Die Solothurner «Boygroup» Blingtext veröffentlicht erstes Album

Solothurn «DIE neue Boygroup aus Solothurn»: Wie die Band Blingtext klingt, in deren Lyrics auch «Aaremürli» und «Zapfestreich» vorkommt Das erste Album der Solothurner Band Blingtext ist auf dem Markt. Bald steht die Plattentaufe an. Lea Durrer 16.03.2022, 05.00 Uhr

Die Band Blingtext beschreibt sich auf ihrer Website als «DIE neue Boygroup aus Solothurn». Dies in Anlehnung an das erste Bandfoto: Die fünf Köpfe der Musiker verpflanzt auf die Körper der Backstreet Boys.

Unterdessen gibt es auch richtige Gruppenbilder. Und seit Dezember 2021 ist eine CD auf dem Markt. Zur grossen Freude von Johnny Sollberger, der seit seiner Teenager-Zeit bei mehreren Bandprojekten als Sänger und Komponist dabei war, diverse Songs und EP’s herausgab, aber noch bei keinem Album beteiligt war. «Es war immer mein Wunsch, eine eigene CD in den Händen zu halten. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden», sagt der 29-jährige Solothurner.

Band Blingtext aus Solothurn. zvg

Die Anfänge von Blingtext – das sind weiter Mario Righetti (Drummer), Matthias Steinman (Bassist), Johnnys Bruder Valentin Sollberger (Piano und Background-Gesang) und Jan Berger (Gitarre) – gehen auf 2018 zurück. Mario und Johnny spielten schon bei Fractura zusammen und suchten damals Musiker für ein neues Projekt.

Ein Jahr lang bauten die fünf zusammen in einem Luftschutzkeller in Bellach den Bandraum auf, schrieben Songs und übten. Im Herbst 2019 stand das erste Konzert in der Kulturfabrik Kofmehl an. Doch dann kam Corona. Live-Erfahrung fehlt der Band deswegen noch. Dafür gab es genug Zeit zum Komponieren. «Während der Pandemie haben wir uns in kleineren Grüppchen getroffen, um Songs zu schreiben. Danach hatten wir Zeit, zu proben», sagt Johnny Sollberger.

Reinhören in den Song Schwärtfisch. youtube.com

Der Sachbearbeiter in der Kantonsverwaltung, begeisterter Schauspieler, Sänger und Fasnächtler zeichnet verantwortlich für die Texte, die Musik entsteht meist im Bandraum. «Lyrics first» trifft hier selten zu. «Bei mir ist es vielfach so, dass der Text noch besser wird, wenn ich zuerst die Musik höre», erklärt Sollberger. Dabei kann es auch sein, dass der Song musikalisch schon fertig ist und der Solothurner spontan im Bandraum Zeilen verfasst, weil ihm ein Gedanke dazu kommt.

Nicht nur einen Stil spielen

Auf einen Musikstil will sich Blingtext nicht beschränken. So sind auf dem Album «Bis ändlich öppis passiert» zehn Songs zu finden, die mal rockig, funkig oder mit Reggae-Groove daherkommen. «Ich hatte immer Mühe, bei einem Stil zu bleiben», erklärt Sollberger. Dass es keinen roten Faden gebe, sei bei früheren Projekten auch schon kritisiert worden. «Doch ich musste irgendeinmal sagen, dass es mir egal ist. Die Songs entstehen aus einer Stimmung im Bandraum heraus.»

Band Blingtext bei einem Liveauftritt. Zvg

Obwohl die Lieder fürs Album über einen längeren Zeitraum geschrieben wurden, ergibt sich ein stimmiges Gefüge. Sollberger singt von verpassten Chancen, zerronnener Zeit, übers Älterwerden und Social Media. Auch Solothurn kommt in Form vom Aaremürli, Öufi-Bier und Zapfenstreich vor. «Die Stadt inspiriert mich», meint der versierte Texter, der sich in seinem Alltag bewusst Platz macht fürs Kreative.

Sowieso sei das Album sehr persönlich. «Ich habe über Themen geschrieben, die mich beschäftigen. Dennoch können sich viele damit identifizieren.» Diese Reaktion habe er von vielen erhalten, die die Songs bereits ab CD oder über die Streamingplattformen hörten.

«Bis ändlich öppis passiert»: So heisst der Titeltrack des ersten Albums von Blingtext. youtube.com

«Bis ändlich öppis passiert» ist für ihn der perfekte Titeltrack, der alles zusammenfasst – und gleichzeitig auch sein Herzenssong ist. Sollberger beschreibt darin ein Dilemma: «Wir sind oft in einem Alltagstrott gefangen und warten, dass sich etwas verändert. Dafür müssen wir selber etwas unternehmen, haben aber auch Angst vor diesem Schritt.»

Den Namen gab es schon

Der 29-Jährige kehrt mit dem neusten Bandprojekt zurück zu seinen Wurzeln. «Meine erste Band war auch eine Mundartband, die Pop und Rock spielte.» Erst danach sei mit Fractura und dem immer noch laufenden Projekt Johnny Trash & Many More das Rappen dazu gekommen. Er gewöhnte sich an schnelle Rhymes und musste sich für Blingtext umstellen. «Es fiel mir zuerst schwer, die Geschichten mit weniger Text zu erzählen.»

Wie kam es denn eigentlich zum Bandnamen? «Den zu finden, war etwa das Schwierigste», so Johnny Sollberger. Lange Zeit wurde gegrübelt. Erst kurz vor dem ersten Konzert einigte man sich nach Input des IT-affinen Drummers Mario Righetti auf Blindtext. «Wir merkten dann aber, dass es diese Band in Deutschland schon gibt.» Und so wurde am Abend des Auftritts aus Blindtext das versolothurnisierte Blingtext.

Blingtext beim Auftritt am Ton-An-Festival. Michel Lüthi

Am 23. März spielt die Band am Benefizkonzert für die Ukraine im «Kofmehl». Es wird erst das dritte offizielle Konzert sein. Und am 28. Mai steht in der gleichen Location die Plattentaufe mit dem Support von Ruby State an. «Wir freuen uns sehr», so Sollberger.

Wie sehen die Pläne für die Zukunft aus? «Träume als Band haben wir nicht», meint Sollberger. «Was wir unbedingt wollen: Oft und an vielen Orten live spielen und hoffen, dass es den Leuten gefällt.»

Blingtext mit Pampa. youtube.com