Initiative kommt von Quartierbewohner

Woher der Name kommt, will niemand so recht wissen. Fest steht, dass sich ein ganzes Quartier für das Lusthäuschen stark macht. Unter dem Einsatz von Dutzenden von Quartierbewohnern wurde es vor fünf Jahren von den drinnen gelagerten Kohlen und vom Unkraut befreit und sanft renoviert. Jetzt finden regelmässig kulturelle Anlässe statt. Die Hostetgruppe kümmert sich um die Obstbäume und feiert einmal im Jahr ein Erntedankfest. Beim Eingang an der Brühlgrabenstrasse 7 steht ein Bikepark und ein Gemeinschaftsgarten. Im Moment geht es dem Quartierverein darum, dass das Lusthäuschen in die geplanten Überbauungspläne integriert wird.