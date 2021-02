Solothurn Die Leinenstube beim Marktplatz schliesst nach 70 Jahren — die Inhaberin will aber weiterhin kreativ wirken Die Leinenstube in Solothurn geht nach 70 Jahren zu. Die Geschäftsführerin, Irene Schneeberger, erzählt, wie alles bei ihr angefangen hat und was sie in Zukunft machen wird. Judith Frei Aktualisiert 25.02.2021, 20.25 Uhr

Geschäftsführerin der Leinenstube, Irene Schneeberger, bricht auf zu neuen Ufern. Hanspeter Bärtschi

Schon seit geraumer Zeit steht «Ausverkauf» auf dem Schaufenster der Leinenstube beim Marktplatz. Alles was im Laden ist muss weg: Ware, Einrichtung, Dekomaterial. Nach 70 Jahren schliesst die Leinenstube für immer. «Mein Schwiegervater hat in den 1940er-Jahren die Leinenstube eröffnet», sagt Geschäftsführerin Irene Schneeberger. Sie hat in den 1980er-Jahren im Wohntextilien-Geschäft angefangen, damals noch mit ihrem Mann, Max Schneeberger. Ab 2009 hat sie den Laden allein geführt, da sich ihr Mann zurückzog.

Jetzt will auch Irene Schneeberger diesen Schritt tun. Dass mit ihrem Rückzug aus dem Geschäftsleben die Leinenstube zu geht, stimmt Schneeberger nicht wehmütig. «Ich bin fast ein wenig erleichtert», meint sie verschmitzt. Ein hochspezialisiertes Geschäft wie ihres zu führen, brauche immer wieder innovative Ideen um Kundschaft anzulocken.

Je nach Trend sind Wohntextilien nicht mehr so gefragt und dann kommen spürbar weniger Kundinnen und Kunden ins Geschäft. «Man braucht für diese Arbeit Schwung und der lässt im Alter nach», meint die 64-jährige Geschäftsfrau.

Eigentlich ist sie als ehemalige Damenschneiderin ein kreativer Mensch und musste die wirtschaftlichen Aspekte erst erlernen. Als sie das Geschäft übernommen hat, bemerkte sie, dass der Umsatz stets abnimmt. Um diesem Trend entgegenzuhalten hat sie für die wirtschaftliche Seite Hilfe geholt. Seither hat sie beispielsweise Marketingstrategien entwickelt.

«Ich wollte mit der Dekoration Geschichten erzählen»

, erklärt sie eine Strategie. Daher auch die grossen Steine im Schaufenster, die noch die Überreste einer grösseren Geschichte sind. Heute sagt sie: «Das Geschäften finde ich sehr spannend.»

Spezielles Jahr mit dem Virus

Dass sie das Geschäft auflösen wird, hat sie im Frühling im letzten Jahr entschieden. «Der Mietvertrag läuft aus und ich wurde letztes Jahr pensioniert», erklärt sie. Das seien Gründe genug den Laden dieses Jahr zu schliessen und noch etwas Neues anzufangen. Corona hat bei dieser Entscheidung keine Rolle gespielt. Im letzten Jahr konnte sie aber beobachten, dass sich das Konsumverhalten änderte. Im Sommer, als die Läden wieder geöffnet werden konnten, lief ihr Geschäft gut.

«Ich glaube, die Leute haben bemerkt, dass ein schönes Zuhause wichtig ist»

, sagt sie. Dabei sei bei vielen auch wieder Qualität wichtiger geworden und die Quantität rückte in den Hintergrund.

Als sie im Dezember wegen den Pandemiemassnahmen schliessen musste, beschloss sie, dass man auch telefonisch Bestellungen aufgeben und die bestellte Ware dann im Laden abholen konnte. Nächste Woche wird sie dann wieder regulär geöffnet haben. Sie hofft, dass sie bis Ende März alles verkaufen kann. Da sie aber seit letztem Frühjahr keine Bestellungen für ihr Lager gemacht hat, ist dieses auch schon fast leer. Ab Mai wird dann wo einst Tischdecken verkauft wurden, Biolebensmittel verkauft: Mezzo Giorno heisst der neue Laden.

Neue Ideen für die Zukunft

Mit Kundinnen und Kunden kreative Lösungen für deren Einrichtung zu suchen, das wird sie in Zukunft vermissen. Die gelernte Stoffgestalterin und Schnittmusterzeichnerin hat sich schon seit Kindesbeinen für Textilien interessiert. In ihrem Laden hat sie die Kleider, die sie früher für ihre Puppen genäht hat in einem kleinen Köfferchen aufbewahrt, ihre jüngsten Kunden und Kundinnen durften mit diesen spielen.

Hervor kommen originelle Miniatur-Kleider: Ein kleines Kostüm, das aus dem Atelier von Coco Chanel stammen könnte oder ein Badeanzug, der bei den Beinen hochgeschnitten ist. «Das ist ja heute wieder Mode», meint Schneeberger lachend.

Ein Chanel-Kostüm für Irene Schneebergers Puppe. Hanspeter Bärtschi

Die kreative Arbeit wird sie fortsetzen und auch weitergeben. «Ich möchte aber nicht ein Nähatelier machen, in dem alle die gleichen Hosen nähen», erklärt sie. Sondern sie will unterstützend zur Seite stehen, wenn jemand ein Projekt im Kopf hat, aber bei der Umsetzung unsicher ist. Angefangen bei der Wahl des Stoffes oder bei technischen Fragen bei der Umsetzung. «So kann ich auch zu anderen Leute nach Hause fahren, das ist dann wie ein Ausflug für mich», meint sie begeistert. Mit dieser Art Kurse hat sie schon angefangen. Im Moment hilft sie einer Frau ihre eigenen Vorhänge zu nähen.