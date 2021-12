Solothurn: Reformierte Kirchengemeinde will Stadtkirche sanieren

Solothurn Die Stadtkirche Solothurn wird für 3,4 Millionen Franken saniert Die Reformierte Kirchgemeindeversammlung hat den Investitionskredit gutgeheissen. Wann der Kredit ausgelöst wird, ist noch nicht klar. Judith Frei 20.12.2021, 05.00 Uhr

Reformierte Stadtkirche Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Die Einnahmen der Reformierten Kirchgemeinde werden immer kleiner. Der Steuerertrag privater Personen hat sich in den letzten drei Jahren um 15 Prozent reduziert, zudem kommt durch die Umgestaltung des Finanzausgleichs Kirchen im Kanton weniger Geld in die Kasse.

Trotzdem hat der Kirchgemeinderat an der Kirchgemeindeversammlung den Antrag gestellt, die Stadtkirche Solothurn für insgesamt 3,4 Millionen Franken zu sanieren. So soll die Kirche für ihr 100-Jahr-Jubiläum 2025 in neuem Glanz erstrahlen.

Wegen der angespannten finanziellen Lage soll der Kredit die Erfolgsrechnung nicht weiter belasten. Dabei werden die erwarteten Subventionsbeiträge der Denkmalpflege und der Reformierten Bezirkssynode Solothurn Abhilfe leisten. Auch mit Spendenaktionen werden weitere Einnahmen generiert.

Die Restkosten werden aus dem Verkaufserlös verschiedener Liegenschaften, wie beispielsweise des Pfarrhauses in Riedholz, gedeckt. Die Kirchgemeinde rechnet mit 1,6 Millionen Franken Subventionsbeiträge. Je nachdem wie viele Spenden generiert werden können, wird der Restbetrag von maximal 1,8 Millionen Franken durch die Liegenschaftsverkäufe finanziert.

Das Ja der Kirchgemeinde an Bedingung geknüpft

«Wenn die Sanierung nicht nötig wäre, hätten wir den Antrag natürlich nicht gestellt», erklärt Richard Hürzeler, Verwalter und Gemeindeschreiber der Kirchgemeinde Solothurn. Auch die Kirchgemeindeversammlung ist der Meinung, dass die Investitionen in die Kirche nötig sind, aber nur unter einer Bedingung: Der Investitionsbetrag soll erst ausgelöst werden, sobald die Rechnung ausgeglichen ist.

Was das konkret bedeutet, kann Hürzeler nicht abschliessend sagen. «Was genau eine ‹ausgeglichene Rechnung› ist, das muss jetzt im Kirchengemeinderat besprochen werden», so Hürzeler. Klar ist schon jetzt, dass die Sanierungsarbeiten später beginnen werden.

Die Bauarbeiten werden gestaffelt gemacht

Die verschiedenen Sanierungsmassnahmen sollen in zwei Etappen durchgeführt werden. Als Erstes werden die Sakralräume – der Gottesdienstraum, die Kapelle und Sakristei – erneuert. In der Kirche werden neue Fenster eingesetzt, die Holzrahmen sind aussen morsch. Auch die in die Jahre gekommenen Beleuchtung, Technik und Anstriche werden erneuert.

Die Kapelle wird in ihre ursprüngliche Form zurückgeführt. Dabei soll der aufgesetzte Boden entfernt, das verschlossene Ostfenster, die zugemauerten Nischen wieder geöffnet und ein Gewölbe eingesetzt werden.

Nach dem Abschluss der ersten Etappe werden in einem zweiten Schritt unter anderem die Eingänge, Treppenhäuser und der Korridor im dritten Obergeschoss neu gemacht. Im Obergeschoss wird zudem die zu schmale Küche in eine Teeküche umgewandelt und im Untergeschoss eine richtige Küche eingebaut.

Durch die verschiedenen Sanierungsmassnahmen im Untergeschoss wird der Raum für Veranstaltungen wie Aufführungen, Feiern und Versammlungen attraktiver, was wichtig sei, da dies im Kirchgemeindehaus Weststadt nicht mehr möglich ist.