht wegen der Behörden, sondern wegen Corona Alles muss raus: Inventar und Getränke. Inhaberin Kaya Berlicka nimmt schweren Herzens Abschied von ihrer Bar in der Solothurner Altstadt. Corona hat dem Betrieb den Todesstoss gegeben, Rechtsstreitigkeiten mit der Stadt und Lärmklagen aus der Nachbarschaft spielten aber auch eine Rolle. Judith Frei Jetzt kommentieren 28.12.2021, 18.00 Uhr

Die Tiger Bar wird geschlossen: Inhaberin Kaya Berlicka und eine Freundin der Bar, Andrea Mülchi (von links). José R. Martinez

Es ist mehr als absurd: Ende Woche schliesst eine traditionsreiche Bar, die eigentlich nur ein Speiserestaurant hätte sein dürfen. Zumindest gemäss der städtischen Baukommission wie auch einem Urteil des kantonalen Verwaltungsgerichts (siehe Box). Das Eventlokal am Stalden 35 sei nicht zonenkonform, urteilte zuletzt das Gericht. Die Sprache ist von der Tiger Bar, die es seit 15 Jahren in der Solothurner Barszene gibt. Bereits das Vorgängerlokal war eine Bar.

Das Urteil des Verwaltungsgerichts Kanton Solothurn Keine Baubewilligung für den jetzigen Betrieb Die Baukommission der Stadt verfügte Anfang 2020, dass der Betrieb der Tiger Bar einzustellen sei, da für den jetzigen Zweck der Bar keine Baubewilligung vorliege. Es gebe lediglich bewilligte Pläne aus dem Jahre 1994. Damals habe man geplant, in der Liegenschaft ein gutbürgerliches Restaurant zu betreiben. Diesem Urteil folgt nun das Verwaltungsgericht. «Fakt ist, dass gegenüber der Baubewilligung von 1994 und dem heutigen Betrieb (welcher zugegebenermassen seit vielen Jahren so besteht) klar eine Nutzungsänderung stattgefunden hat, wofür keine Baubewilligung vorliegt», wird im Urteil ausgeführt. Es möge zutreffen, dass unmittelbar nach der Erteilung der Baubewilligung in den 1990er-Jahren nicht ein Restaurant, sondern ein Pub betrieben wurde und dieser Betrieb bis heute unverändert geführt wurde. Von einer Bar und einem Pub würden aber mehr Immissionen ausgehen wie laute Musik oder alkoholisierte Personen. «Solange es durch den unbewilligten Betrieb zu keinen Beschwerden kam, war die Nutzung als Pub oder Bar wohl unproblematisch. Ob die in den vergangenen Jahren zahlreichen Lärmklagen berechtigt waren oder nicht, spielt vorliegend keine Rolle.» Fakt sei, dass regelmässige Lärmklagen eingehen und die Behörden verpflichtet seien, einzuschreiten und den Betrieb zu überprüfen. Seit 2016 wisse die Betreiberin, dass keine Bewilligung für ihre Bar vorliege und sie habe genügend Zeit gehabt, die erforderlichen Belege einzureichen. So sei der Betrieb der Bar einzustellen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, das Bundesgericht wird noch über die Sache befinden. (jfr)

Aber nicht wegen des noch laufenden Rechtsstreits muss die Tiger Bar am Stalden schliessen, sondern wegen Corona, wie Inhaberin Kaya Berlicka erklärt:

«Als die 2G-Plus-Bestimmungen gekommen sind, wusste ich: Game over.»

Seit Beginn der Pandemie ist sie dabei, die Fixkosten möglichst tief zu halten. Ihr Barchef hat während des ersten Lockdowns eine neue Stelle gefunden, seither schmeisst Berlicka die Bar alleine. «Ich habe aber gute Unterstützung. Es kommen immer wieder Freundinnen und Freunde und helfen aus», sagt Berlicka und deutet auf die neben ihr sitzende Andrea Mülchi.

Die Tiger Bar war Treffpunkt

Mülchi hat bis vor der Pandemie hinter der Bar gearbeitet, jetzt springt sie von Zeit zu Zeit ein und hilft Kaya Berlicka auch hinter den Kulissen. «In dieser Bar haben sich viele Freundschaften entwickelt. Sie ist ein Treffpunkt geworden», sagt Andrea Mülchi: «Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es in Zukunft werden soll.»

Trotz der Sparmassnahmen hat die Coronapandemie ihre Spuren im Betrieb hinterlassen, der Coronakredit hat ihr über die erste schwierige Phase geholfen. Die Gäste sind auch wieder zurückgekommen und im Sommer lief es wieder gut, aber nicht wie vor der Pandemie. Viele Stammgäste blieben zu Hause. Weiter Berlicka:

«Dass dieses Jahr die Fasnacht ausgefallen ist, haben wir auch stark bemerkt.»

Einen weiteren Kredit aufnehmen und weiter Schulden machen will die Barinhaberin nicht. So hat sie nun die Reissleine gezogen.

Unliebsamer Nachbar und Rechtsstreit mit der Stadt

Nicht nur Corona hat an ihren Kräften gezehrt. Seit rund acht Jahren, seit die Tiger Bar einen neuen Nachbarn hat, hat sie regelmässige Lärmanzeigen bekommen. «Wir haben sogar an der Chesslete eine Lärmanzeige erhalten», sagt sie noch immer ungläubig: «Die durch die Lärmanzeigen ausgelösten Verfahren endeten praktisch alle in einem eingestellten Verfahren.» Sie habe alles versucht, um sich mit dem Nachbarn zu einigen, doch dieser habe sich nicht kooperativ gezeigt.

Kaya Berlicka kommt wieder auf das Urteil zu sprechen: Letztes Jahr hat die Baukommission verfügt, dass in der Liegenschaft der Tiger Bar nur ein Speiserestaurant geführt werden darf. Bekommt die Baukommission auch vor Bundesgericht recht, heisst dies, dass die 1994 vorgenommenen baulichen Änderungen zurückgebaut werden müssen.

«Als ich die Bar 2009 übernommen habe, wusste ich nicht, dass hier eigentlich keine Bar stehen dürfte», sagt sie, an dem Ort, wo schon seit 1994 eine Bar steht.

Ein Traum ging in Erfüllung, den sie kaum zu träumen wagte

Als sie den Betrieb übernommen hatte, ging ein Traum in Erfüllung, den sie beinahe nicht zu träumen wagte: eine Bar in der Solothurner Altstadt. «Ich wollte einen Treffpunkt für verschiedene Leute schaffen.» Sie hat Bands eingeladen und DJs haben aufgelegt. Die Gastgeberin hat auch die Karaoke-Abende eingeführt. Zuerst wollte sie diese nur unregelmässig durchführen. Sie waren aber so erfolgreich, dass sie sie regelmässig durchführen konnte.

«Ich werde diese Zeit vermissen», sagt sie bedrückt. Bevor sie aber endgültig die Türen schliesst, gibt es noch einmal ein Fest: Am 30. Dezember werden noch die letzten Getränke ausgeschenkt. Auch das Inventar wird in der ersten Januarwoche in einem Flohmarkt in der Bar verkauft. «Jetzt ist der Moment gekommen, den Stammgästen Danke zu sagen», sagt sie sichtlich gerührt.

Was in Zukunft am Stalden 35 passieren wird, ist noch nicht ganz klar. Die Besitzer der Liegenschaft sind im Gespräch mit einem Gastrounternehmern, bis jetzt ist noch nichts spruchreif. Gewiss ist schon jetzt, dass hier ein Restaurant und keine Bar mehr untergebracht wird.

