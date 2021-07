Postulat Die Musikschule Solothurn platzt aus allen Nähten Ein Postulat macht auf die Verhältnisse der Musikschule der Stadt Solothurn aufmerksam. Judith Frei 14.07.2021, 05.00 Uhr

Die Musikschule Solothurn ist im schlechten Zustand. Judith Frei

Das Haus an der Lorenzstrasse vis-à-vis vom Schulhaus Hermesbühl wurde nicht zum Zweck gebaut, den es jetzt innehat. Vor über 60 Jahren wurden einige Zimmer für Instrumentalunterricht bezogen. Für einige Zeit musste die Musikschule der Stadt Solothurn die Räumlichkeiten mit einem Schülerhort teilen. In den letzten 60 Jahren sei nicht nur viel Wasser die Aare hinuntergeflossen, sondern es habe sich auch vieles in der Musikschule und in der Volksschule geändert, schreibt Gemeinderätin und Klarinettistin Franziska Baschung (CVP) im Postulat der CVP/glp-Fraktion zur Situation der Musikschule.